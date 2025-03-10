Проливка и разбор конструкций. В МЧС рассказали, как тушат крупный пожар в Барнауле
Спасатели продолжают ликвидировать открытое горение на площади 1,1 тысячи "квадратов"
10 марта 2025, 08:10, ИА Амител
В Барнауле по ул. Целинной, 3, продолжают тушить пожар на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.
Локализованный огонь пожарные ликвидируют с вечера 9 марта. Сейчас они ведут проливку и разбирают конструкции сгоревшего здания.
"Ведется проливка и разбор конструкций", – рассказали в МЧС.
Напомним, пожар по повышенному рангу произошел 9 марта на ул. Целинной, 3, в Барнауле. Загорелся автомагазин в районе Теплого рынка. Сначала возгорание зафиксировали на кровле на площади 500 "квадратов", а затем разбушевавшийся пожар достиг площади 1,1 тысячи квадратных метров. В связи с произошедшим движение по Павловскому тракту перекрывали полностью. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в данный момент движение по указанному участку дороги восстановлено.
На месте работает 13 звеньев газодымозащитной службы. Пожар тушат 72 спасателя и 24 единицы техники.
Пострадавших в ходе происшествия нет.
09:07:13 10-03-2025
Ну вот и все. Теперь жилой комплекс возведут..... Для понаехавших.
10:24:48 10-03-2025
Обратите внимание. Все последние крупные пожары по закону подлости произошли в нерабочее время, а чаще всего в нерабочие дни. Логистический склад MSV в пятницу вечером в 2021 году. Сейчас там, кстати, собственники с арендатора пытаются взыскать больше миллиарда. Последний пожар шинный завод в 2022, мебельная фабрика в 2024, теплый рынок - все в воскресенья, когда на работе шибко никого нет, и вовремя о пожаре не сообщают.
10:47:19 10-03-2025
Гость (10:24:48 10-03-2025) Обратите внимание. Все последние крупные пожары по закону по... шинный работает 24/7 !
Пожарные работают 24/7 !
И пожар на шинном был в будний день
11:01:36 10-03-2025
Ну не поджог же