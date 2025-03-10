Проливка и разбор конструкций. В МЧС рассказали, как тушат крупный пожар в Барнауле

Спасатели продолжают ликвидировать открытое горение на площади 1,1 тысячи "квадратов"

10 марта 2025, 08:10, ИА Амител

Пожар в Барнауле на улице Целинной, 3 / Фото: МЧС России

В Барнауле по ул. Целинной, 3, продолжают тушить пожар на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

Локализованный огонь пожарные ликвидируют с вечера 9 марта. Сейчас они ведут проливку и разбирают конструкции сгоревшего здания.

"Ведется проливка и разбор конструкций", – рассказали в МЧС.

Напомним, пожар по повышенному рангу произошел 9 марта на ул. Целинной, 3, в Барнауле. Загорелся автомагазин в районе Теплого рынка. Сначала возгорание зафиксировали на кровле на площади 500 "квадратов", а затем разбушевавшийся пожар достиг площади 1,1 тысячи квадратных метров. В связи с произошедшим движение по Павловскому тракту перекрывали полностью. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в данный момент движение по указанному участку дороги восстановлено.

На месте работает 13 звеньев газодымозащитной службы. Пожар тушат 72 спасателя и 24 единицы техники.

Пострадавших в ходе происшествия нет.