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Проливка и разбор конструкций. В МЧС рассказали, как тушат крупный пожар в Барнауле

Спасатели продолжают ликвидировать открытое горение на площади 1,1 тысячи "квадратов"

10 марта 2025, 08:10, ИА Амител

Пожар в Барнауле на улице Целинной, 3 / Фото: МЧС России
Пожар в Барнауле на улице Целинной, 3 / Фото: МЧС России

В Барнауле по ул. Целинной, 3, продолжают тушить пожар на площади 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

Локализованный огонь пожарные ликвидируют с вечера 9 марта. Сейчас они ведут проливку и разбирают конструкции сгоревшего здания.

"Ведется проливка и разбор конструкций", – рассказали в МЧС.

Напомним, пожар по повышенному рангу произошел 9 марта на ул. Целинной, 3, в Барнауле. Загорелся автомагазин в районе Теплого рынка. Сначала возгорание зафиксировали на кровле на площади 500 "квадратов", а затем разбушевавшийся пожар достиг площади 1,1 тысячи квадратных метров. В связи с произошедшим движение по Павловскому тракту перекрывали полностью. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в данный момент движение по указанному участку дороги восстановлено.

На месте работает 13 звеньев газодымозащитной службы. Пожар тушат 72 спасателя и 24 единицы техники.

Пострадавших в ходе происшествия нет.

Барнаул Пожары Происшествия

Комментарии 4

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Гость

09:07:13 10-03-2025

Ну вот и все. Теперь жилой комплекс возведут..... Для понаехавших.

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Гость

10:24:48 10-03-2025

Обратите внимание. Все последние крупные пожары по закону подлости произошли в нерабочее время, а чаще всего в нерабочие дни. Логистический склад MSV в пятницу вечером в 2021 году. Сейчас там, кстати, собственники с арендатора пытаются взыскать больше миллиарда. Последний пожар шинный завод в 2022, мебельная фабрика в 2024, теплый рынок - все в воскресенья, когда на работе шибко никого нет, и вовремя о пожаре не сообщают.

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Шинник

10:47:19 10-03-2025

Гость (10:24:48 10-03-2025) Обратите внимание. Все последние крупные пожары по закону по... шинный работает 24/7 !
Пожарные работают 24/7 !
И пожар на шинном был в будний день

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Гость

11:01:36 10-03-2025

Ну не поджог же

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