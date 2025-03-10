Тысячу "квадратов" пожара тушат рядом с Теплым рынком в Барнауле. Фото

По последним данным, пожар в автомагазине локализовали на площади 1,1 тысячи квадратных метров

10 марта 2025, 07:25, ИА Амител

Тушение пожара рядом с Теплым рынком / Фото: Владимир Игнатов / "Про пожарных и спасателей"

Фотограф Владимир Игнатов в сообществе "Про пожарных и спасателей" опубликовал снимки крупного пожара, который произошел 9 марта на Теплом рынке в Барнауле.

"Масштабный пожар произошел сегодня вечером, загорелось здание всеми известного Теплого рынка, места, которое объединяло автомобилистов. Обрушение конструкций основного здания, достаточно огромное количество горючих материалов, а сколько взрывалось, судя по всему, газовых баллонов, а может, и бочек с ЛВЖ, не счесть. ‍Тушение пожара осложнялось тем, что проникнуть внутрь здания, где находился очаг возгорания, было непросто", – рассказал Владимир Игнатов.

Напомним, пожар по повышенному рангу произошел на ул. Целинной, 3 в Барнауле. Загорелся автомагазин в районе Теплого рынка. Сначала возгорание зафиксировали на кровле на площади 500 "квадратов". Затем разбушевавшийся пожар достиг площади 1,1 тысячи квадратных метров. В связи с произошедшим движение по Павловскому тракту перекрывали полностью. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в данный момент движение по указанному участку дороги восстановлено.

На площади 1,1 тысячи "квадратов" возгорание локализовали.

На месте работает 13 звеньев газодымозащитной службы. Пожар тушат 72 спасателя и 24 единицы техники.

Пострадавших в ходе происшествия нет.