Тысячу "квадратов" пожара тушат рядом с Теплым рынком в Барнауле. Фото
По последним данным, пожар в автомагазине локализовали на площади 1,1 тысячи квадратных метров
10 марта 2025, 07:25, ИА Амител
Фотограф Владимир Игнатов в сообществе "Про пожарных и спасателей" опубликовал снимки крупного пожара, который произошел 9 марта на Теплом рынке в Барнауле.
"Масштабный пожар произошел сегодня вечером, загорелось здание всеми известного Теплого рынка, места, которое объединяло автомобилистов. Обрушение конструкций основного здания, достаточно огромное количество горючих материалов, а сколько взрывалось, судя по всему, газовых баллонов, а может, и бочек с ЛВЖ, не счесть. Тушение пожара осложнялось тем, что проникнуть внутрь здания, где находился очаг возгорания, было непросто", – рассказал Владимир Игнатов.
Напомним, пожар по повышенному рангу произошел на ул. Целинной, 3 в Барнауле. Загорелся автомагазин в районе Теплого рынка. Сначала возгорание зафиксировали на кровле на площади 500 "квадратов". Затем разбушевавшийся пожар достиг площади 1,1 тысячи квадратных метров. В связи с произошедшим движение по Павловскому тракту перекрывали полностью. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в данный момент движение по указанному участку дороги восстановлено.
На площади 1,1 тысячи "квадратов" возгорание локализовали.
На месте работает 13 звеньев газодымозащитной службы. Пожар тушат 72 спасателя и 24 единицы техники.
Пострадавших в ходе происшествия нет.
09:00:36 10-03-2025
Пострадавших то много,на сколько денег то сгорело всё!
09:46:48 10-03-2025
Не автомагазин в районе тёплого рынка, а сам Тёплый рынок.
10:53:04 10-03-2025
Фотки малоинформативны, но очень красивы
13:03:04 10-03-2025
Суровые лица спасателей. Видно, что профи снимал