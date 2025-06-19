Частые мелкие переводы на карты россиян от разных людей могут приостановить
Это часть усиливающегося контроля за движением денег
19 июня 2025, 12:30, ИА Амител
Частые мелкие поступления на карты россиян и переводы от разных людей могут приостановить, рассказала "Газете.ru" сенатор Ольга Епифанова.
Как сообщалось ранее, Росфинмониторинг с 1 июня будет приостанавливать подозрительные переводы на срок до десяти дней. Мера направлена на борьбу с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности.
"Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег", – пояснила Епифанцева.
Неизвестно о какой сумме переводов идет речь. Впрочем, уточнила сенатор, россияне не должны волноваться, поскольку блокировки будут носить только обоснованный и точечный характер.
12:47:46 19-06-2025
Ну и правильно перейдводите нищий народ на наличку.
И так уже с картами куча махинаций и ментовских перевыполнениев планов с "потеряными" картами.
13:02:39 19-06-2025
Гость (12:47:46 19-06-2025) Ну и правильно перейдводите нищий народ на наличку.И так... А где вы станете эту самую "наличку" брать? Зарядят вам банкомат пятитысячными купюрами - и ходи, снимай "наличку".
13:48:21 19-06-2025
Гость (12:47:46 19-06-2025) Ну и правильно перейдводите нищий народ на наличку.И так... Речь не про Украину, речь про Россию, вы страной ошиблись.
12:52:02 19-06-2025
Газелисты попадут. Их за мошенничество и отмывание подтягивать будут)))
12:53:38 19-06-2025
Совсем офонарели!!!
13:04:29 19-06-2025
Гость (12:53:38 19-06-2025) Совсем офонарели!!!... Очень много трат народонаселение совершает. Деньги на счету не успевают приносить дополнительный доход банку и государству.
18:13:29 19-06-2025
Гость (12:53:38 19-06-2025) Совсем офонарели!!!... Только заметил??)))
13:10:53 19-06-2025
самолет байкал, МС, автоваз -это вот что прямо сейчас на ум пришло.
у вас ярды в ведро без дна уходят, а вы за копейками людям карман подглядываете
13:28:42 19-06-2025
Гость (13:10:53 19-06-2025) самолет байкал, МС, автоваз -это вот что прямо сейчас на ум ... Так те ведра кого надо ведра, а вам нечего лишнюю копейку иметь.
13:43:55 19-06-2025
если я ребенку перевожу - понемногу каждый день? одновременно переводить не вариант, сильно быстро потратит. а так удобно понемногу. Занчит народ перейдет на наличку , и тогда совсем бесконтрольно будет все . неудобно, но бесконтрольно
15:12:13 19-06-2025
Видимо еще не все под колпаком. Видать не всех еще на госуслуги загнали. Контроль за всеми. Кто и где что ест и пьёт, что читает, о чем думает. А если не так подумал, или не дай бог неправильно проголосовал, то заблокировать счета.
15:44:42 19-06-2025
То есть, то что у них есть информация, что одно конкретное лицо, перевело определенную сумму другому конкретному лицу. Считается не достаточной?
И так уже Сбер блокирует переводы на своё усмотрение, недавно покупал с Авито приехал переводить человеку начал. А Сбер говорит, мы считаем операцию подозрительной отдыхайте. Позвонил в Сбер говорю это мои деньги и я осознано хочу их перевести гражданину такому-то. Не нужно за меня переживать, они говорят извините , но нет нам видне
15:48:39 19-06-2025
Ну вот и замечательно! Может быть люди поумнеют и будут с налом ходить за покупками. В Марийку с картами, а в те магазины, которые дают скидку за нал или округляют до тысячи будет народ в очередь стоять
p.s. При продажах всегда делаю скидку за нал, иногда до 20% только за нал.
16:18:06 19-06-2025
Гость (15:48:39 19-06-2025) Ну вот и замечательно! Может быть люди поумнеют и будут с на... Скажи где ты, я приду куплю че нить
21:47:16 19-06-2025
Гость (16:18:06 19-06-2025) Скажи где ты, я приду куплю че нить... Да это местный "свеклосвинопчеловод".
11:33:01 20-06-2025
Если деньги мои личные и законные на карте ,то кому какое дело куда я их перевожу,главное ,чтоб ни террористам и врагам.Насколько это будет обосновано,будет видно.