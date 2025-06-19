Это часть усиливающегося контроля за движением денег

19 июня 2025, 12:30, ИА Амител

Карты российских банков / Фото: amic.ru

Частые мелкие поступления на карты россиян и переводы от разных людей могут приостановить, рассказала "Газете.ru" сенатор Ольга Епифанова.

Как сообщалось ранее, Росфинмониторинг с 1 июня будет приостанавливать подозрительные переводы на срок до десяти дней. Мера направлена на борьбу с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности.

"Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег", – пояснила Епифанцева.

Неизвестно о какой сумме переводов идет речь. Впрочем, уточнила сенатор, россияне не должны волноваться, поскольку блокировки будут носить только обоснованный и точечный характер.