НОВОСТИОбщество

Частые мелкие переводы на карты россиян от разных людей могут приостановить

Это часть усиливающегося контроля за движением денег

19 июня 2025, 12:30, ИА Амител

Карты российских банков / Фото: amic.ru
Карты российских банков / Фото: amic.ru

Частые мелкие поступления на карты россиян и переводы от разных людей могут приостановить, рассказала "Газете.ru" сенатор Ольга Епифанова.

Как сообщалось ранее, Росфинмониторинг с 1 июня будет приостанавливать подозрительные переводы на срок до десяти дней. Мера направлена на борьбу с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремистской деятельности.

"Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты. Это часть усиливающегося контроля за движением денег", – пояснила Епифанцева.

Неизвестно о какой сумме переводов идет речь. Впрочем, уточнила сенатор, россияне не должны волноваться, поскольку блокировки будут носить только обоснованный и точечный характер.

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
деньги

Комментарии 16

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Гость

12:47:46 19-06-2025

Ну и правильно перейдводите нищий народ на наличку.
И так уже с картами куча махинаций и ментовских перевыполнениев планов с "потеряными" картами.

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Кхм...

13:02:39 19-06-2025

Гость (12:47:46 19-06-2025) Ну и правильно перейдводите нищий народ на наличку.И так... А где вы станете эту самую "наличку" брать? Зарядят вам банкомат пятитысячными купюрами - и ходи, снимай "наличку".

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Каклу

13:48:21 19-06-2025

Гость (12:47:46 19-06-2025) Ну и правильно перейдводите нищий народ на наличку.И так... Речь не про Украину, речь про Россию, вы страной ошиблись.

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Гость

12:52:02 19-06-2025

Газелисты попадут. Их за мошенничество и отмывание подтягивать будут)))

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Гость

12:53:38 19-06-2025

Совсем офонарели!!!

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Кхм...

13:04:29 19-06-2025

Гость (12:53:38 19-06-2025) Совсем офонарели!!!... Очень много трат народонаселение совершает. Деньги на счету не успевают приносить дополнительный доход банку и государству.

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гость

18:13:29 19-06-2025

Гость (12:53:38 19-06-2025) Совсем офонарели!!!... Только заметил??)))

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Гость

13:10:53 19-06-2025

самолет байкал, МС, автоваз -это вот что прямо сейчас на ум пришло.
у вас ярды в ведро без дна уходят, а вы за копейками людям карман подглядываете

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Гость

13:28:42 19-06-2025

Гость (13:10:53 19-06-2025) самолет байкал, МС, автоваз -это вот что прямо сейчас на ум ... Так те ведра кого надо ведра, а вам нечего лишнюю копейку иметь.

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гость

13:43:55 19-06-2025

если я ребенку перевожу - понемногу каждый день? одновременно переводить не вариант, сильно быстро потратит. а так удобно понемногу. Занчит народ перейдет на наличку , и тогда совсем бесконтрольно будет все . неудобно, но бесконтрольно

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Гость

15:12:13 19-06-2025

Видимо еще не все под колпаком. Видать не всех еще на госуслуги загнали. Контроль за всеми. Кто и где что ест и пьёт, что читает, о чем думает. А если не так подумал, или не дай бог неправильно проголосовал, то заблокировать счета.

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Гость

15:44:42 19-06-2025

То есть, то что у них есть информация, что одно конкретное лицо, перевело определенную сумму другому конкретному лицу. Считается не достаточной?
И так уже Сбер блокирует переводы на своё усмотрение, недавно покупал с Авито приехал переводить человеку начал. А Сбер говорит, мы считаем операцию подозрительной отдыхайте. Позвонил в Сбер говорю это мои деньги и я осознано хочу их перевести гражданину такому-то. Не нужно за меня переживать, они говорят извините , но нет нам видне

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Гость

15:48:39 19-06-2025

Ну вот и замечательно! Может быть люди поумнеют и будут с налом ходить за покупками. В Марийку с картами, а в те магазины, которые дают скидку за нал или округляют до тысячи будет народ в очередь стоять
p.s. При продажах всегда делаю скидку за нал, иногда до 20% только за нал.

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Гость

16:18:06 19-06-2025

Гость (15:48:39 19-06-2025) Ну вот и замечательно! Может быть люди поумнеют и будут с на... Скажи где ты, я приду куплю че нить

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Кхм...

21:47:16 19-06-2025

Гость (16:18:06 19-06-2025) Скажи где ты, я приду куплю че нить... Да это местный "свеклосвинопчеловод".

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Афиноген

11:33:01 20-06-2025

Если деньги мои личные и законные на карте ,то кому какое дело куда я их перевожу,главное ,чтоб ни террористам и врагам.Насколько это будет обосновано,будет видно.

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