До релиза осталось два года

12 декабря 2023, 11:45, ИА Амител

Кадр из фильма "Чебурашка" (2023)

Сиквел "Чебурашки" выйдет в декабре 2025 года. Об этом рассказали на презентации компании "Централ Партнершип", пишет "Кинопоиск".

В сентябре сообщалось, что релиз картины состоится 1 января 2026 года. Тем самым новую часть выпустят раньше, чем планировали.

События ленты начнутся спустя год после первого фильма, когда мирную жизнь Гены и Чебурашки нарушит "невероятное событие".

Первый "Чебурашка" вышел 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, заработав около 7 миллиардов рублей.