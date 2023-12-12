"Чебурашка 2" выйдет раньше планируемого срока
До релиза осталось два года
12 декабря 2023, 11:45, ИА Амител
Кадр из фильма "Чебурашка" (2023)
Сиквел "Чебурашки" выйдет в декабре 2025 года. Об этом рассказали на презентации компании "Централ Партнершип", пишет "Кинопоиск".
В сентябре сообщалось, что релиз картины состоится 1 января 2026 года. Тем самым новую часть выпустят раньше, чем планировали.
События ленты начнутся спустя год после первого фильма, когда мирную жизнь Гены и Чебурашки нарушит "невероятное событие".
Первый "Чебурашка" вышел 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, заработав около 7 миллиардов рублей.
11:53:31 12-12-2023
кто вообще смотрит такую шнягу
11:59:15 12-12-2023
Гость (11:53:31 12-12-2023) кто вообще смотрит такую шнягу... я смотрел. Могу подтвердить - шняга. Ни чего общего с советским мультфильмом нет, кроме больших ушей у главного героя. Вторую часть смотреть не буду.
12:03:54 12-12-2023
Нормальные люди
12:18:21 12-12-2023
Гость (11:53:31 12-12-2023) кто вообще смотрит такую шнягу... Норм фильм для детей. Не особо нравится людям, говорящим слово "шняга". Таким порно нравится больше
15:15:15 12-12-2023
Гость (11:53:31 12-12-2023) кто вообще смотрит такую шнягу... ну прости озабоченный, порно в другом месте смотрят. Хотя, ... кому я это говорю?
19:12:28 12-12-2023
когда мирную жизнь Гены и Чебурашки нарушит "невероятное событие".------- зоофилия на большом экране?