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"Чебурашка 2" выйдет раньше планируемого срока

До релиза осталось два года

12 декабря 2023, 11:45, ИА Амител

Кадр из фильма "Чебурашка" (2023)
Кадр из фильма "Чебурашка" (2023)

Сиквел "Чебурашки" выйдет в декабре 2025 года. Об этом рассказали на презентации компании "Централ Партнершип", пишет "Кинопоиск".

В сентябре сообщалось, что релиз картины состоится 1 января 2026 года. Тем самым новую часть выпустят раньше, чем планировали.

События ленты начнутся спустя год после первого фильма, когда мирную жизнь Гены и Чебурашки нарушит "невероятное событие".

Первый "Чебурашка" вышел 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, заработав около 7 миллиардов рублей.

культура Кино

Комментарии 6

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Гость

11:53:31 12-12-2023

кто вообще смотрит такую шнягу

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Гость

11:59:15 12-12-2023

Гость (11:53:31 12-12-2023) кто вообще смотрит такую шнягу... я смотрел. Могу подтвердить - шняга. Ни чего общего с советским мультфильмом нет, кроме больших ушей у главного героя. Вторую часть смотреть не буду.

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Гость

12:03:54 12-12-2023

Нормальные люди

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Гость

12:18:21 12-12-2023

Гость (11:53:31 12-12-2023) кто вообще смотрит такую шнягу... Норм фильм для детей. Не особо нравится людям, говорящим слово "шняга". Таким порно нравится больше

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без комментариев

15:15:15 12-12-2023

Гость (11:53:31 12-12-2023) кто вообще смотрит такую шнягу... ну прости озабоченный, порно в другом месте смотрят. Хотя, ... кому я это говорю?

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Гость

19:12:28 12-12-2023

когда мирную жизнь Гены и Чебурашки нарушит "невероятное событие".------- зоофилия на большом экране?

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