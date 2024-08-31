"Человеческая пробка" образовалась в Нагорном парке из желающих посмотреть авиашоу

Многие люди, не желая стоять в очереди, бегут через дорогу, в том числе с детьми

31 августа 2024, 16:38, ИА Амител

Пробка из людей в Нагорном парке и зрители на склоне / Фото: amic.ru

Пробка из людей образовалась перед подземным переходом, ведущим к лестнице в Нагорный парк, сообщает корреспондент amic.ru.

"Людской затор перед переходом в Нагорный парк. Причина пробки – рамки, через которые проходят по одному. Многие люди, не желая стоять в очереди, бегут через дорогу, в том числе с детьми", – рассказал наш корреспондент.

Как пишет Telegram-канал amic.ru, "весь Барнаул в Нагорном парке".

Ранее amic.ru рассказал, что барнаульцы массово идут в Нагорный парк, чтобы посмотреть авиашоу "Русских витязей". Напомним, выступление пилотажной группы пройдет с 17:00 до 18:00 над акваторией Оби. Лучшие площадки для наблюдения – Нагорный парк и набережная реки.