Чем известен актер Юрий Борисов, который может получить "Оскар" за фильм "Анора"?

Разбираемся в головокружительной карьере российского актера

24 января 2025, 14:25, ИА Амител

Актер Юрий Борисов / Фото: кадр из фильма "Анора"

32-летний российский актер Юрий Борисов номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучшая роль второго плана" за свою работу в фильме "Анора". Независимая лента американская постановщика Шона Бэйкера уже получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Юрий Борисов стал первым российским актером, кого номинировали на главную премию в американской индустрии. Рассказываем, чем известен актер и какие фильмы, кроме "Аноры", с его участием еще можно посмотреть.

Как стал актером?

Юра Борисов родился 8 декабря 1992 года в городе Реутове Московской области. Атмосферу в семье будущего актера нельзя назвать творческой. Мама была риелтором, а отец работал учителем физкультуры и труда, электриком и слесарем.

Юрий Борисов с детства мечтал стать актером. В итоге в 16 лет поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина. Борисову прочили большое будущее. Еще студентом актер получил премию "Золотой лист" – за роль Аметистова в спектакле "Зойкина квартира". В первой половине 2010-х также участвовал в спектаклях "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина и "Черный снег" по произведениям Михаила Булгакова "Белая гвардия" и "Дни Турбиных", шедших на различных театральных площадках.

Как начал сниматься в кино?

После завершения учебы Борисов начал активно играть в кино, сначала – в небольших ролях. Среди наиболее ярких можно выделить работы в картинах "Елена" Андрея Звягинцева и "Искупление" Александра Прошкина. Получив диплом "Щепки", Борисов был зачислен в труппу московского "Сатирикона". Одна из первых значимых работ – роль в спектакле "Отелло", который наделал много шума.

Как получил первое признание?

Карьера Борисова развивалась стремительно. Он появлялся на экране всегда в очень интересных образах, в основном в патриотических фильмах. В частности, в 2015 году воплотил образ лейтенанта Сергея Огаркова в военном фильме Сергея Попова "Дорога на Берлин". Также сыграл с Александром Петровым в военном боевике "Т-34" и лейтенанта в "Союзе спасения". Можно выделить ленту "Калашников" 2020 года, где Юрий воплотил образ великого оружейника.

Еще одна важная работа – роль Деда Мороза в фильме российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Ленту показали на Каннском кинофестивале и Юрия Борисова заметили за рубежом.

Как стал знаменитым?

Юра Борисов также снялся в фильмах "Серебряные коньки", "Капитан Волконогов бежал", "Герда". Все эти картины собирали хорошую кассу и нравились критикам, которые начали носить на руках молодого актера.

Международную известность актеру принесла роль в мелодраме "Купе номер шесть" 2021 года. В этой картине финского постановщика Юра Борисов сыграл роль русского шахтера Алексея, попутчицей которого в железнодорожной поездке становится финская студентка. За нее Борисов удостоен призов кинофестивалей в Сан-Паулу (Бразилия) и Вальядолиде (Испания) в номинации "Лучший актер".

Ленту показали в Каннах, и игру Юрия Борисова хвалили критики и режиссеры. Один из них – американский независимый постановщик Шон Бэйкер. Он пригласил Борисова и других российских актеров на главные роли в ленте "Анора". Юрий сыграл очаровательного молчаливого гопника. "Анора" принесла Борисову мировое признание. Он получил номинацию на "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана".