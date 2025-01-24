Церемония пройдет в ночь на 3 марта

24 января 2025, 11:35, ИА Амител

Кадр из фильма "Анора" / Режиссер: Шон Бэйкер

Киноакадемия объявила номинантов 97-й церемонии вручения премии "Оскар", которая пройдет в США в городе Лос-Анджелесе в ночь на 3 марта. Рассказываем, какие фильмы номинировали на главную награду в американском кино и у кого больше шансов ее получить.

Какие фильмы получили больше всего номинаций?

Лидером по количеству номинаций стал французский мюзикл режиссера Жака Одиара "Эмилия Перес". У него 13 номинаций, в том числе две – в категории "Лучшая песня". Лента, получившая приз в Каннах, стала также рекордсменом за всю историю по количеству номинаций для неанглоязычного фильма: она обошла "Рому" (10) и "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" (10). Также по десять номинаций получили ленты "Бруталист", "Злая", "Конклав".

В номинации за "Лучший фильм" сразятся следующие киноленты: "Анора", "Бруталист", "Никому не известный", "Конклав", "Дюна: Часть вторая", "Эмилия Перес", "Я все еще здесь", "Мальчишки из "Никеля", "Субстанция", "Злая".

Кто может получить "Оскар" как лучший режиссер?

В одной из самых престижных номинаций статуэтку могут получить Шон Бэйкер ("Анора"), Брэйди Корбет ("Бруталист"), Джеймс Мэнголд ("Никому не известный"), Жак Одиар ("Эмилия Перес") и Корали Фаржа ("Субстанция").

Кто может стать лучшим актером?

За победу будут бороться Эдриан Броуди, который сыграл главную роль в монументальной ленте "Бруталист". У него уже есть "Оскар". В 2003 году он получил награду как лучший актер за выдающуюся работу в "Пианисте" Романа Поланского. Критики считают именно Броуди основным фаворитом и на этот раз, но конкуренцию ему составят Тимоти Шаламе ("Никому не известный"), Колман Доминго ("Синг-Синг"), Рэйф Файнс ("Конклав"), Себастиан Стэн "(Ученик. Восхождение Трампа").

Кого номинировали на "Оскар" как лучшую актрису?

Из знакомых для массового зрителя можно выделить Деми Мур. Она действительно потрясающе исполнила роль стареющей звезды Голливуда в бодди-хорроре "Субстанция", который стал одним из самых знаковых фильмов прошлого года. Также за статуэтку поборются Синтия Эриво ("Злая"), Карла Гаскон ("Эмилия Перес"), Майки Мэдисон ("Анора"), Фернанда Торрес ("Я все еще здесь").

У Юрия Борисова номинация! Есть ли шанс победить?

Юра Борисов стал первым в истории российским актером, который претендует на премию Американской киноакадемии. "Анора", где он сыграл роль второго плана, получила шесть номинаций. Борисов претендует на награду как лучший актер второго плана. Его соперники: Киран Калкин, Эдвард Нортон, Гай Пирс и Джереми Стронг.

Кто считают фаворитом?

В этом году нет фильма, которому все прочат победу в основных номинациях. Если в прошлом году эксперты прогнозировали, что большинство статуэток получит биографическая лента Кристофера Нолана "Оппенгеймер", то на этот раз фаворита нет.