Чем известен Александр Чуприян, уволенный с должности первого замглавы МЧС?
Генерал-полковника Александра Чуприяна освободили от должности первого замглавы МЧС России
30 марта 2023, 14:18, Анастасия Бичакова
Президент Владимир Путин уволил с должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна. Соответствующий указ от 29 марта 2023 года опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Как долго Чуприян занимал пост замглавы, почему его уволили и кого могут назначить на освободившуюся должность – в материале amic.ru.
Почему Чуприяна уволили с должности первого замглавы МЧС?
Владимир Путин уволил Александра Чуприяна с должности первого замглавы МЧС по завершении срока контракта. Об этом сообщил источник ТАСС.
В марте 2018-го контракт продлевали на пять лет. Тогда Чуприяну исполнилось 60 лет, это предельный возраст службы в Федеральной противопожарной службе.
"Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности", – говорится в указе.
Как долго Чуприян был первым замглавы МЧС?
Чуприян был первым замглавы МЧС с 25 мая 2022 года.
До этого, с сентября 2021-го, временно исполнял обязанности главы ведомства. На этом посту он заменил Евгения Зиничева, который трагически погиб на межведомственных учениях в Норильске.
Кем ещё работал Александр Чуприян?
Александр Чуприян родился 23 марта 1958-го в Ухте (Республика Коми). За свою карьеру он занимал множество разных должностей.
В 1989 году окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД (сейчас Академия государственной противопожарной службы МЧС), его специальность – инженер противопожарной техники и безопасности.
Также Чуприян – доктор технических наук. В 2007 году он защитил диссертацию в Московском институте стали и сплавов (МИСИС).
В 1976-1978 годах служил в Вооружённых силах СССР, а в 1979-1989 годах – в военизированных частях управления пожарной охраны ГУВД Леноблгорисполкома. Был пожарным, начальником караула, замначальника и затем начальником военизированной пожарной части.
В 1989-1993 годах – замначальника и впоследствии начальник отряда военизированной пожарной охраны в Ленинграде (Санкт-Петербурге).
В 1993-1996 годах – замначальника управления государственной противопожарной службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В 1996-м стал замначальника кафедры Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД (сейчас Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС).
В 1997-2003 годах – и.о. начальника, начальник управления ГПС ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Потом, до 2005-го, Чуприян был начальником главного управления государственной противопожарной службы МЧС.
В 2005-2006 годах – и.о. начальника, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС.
С 13 ноября 2006-го по 4 июня 2018-го – замминистра по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Какие награды есть у Чуприяна?
В числе наград Александра Чуприяна – ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почёта и Дружбы, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, "За отвагу на пожаре".
Он дважды награждён Почётной грамотой российского правительства. Кроме того, отмечен Почётной грамотой и благодарностью президента страны.
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