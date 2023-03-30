Александр Чуприян родился 23 марта 1958-го в Ухте (Республика Коми). За свою карьеру он занимал множество разных должностей.

В 1989 году окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД (сейчас Академия государственной противопожарной службы МЧС), его специальность – инженер противопожарной техники и безопасности.

Также Чуприян – доктор технических наук. В 2007 году он защитил диссертацию в Московском институте стали и сплавов (МИСИС).

В 1976-1978 годах служил в Вооружённых силах СССР, а в 1979-1989 годах – в военизированных частях управления пожарной охраны ГУВД Леноблгорисполкома. Был пожарным, начальником караула, замначальника и затем начальником военизированной пожарной части.

В 1989-1993 годах – замначальника и впоследствии начальник отряда военизированной пожарной охраны в Ленинграде (Санкт-Петербурге).

В 1993-1996 годах – замначальника управления государственной противопожарной службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 1996-м стал замначальника кафедры Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД (сейчас Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС).

В 1997-2003 годах – и.о. начальника, начальник управления ГПС ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Потом, до 2005-го, Чуприян был начальником главного управления государственной противопожарной службы МЧС.

В 2005-2006 годах – и.о. начальника, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС.

С 13 ноября 2006-го по 4 июня 2018-го – замминистра по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.