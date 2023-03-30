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Чем известен Александр Чуприян, уволенный с должности первого замглавы МЧС?

Генерал-полковника Александра Чуприяна освободили от должности первого замглавы МЧС России

30 марта 2023, 14:18, Анастасия Бичакова

Фото: mchs.gov.ru
Фото: mchs.gov.ru

Президент Владимир Путин уволил с должности первого замглавы МЧС Александра Чуприяна. Соответствующий указ от 29 марта 2023 года опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Как долго Чуприян занимал пост замглавы, почему его уволили и кого могут назначить на освободившуюся должность – в материале amic.ru.

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Почему Чуприяна уволили с должности первого замглавы МЧС?

Владимир Путин уволил Александра Чуприяна с должности первого замглавы МЧС по завершении срока контракта. Об этом сообщил источник ТАСС.

В марте 2018-го контракт продлевали на пять лет. Тогда Чуприяну исполнилось 60 лет, это предельный возраст службы в Федеральной противопожарной службе.

"Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности", – говорится в указе.

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Как долго Чуприян был первым замглавы МЧС?

Чуприян был первым замглавы МЧС с 25 мая 2022 года.

До этого, с сентября 2021-го, временно исполнял обязанности главы ведомства. На этом посту он заменил Евгения Зиничева, который трагически погиб на межведомственных учениях в Норильске.

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Кем ещё работал Александр Чуприян?

Александр Чуприян родился 23 марта 1958-го в Ухте (Республика Коми). За свою карьеру он занимал множество разных должностей.

В 1989 году окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД (сейчас Академия государственной противопожарной службы МЧС), его специальность – инженер противопожарной техники и безопасности.

Также Чуприян – доктор технических наук. В 2007 году он защитил диссертацию в Московском институте стали и сплавов (МИСИС).

В 1976-1978 годах служил в Вооружённых силах СССР, а в 1979-1989 годах – в военизированных частях управления пожарной охраны ГУВД Леноблгорисполкома. Был пожарным, начальником караула, замначальника и затем начальником военизированной пожарной части.

В 1989-1993 годах – замначальника и впоследствии начальник отряда военизированной пожарной охраны в Ленинграде (Санкт-Петербурге).

В 1993-1996 годах – замначальника управления государственной противопожарной службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В 1996-м стал замначальника кафедры Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД (сейчас Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС).

В 1997-2003 годах – и.о. начальника, начальник управления ГПС ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Потом, до 2005-го, Чуприян был начальником главного управления государственной противопожарной службы МЧС.

В 2005-2006 годах – и.о. начальника, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС.

С 13 ноября 2006-го по 4 июня 2018-го – замминистра по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Какие награды есть у Чуприяна?

В числе наград Александра Чуприяна – ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Почёта и Дружбы, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, "За отвагу на пожаре".

Он дважды награждён Почётной грамотой российского правительства. Кроме того, отмечен Почётной грамотой и благодарностью президента страны.

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А кто может занять должность Чуприяна?

По информации РБК, основной кандидат на должность первого заместителя – советник главы МЧС Даниил Мартынов.
В 2000-х он служил в Центре специального назначения ФСБ – группе "Альфа" и участвовал в антитеррористических операциях в Чечне. В 2012-м отвечал за безопасность главы республики Рамзана Кадырова.

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