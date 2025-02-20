Чем известна актриса Лиза Арзамасова, которая сыграет князя Мышкина в алтайском театре?

Премьера спектакля "Идиот" в театре драмы пройдет уже в апреле

20 февраля 2025, 10:25, ИА Амител

Актриса Лиза Арзамасова/Фото: кадр из сериала "Папины дочки"

Популярная актриса театра и кино Лиза Арзамасова сыграет в постановке Алтайского краевого театра драмы им В.М. Шукшина. Она сыграет роль князя Мышкина в спектакле "Идиот" по одноименному роману Федора Достоевского. Рассказываем, чем известна Лиза Арзамасова и почему ее пригласили на главную роль.

Чем известна Лиза Арзамасова?

Родилась 17 марта 1995 года в Москве. Ее мать Юлия Арзамасова работала переводчицей с английского языка, позже стала менеджером дочери. Отец актрисы умер, когда ей было восемь лет. С раннего возраста девочка занималась в музыкальной студии при ГИТИСе. Начала сниматься еще до школы.

В детстве Лиза прошла кастинг в Московском театре эстрады и получила главную роль в мюзикле "Энни". В 2004 году на 9-м театральном фестивале "Московские дебюты" была удостоена за эту роль приза зрительских симпатий. В 2005-м дебютировала на сцене Московского академического музыкального театра "Новая Опера" в роли маленькой Анастасии Романовой в опере "Анастасия". В 2007 году сыграла роль девочки-"Иисуса" в спектакле МХТ им. А. П. Чехова "Человек-подушка".

Однако широкую известность актриса получила после премьеры сериала "Папины дочки" на телеканале СТС. Дальше последовали роли в сериалах "Бесы" (2014), "Екатерина. Взлет" (2017), в фильмах "72 часа" (2016), "Танкист" (2016). В 2019 году Лиза Арзамасова сыграла роль учительницы английского языка Анастасии Павловны в сериале "Ивановы-Ивановы".

В 2023 году вернулась к роли Галины Сергеевны в новом сезоне проекта "Папины дочки".

Почему Арзамасову пригласили играть в постановке в Барнауле?

Все из-за главного режиссера театра драмы Артема Терехина, который уже работал с актрисой в столичном "Театре Наций". Лиза Арзамасова будет приезжать время от времени в Барнаул и играть в этом спектакле.

"Когда я решил делать спектакль "Идиот", то предложил ей эту роль – одного из самых загадочных персонажей русской классики. Она согласилась. Такая практика – приглашения актеров из других театров – уже существует. Для нашего театра это будет новый опыт. Мы шагаем в интересное путешествие", – заявил Артем Терехин.

А почему девушка сыграет мужчину? Это нормально вообще?

Постановщик утверждает, что это не дань моде. Якобы это способ подчеркнуть, что Мышкин – пришлый, непонятный окружению, "странный" персонаж для всех героев романа.

"Его потому и называют идиотом. Никто не может его понять. И введение Лизы на эту роль поможет войти зрителям в состояние легкой растерянности, и это, по мнению режиссера, даст возможность глубже ощутить, прочувствовать атмосферу романа", – отметил Терехин.

Режиссер уверен, что Мышкин – это бесполая, чистая душа. Однако Терехин считает, что зрителям понравится выбор актрисы для главной роли.

"Все же главный герой, как и весь роман, еще не до конца разгадан и вызывает много вопросов. Мы хотим вместе с нашими зрителями пройти по этому пути и порассуждать о том, кто же такой князь Мышкин и куда нас ведет Федор Михайлович Достоевский, приглашая в этот путь", – заявил постановщик.

Когда состоится премьера?

Премьера спектакля "Идиот" запланирована на 16 апреля.