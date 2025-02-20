Чем известна актриса Лиза Арзамасова, которая сыграет князя Мышкина в алтайском театре?
Премьера спектакля "Идиот" в театре драмы пройдет уже в апреле
20 февраля 2025, 10:25, ИА Амител
Популярная актриса театра и кино Лиза Арзамасова сыграет в постановке Алтайского краевого театра драмы им В.М. Шукшина. Она сыграет роль князя Мышкина в спектакле "Идиот" по одноименному роману Федора Достоевского. Рассказываем, чем известна Лиза Арзамасова и почему ее пригласили на главную роль.
Чем известна Лиза Арзамасова?
Родилась 17 марта 1995 года в Москве. Ее мать Юлия Арзамасова работала переводчицей с английского языка, позже стала менеджером дочери. Отец актрисы умер, когда ей было восемь лет. С раннего возраста девочка занималась в музыкальной студии при ГИТИСе. Начала сниматься еще до школы.
В детстве Лиза прошла кастинг в Московском театре эстрады и получила главную роль в мюзикле "Энни". В 2004 году на 9-м театральном фестивале "Московские дебюты" была удостоена за эту роль приза зрительских симпатий. В 2005-м дебютировала на сцене Московского академического музыкального театра "Новая Опера" в роли маленькой Анастасии Романовой в опере "Анастасия". В 2007 году сыграла роль девочки-"Иисуса" в спектакле МХТ им. А. П. Чехова "Человек-подушка".
Однако широкую известность актриса получила после премьеры сериала "Папины дочки" на телеканале СТС. Дальше последовали роли в сериалах "Бесы" (2014), "Екатерина. Взлет" (2017), в фильмах "72 часа" (2016), "Танкист" (2016). В 2019 году Лиза Арзамасова сыграла роль учительницы английского языка Анастасии Павловны в сериале "Ивановы-Ивановы".
В 2023 году вернулась к роли Галины Сергеевны в новом сезоне проекта "Папины дочки".
Почему Арзамасову пригласили играть в постановке в Барнауле?
Все из-за главного режиссера театра драмы Артема Терехина, который уже работал с актрисой в столичном "Театре Наций". Лиза Арзамасова будет приезжать время от времени в Барнаул и играть в этом спектакле.
"Когда я решил делать спектакль "Идиот", то предложил ей эту роль – одного из самых загадочных персонажей русской классики. Она согласилась. Такая практика – приглашения актеров из других театров – уже существует. Для нашего театра это будет новый опыт. Мы шагаем в интересное путешествие", – заявил Артем Терехин.
А почему девушка сыграет мужчину? Это нормально вообще?
Постановщик утверждает, что это не дань моде. Якобы это способ подчеркнуть, что Мышкин – пришлый, непонятный окружению, "странный" персонаж для всех героев романа.
"Его потому и называют идиотом. Никто не может его понять. И введение Лизы на эту роль поможет войти зрителям в состояние легкой растерянности, и это, по мнению режиссера, даст возможность глубже ощутить, прочувствовать атмосферу романа", – отметил Терехин.
Режиссер уверен, что Мышкин – это бесполая, чистая душа. Однако Терехин считает, что зрителям понравится выбор актрисы для главной роли.
"Все же главный герой, как и весь роман, еще не до конца разгадан и вызывает много вопросов. Мы хотим вместе с нашими зрителями пройти по этому пути и порассуждать о том, кто же такой князь Мышкин и куда нас ведет Федор Михайлович Достоевский, приглашая в этот путь", – заявил постановщик.
Когда состоится премьера?
Премьера спектакля "Идиот" запланирована на 16 апреля.
10:29:18 20-02-2025
Значит ногу Настасьи Филлиповны тут есть не будут
10:37:17 20-02-2025
Еще один извратитель, хватило Даун Хауса. Че уж мелочиться идите дальше, закажите из-за бугра толстую негритянку сразу, и можно даже что бы на инглише изъяснялась, чего мелочиться то?! Для вас Мышкин же непонятный пришлый персонаж.
11:05:13 20-02-2025
Гость (10:37:17 20-02-2025) Еще один извратитель, хватило Даун Хауса. Че уж мелочиться ... А чего? Даун Хаус это хороший сценарий. И фильм угарный. Если знаком с творчеством Достоевского, - вполне себе заходит.
10:44:29 20-02-2025
охмурила
11:15:37 20-02-2025
Надо привлечь за пропаганду чуждых нам ценностей. Извращенцы!
11:44:55 20-02-2025
Гость (11:15:37 20-02-2025) Надо привлечь за пропаганду чуждых нам ценностей. Извращенцы... Бедняжка, сложно тебе жить на этом свете) Ибо в ТЮЗах тетеньки часто мальчиков играют по понятным причинам, в барочных операх мужики поют женскими голосами, а героев-любовников поют тетеньки, меццо-сопрано называются. Да и Зибель с Керубино чаще девочки) Запрещать так запрещать, это ж какое поле непаханое перед ревнителями... Вспотеют все отслеживать, однако.
12:45:47 20-02-2025
Гость (11:44:55 20-02-2025) Бедняжка, сложно тебе жить на этом свете) Ибо в ТЮЗах тетень... Не надо путать котлеты с яичницей.
13:16:45 20-02-2025
Гость (12:45:47 20-02-2025) Не надо путать котлеты с яичницей.... А можно полный список котлет и яичниц? Вот Маврикишна с Никитишной это нормально? А Сердючка? А когда в пионерских лагерях на представлениях девочки одевались мальчиками и наоборот, да еще и красились? Это уже харам или еще нет? А Ну Погоди, где волк - Снегурочка, это уже ужас-ужас или просто ужас? Надежду Дурову, к слову, запретить не хотите? А то она до конца жизни так и говорила о себе в мужском лице.
15:25:11 20-02-2025
Гость (13:16:45 20-02-2025) А можно полный список котлет и яичниц? Вот Маврикишна с Ники... Ну какбэ комедийные жанры со всякими маврикичнами и прочими явашатётями а, также эстрадной придурью в стиле Сердючки коренным образом отличаются от драматических постановок в канве социально-психологических романов русских писателей.
12:55:32 20-02-2025
Гость (11:15:37 20-02-2025) Надо привлечь за пропаганду чуждых нам ценностей. Извращенцы... В детских садиках Дед мороз - зачастую переодетая женщина. Тоже за пропаганду привлечь? Советский фильм Здравствуйте я ваша тетя тоже пример.
У каждого свое видение как реагировать, как говориться у кого что болит ....
13:17:11 20-02-2025
А этот главный режиссёр в курсе что у нас это дело не приветствуется? Что за бредовая идея? Я понимаю когда нехватке актёрского состава и это вынужденная мера. Но тут намеренно на роль мужчины ставить женщину...
13:32:01 20-02-2025
Гость (13:17:11 20-02-2025) А этот главный режиссёр в курсе что у нас это дело не привет... Не подскажете, Догму-то у нас уже запретили, аль как? А то там целый Бог - женщина. Не приветствуется у нас такое, ой не приветствуется...