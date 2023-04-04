Клещевой боррелиоз может приводить к опасным осложнениям, он способен поражать скелет и нервную систему

04 апреля 2023, 15:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За прошлую неделю девять человек, в том числе пятеро детей, пострадали в Республике Алтай от присасывания клещей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

Специалисты исследовали места заселённости клещами в Чемальском районе. За несколько часов они собрали более 300 экземпляров. Восемь из них исследовали – два оказались возбудителями клещевого боррелиоза.

Что такое клещевой боррелиоз, какие у него симптомы и как его лечат – в материале amic.ru.

1 Что такое клещевой боррелиоз? Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, – это инфекционное заболевание, которое вызывают спирохеты (спиральные бактерии). Его переносчиками могут быть клещи. "Переносят инфекцию иксодовые клещи, чаще всего они присасываются в области шеи, груди, подмышечных впадин и паховых складок, то есть в местах с тонкой кожей и обильным кровоснабжением", – отмечают на сайте "Инвитро". У детей клещи зачастую присасываются к волосистой части головы.

2 Как возбудитель клещевого боррелиоза проникает в организм? Как правило, возбудитель клещевого боррелиоза проникает в организм со слюной клеща. Это типичный путь. В месте его присасывания на коже развивается мигрирующая кольцевидная эритема (сильное покраснение в виде кольца). Затем с током лимфы возбудитель попадает во внутренние органы, суставы, лимфоузлы и мозговые оболочки. Боррелии погибают и выделяют эндотоксин, который вызывает патологические реакции организма. Помимо этого, возможно заражение алиментарным путём (при употреблении козьего молока, не прошедшего обработку), а также – от матери к ребёнку (внутриутробно).

3 Какой инкубационный период у клещевого боррелиоза? Инкубационный период клещевого боррелиоза – от 3 до 30 дней, а в среднем – две недели.

4 Какие симптомы у клещевого боррелиоза? Первыми симптомами клещевого боррелиоза могут быть поражение кожи, в том числе мигрирующая эритема. Вероятен зуд. Кроме того, среди признаков заболевания головная боль, озноб, тошнота, боли в костях и мышцах, артралгия, слабость, быстрая утомляемость и лихорадка.

5 Чем опасна болезнь Лайма? Болезнь Лайма может перетекать в хроническую, а также характеризуется рецидивами. Она способна поражать не только кожу, но и нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце. "О поражении центральной нервной системы говорят длительно сохраняющиеся головные боли, быстрая утомляемость, снижение памяти, нарушение сна, что укладывается в клинику астено-вегетативного синдрома", – подчёркивают на сайте "Инвитро".

6 А чем лечат клещевой боррелиоз? Клещевой боррелиоз успешно лечат антибиотиками.