Что такое клещевой боррелиоз и какие у него симптомы?
Клещевой боррелиоз может приводить к опасным осложнениям, он способен поражать скелет и нервную систему
04 апреля 2023, 15:11, ИА Амител
За прошлую неделю девять человек, в том числе пятеро детей, пострадали в Республике Алтай от присасывания клещей. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
Специалисты исследовали места заселённости клещами в Чемальском районе. За несколько часов они собрали более 300 экземпляров. Восемь из них исследовали – два оказались возбудителями клещевого боррелиоза.
Что такое клещевой боррелиоз, какие у него симптомы и как его лечат – в материале amic.ru.
Что такое клещевой боррелиоз?
Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, – это инфекционное заболевание, которое вызывают спирохеты (спиральные бактерии). Его переносчиками могут быть клещи.
"Переносят инфекцию иксодовые клещи, чаще всего они присасываются в области шеи, груди, подмышечных впадин и паховых складок, то есть в местах с тонкой кожей и обильным кровоснабжением", – отмечают на сайте "Инвитро".
У детей клещи зачастую присасываются к волосистой части головы.
Как возбудитель клещевого боррелиоза проникает в организм?
Как правило, возбудитель клещевого боррелиоза проникает в организм со слюной клеща. Это типичный путь.
В месте его присасывания на коже развивается мигрирующая кольцевидная эритема (сильное покраснение в виде кольца).
Затем с током лимфы возбудитель попадает во внутренние органы, суставы, лимфоузлы и мозговые оболочки.
Боррелии погибают и выделяют эндотоксин, который вызывает патологические реакции организма.
Помимо этого, возможно заражение алиментарным путём (при употреблении козьего молока, не прошедшего обработку), а также – от матери к ребёнку (внутриутробно).
Какой инкубационный период у клещевого боррелиоза?
Какие симптомы у клещевого боррелиоза?
Первыми симптомами клещевого боррелиоза могут быть поражение кожи, в том числе мигрирующая эритема. Вероятен зуд.
Кроме того, среди признаков заболевания головная боль, озноб, тошнота, боли в костях и мышцах, артралгия, слабость, быстрая утомляемость и лихорадка.
Чем опасна болезнь Лайма?
Болезнь Лайма может перетекать в хроническую, а также характеризуется рецидивами.
Она способна поражать не только кожу, но и нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце. "О поражении центральной нервной системы говорят длительно сохраняющиеся головные боли, быстрая утомляемость, снижение памяти, нарушение сна, что укладывается в клинику астено-вегетативного синдрома", – подчёркивают на сайте "Инвитро".
А чем лечат клещевой боррелиоз?
Как защититься от клещевого боррелиоза?
Лучшая профилактика болезни Лайма – защита от укусов клещей. Для этого нужно соблюдать индивидуальные средства защиты, особенно во время прогулки по лесу.
А вот вакцины для предупреждения клещевого боррелиоза нет.
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