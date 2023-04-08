Первые случаи укусов клещей зафиксированы в Алтайском крае

Сезон их активности начался 30 марта – на пять дней раньше, чем в прошлом году

08 апреля 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Первые случаи укусов клещей зафиксированы на территории Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились четыре человека из Благовещенского, Краснощёковского, Рубцовского районов и Барнаула, из них три ребёнка до 14 лет. Всем подлежащим детям введён иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение", – рассказали в ведомстве.

Пик активности этих членистоногих прогнозируется в мае. Однако опасность пострадать от них сохранится на протяжении всего тёплого времени года.

Напомним, сезон активности клещей начался в Алтайском крае 30 марта – на пять дней раньше, чем в прошлом году.

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