Чем удивит "Кубок Алтая"? Подробный гид по масштабному шахматному турниру в Барнауле

Престижный шахматный турнир пройдет в регионе уже в 15-й раз

29 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Шахматный турнир "Кубок Алтая" / Фото: amic.ru

Традиционный турнир по шахматам, который одновременно является этапом детского Кубка России и этапом всероссийского фестиваля "Интеллектуалы Сибири", пройдет в столице Алтайского края с 30 апреля по 5 мая. Нынешний "Кубок Алтая" – уже пятнадцатый по счету, поэтому организаторы приготовили много приятных сюрпризов. Рассказываем, что делает "Кубок Алтая – 2025" особенным.

Масштаб

425 участников – это рекордная отметка за все годы проведения турнира. На предстоящие соревнования поступило 619 заявок! Масштаб увеличится в полтора раза, если все зарегистрировавшиеся не изменят планов и действительно приедут в Барнаул. В турнире сыграют спортсмены нескольких возрастных категорий: мальчики и девочки до 9, 11 и 13 лет, юноши и девушки до 15 лет.

География

Ожидается участие юных спортсменов из 24 регионов России. В столице Алтайского края соберется вся Сибирь, а также гости с запада и востока страны – от Саратовской и Московской областей до Приморского и Хабаровского краев.

Место проведения

Турнир состоится в "Титов-Арене" – одном из самых больших спортивных объектов Алтайского края, где также проходит много культурно-развлекательных мероприятий. Организаторы обещают яркую церемонию открытия, которая понравится гостям и зрителям турнира.

Прямая трансляция

Впервые в истории "Кубка Алтая" следить за турниром можно будет в прямом эфире. На видеоплатформе VK партии прокомментирует женский мастер ФИДЕ и популярный блогер Дарья Филиппова. К ней на комментаторскую позицию будут приходить и участники турнира. В трансляцию попадут 24 доски, на которых будут играть лидеры соревнований.

До этого прямую шахматную телетрансляцию делали в Барнауле всего один раз – в августе 2024 года во время суперфиналов мужского и женского чемпионатов России.

Шахматный турнир "Кубок Алтая" /Фото: amic.ru

Призовой фонд

Юные шахматисты, показавшие лучшие результаты, гарантированно получат 500 тысяч рублей. Чем больше участников в возрастной категории, тем больше призов. В некоторых случаях претендовать на денежный приз могут игроки, занявшие десятое место.

Кроме того, организаторы отменили вступительный турнирный взнос. Для всех участие бесплатное.

Бонусные баллы

В течение года по всей стране пройдет 60 отборочных этапов детского Кубка России. Завершится сезон финалом в Ижевске, куда попадут только восемь лучших спортсменов в каждой возрастной категории. Отбор очень жесткий, конкуренция высока. Каждый зачетный балл может иметь решающее значение, поэтому особую значимость приобретают этапы, где разыгрываются бонусные очки. Таких турниров, соответствующих определенным критериям (среди них – отсутствие турнирного взноса, гарантированный призовой фонд от полумиллиона рублей), по стране совсем немного, и одним из них станет "Кубок Алтая". Так что победителям и призерам соревнований в Барнауле открывается дорога в финал детского Кубка России, во всяком случае, это станет хорошим заделом.

Двойной зачет

В рамках детского Кубка России проходит всероссийский шахматный фестиваль "Интеллектуалы Сибири". Он объединяет все этапы, которые проводятся на территории Сибирского федерального округа. У "Интеллектуалов Сибири" ведется отдельная таблица с зачетными баллами и тоже есть финал в конце сезона. Победители получают путевки в высшую лигу первенства России! По сути, "Интеллектуалы Сибири" – еще один бонус для участников, дополнительная возможность пробиться на самые статусные соревнования.

Дополнительная программа

В просторном холле "Титов-Арены" каждый соревновательный день будут проходить мероприятия разной направленности. Все они – уникальные, не будут повторяться. Рассчитаны как на детей – участников "Кубка Алтая", так и на их родителей, тренеров, сопровождающих.

В укромном месте организуют лекторий, где два мастер-класса даст Иван Смыковский из Омска – международный мастер, тренер высшей категории, первый наставник действующего чемпиона России Владислава Артемьева. Спортивный психолог Анна Кузнецова прочитает две лекции на тему мотивации и выстраивания отношений в треугольнике "спортсмен – тренер – родители". Кандидат экономических наук, заслуженный тренер России, поработавший с топовыми спортсменами из разных видов спорта, Михаил Виноградов выступит с докладом на тему "Концепция Performance lifestyle в шахматах". Также в лектории с 1 по 4 мая состоится всероссийский судейский семинар под руководством спортивного судьи всероссийской категории, международного арбитра, лектора Федерации шахмат России Александра Шааба из Кемеровской области.

Шахматный турнир "Кубок Алтая" / Фото: amic.ru

Организации, подведомственные краевому Минобру, организуют различные игры, конкурсы, мастер-классы, выставки. Все желающие смогут порисовать, изготовить своими руками сувениры, научиться безопасно кататься на самокате, побывать в виртуальной реальности, посетить полигон дронов и многое другое! Подробная программа "Кубка Алтая" по ссылке.

Церемония открытия

Она пройдет 30 апреля в "Титов-Арене", начало в 10:00. В красочном представлении будут задействованы артисты Алтайского театра музыкальной комедии, ансамбль народного танца "Сибирь", детский театр эстрадного танца "Хорошки", около 20 вокалистов из Барнаула, гимнастки спортивного клуба "Триумф", коллектив центра культуры "Современник" из Новоалтайска, духовой эстрадный оркестр и танцевальный коллектив Алтайского краевого колледжа культуры и искусств, ведущий телеканала "Катунь 24" Егор Мотаев.

Мероприятие планирует посетить губернатор региона Виктор Томенко.

Сразу после церемонии открытия начнется первый тур соревнований. В последующие дни – 1, 2, 3, 4 и 5 мая – игры будут стартовать с 10:00.