Чем запомнился арестованный зампред правительства Алтайского края Иван Кибардин?
20 мая стало известно об увольнении Кибардина с должности заместителя председателя краевого правительства
20 мая 2024, 13:07, ИА Амител
Задержание заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина уже стало одним из главных событий месяца. 17 мая его арестовали в Москве, до 15 июля Кибардин точно пробудет в СИЗО. С должности чиновника уволили, об этом стало известно 20 мая. Amic.ru напоминает, кто такой Иван Кибардин и чем он занимался в Алтайском крае.
Учеба в Красноярске и Москве
Иван Кибардин – уроженец Красноярского края. Родился 17 апреля 1981 года, окончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота. Затем учился в столице в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности "Юриспруденция". В 2009-2019 годах повышал квалификацию в Сибирском федеральном университете.
Красноярский чиновник
После учебы Кибардин работал в Красноярске чиновником на разных должностях: был ведущим специалистом краевого комитета по управлению госимуществом, главным специалистом отдела приватизации краевого Минимущества, главным специалистом финансово-экономического отдела управления имущественных отношений в администрации, консультантом управления приоритетных национальных и краевых проектов Совета администрации края, начальником экспертно-аналитического отдела правительства края и, наконец, заместителем руководителя аппарата правительства Красноярского края.
В 2012 году стал руководителем аппарата правительства Красноярского края и занимал эту должность до сентября 2018 года. Осенью того же года Кибардин переехал на работу в Алтайский край.
Работа в Алтайском крае
С октября 2018-го Кибардин работал заместителем председателя правительства Алтайского края. В 2023 году победивший на губернаторских выборах Виктор Томенко переназначил его на этот пост. В должности зампреда правительства Кибардин занимался организацией работы исполнительных органов власти в сфере туризма, имущественных отношений и охраны объектов культурного наследия. Кроме того, координировал соблюдение закона в сфере градостроительства.
Семейное положение
О семье и детях официально ничего неизвестно. В декларацию ни супругу, ни детей он не вносил. Кстати, в этом документе за 2021 год Кибардин указывал, что заработал 5,2 млн рублей, а также задекларировал квартиру площадью 77,8 квадратного метра.
Награды
У Кибардина есть почетная грамота губернатора Красноярского края за 2016 год, благодарность главы Красноярского края за 2010 год, памятный знак АКЗС "80 лет представительной власти Алтайского края" (2019 год), а также благодарственное письмо председателя Счетной палаты Алтайского края (2020 год).
Увлечения и хобби
В 2018 году журналисты писали, что он поклонник группы "Ленинград" и фильма "Калина Красная" Василия Шукшина. Больше информации об увлечениях и хобби Кибардина нет.
За что Кибардина задержали?
О задержании Кибардина стало известно 17 мая. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что 16 мая в правительстве края были обыски. "Банкфакс" также сообщал, что Кибардина могли задержать по подозрению в мошенничестве при получении 18 млн рублей от неизвестного. Якобы экс-чиновника задержали с поличным.
Затем Кибардина арестовал Лефортовский районный суд Москвы. По его решению он пробудет под стражей до 15 июля. Обвиняют экс-чиновника по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Кто заменил Кибардина на посту?
20 мая появилась информация о том, что Кибардин уволен с поста вице-губернатора Алтайского края. На его место с приставкой и.о. назначен руководитель инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края Дмитрий Малыхин. А курировать сферу туризма будет Евгений Дешевых, сообщил канал "Красное солнце Алтая".
13:14:29 20-05-2024
Кибардин занимался организацией работы исполнительных органов власти в сфере туризма, имущественных отношений и охраны объектов культурного наследия. Кроме того, он координировал соблюдение закона в сфере градостроительства - вот тебе и стадион Лабирин, и Речной , и усадьба Михайлова...и т.д.
15:03:00 20-05-2024
Гость (13:14:29 20-05-2024) Кибардин занимался организацией работы исполнительных органо... Каким образом он мог повлиять на частных хозяев речного, локомотива?
15:05:43 20-05-2024
Гость (15:03:00 20-05-2024) Каким образом он мог повлиять на частных хозяев речного, лок... Да это не важно. Товарищу главное написать... А что он написал, ему не важно...
21:19:13 20-05-2024
Гость (15:03:00 20-05-2024) Каким образом он мог повлиять на частных хозяев речного, лок... Сделал предложение от которого невозможно отказаться.
22:43:18 20-05-2024
Гость (21:19:13 20-05-2024) Сделал предложение от которого невозможно отказаться.... Кому он сделал предложение?
13:18:04 20-05-2024
После учебы Кибардин работал в Красноярске чиновником на разных должностях - какой хороший мальчик, ни чем ни интересовался, книжек не читал, интересов не было - одно сразу получилось в чиновниках работать.
13:22:48 20-05-2024
Родился 17 апреля 1981 года --- способная молодежь
14:40:05 20-05-2024
Гость (13:22:48 20-05-2024) Родился 17 апреля 1981 года --- способная молодежь... Какая молодёжь? Ему 43 года.
15:25:18 20-05-2024
Гость (14:40:05 20-05-2024) Какая молодёжь? Ему 43 года.... Да, 43. И что это дает? Опыт?, знания? Очень сомневаюсь!
16:30:58 20-05-2024
Гость (15:25:18 20-05-2024) Да, 43. И что это дает? Опыт?, знания? Очень сомневаюсь!... Путину в 1999 было 47. Знаний и опыта хватило на президента.
13:29:04 20-05-2024
Кто двигал малого? Чей выводок?
13:57:00 20-05-2024
Чемоданом денег при задержании. Больше ничем не запомнился.
16:58:03 20-05-2024
Сколько выводов сразу у людей. А вообще показатель что мы в числе последних еще оаз даказывает что до нас никому нет дела. Скоро будем на 85 месте.
18:49:43 20-05-2024
Гость (16:58:03 20-05-2024) Сколько выводов сразу у людей. А вообще показатель что мы в ... Зачем на 85-ом? Замкнем сразу 100-ку. И до нас попробуют добраться.
11:57:00 21-05-2024
Гость (18:49:43 20-05-2024) Зачем на 85-ом? Замкнем сразу 100-ку. И до нас попробуют доб... Нет ,нет нас не догониш ,только ,,вперёд ,,
18:40:02 23-05-2024
Награжден "благодарственным письмом председателя Счетной палаты Алтайского края". Он, что в счетной палате то делал имея должность зампреда правительства АК? Руководил проверками? Так это в чистом виде коррупция. Вроде как счетная палата АК подотчетна Заксобранию АК, а не Губернатору АК.
19:01:39 23-05-2024
Гость (18:40:02 23-05-2024) Награжден "благодарственным письмом председателя Счетной пал... А где написано, что он входил в счетную палату? Благодарственное письмо могло быть за помощь или содействие и тд и тп, изобличитель.
20:54:55 24-05-2024
Помощь от взяточника??? ОГО!