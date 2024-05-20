Чем запомнился арестованный зампред правительства Алтайского края Иван Кибардин?

20 мая стало известно об увольнении Кибардина с должности заместителя председателя краевого правительства

20 мая 2024, 13:07, ИА Амител

Иван Кибардин / Фото: Екатерина Смолихина

Задержание заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина уже стало одним из главных событий месяца. 17 мая его арестовали в Москве, до 15 июля Кибардин точно пробудет в СИЗО. С должности чиновника уволили, об этом стало известно 20 мая. Amic.ru напоминает, кто такой Иван Кибардин и чем он занимался в Алтайском крае.

Учеба в Красноярске и Москве

Иван Кибардин – уроженец Красноярского края. Родился 17 апреля 1981 года, окончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота. Затем учился в столице в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности "Юриспруденция". В 2009-2019 годах повышал квалификацию в Сибирском федеральном университете.

Красноярский чиновник

После учебы Кибардин работал в Красноярске чиновником на разных должностях: был ведущим специалистом краевого комитета по управлению госимуществом, главным специалистом отдела приватизации краевого Минимущества, главным специалистом финансово-экономического отдела управления имущественных отношений в администрации, консультантом управления приоритетных национальных и краевых проектов Совета администрации края, начальником экспертно-аналитического отдела правительства края и, наконец, заместителем руководителя аппарата правительства Красноярского края.

В 2012 году стал руководителем аппарата правительства Красноярского края и занимал эту должность до сентября 2018 года. Осенью того же года Кибардин переехал на работу в Алтайский край.

Иван Кибардин / Фото: Екатерина Смолихина

Работа в Алтайском крае

С октября 2018-го Кибардин работал заместителем председателя правительства Алтайского края. В 2023 году победивший на губернаторских выборах Виктор Томенко переназначил его на этот пост. В должности зампреда правительства Кибардин занимался организацией работы исполнительных органов власти в сфере туризма, имущественных отношений и охраны объектов культурного наследия. Кроме того, координировал соблюдение закона в сфере градостроительства.

Семейное положение

О семье и детях официально ничего неизвестно. В декларацию ни супругу, ни детей он не вносил. Кстати, в этом документе за 2021 год Кибардин указывал, что заработал 5,2 млн рублей, а также задекларировал квартиру площадью 77,8 квадратного метра.

Награды

У Кибардина есть почетная грамота губернатора Красноярского края за 2016 год, благодарность главы Красноярского края за 2010 год, памятный знак АКЗС "80 лет представительной власти Алтайского края" (2019 год), а также благодарственное письмо председателя Счетной палаты Алтайского края (2020 год).

Увлечения и хобби

В 2018 году журналисты писали, что он поклонник группы "Ленинград" и фильма "Калина Красная" Василия Шукшина. Больше информации об увлечениях и хобби Кибардина нет.

Иван Кибардин / Фото: amic.ru

За что Кибардина задержали?

О задержании Кибардина стало известно 17 мая. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что 16 мая в правительстве края были обыски. "Банкфакс" также сообщал, что Кибардина могли задержать по подозрению в мошенничестве при получении 18 млн рублей от неизвестного. Якобы экс-чиновника задержали с поличным.

Затем Кибардина арестовал Лефортовский районный суд Москвы. По его решению он пробудет под стражей до 15 июля. Обвиняют экс-чиновника по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Кто заменил Кибардина на посту?

20 мая появилась информация о том, что Кибардин уволен с поста вице-губернатора Алтайского края. На его место с приставкой и.о. назначен руководитель инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края Дмитрий Малыхин. А курировать сферу туризма будет Евгений Дешевых, сообщил канал "Красное солнце Алтая".