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Чем запомнился арестованный зампред правительства Алтайского края Иван Кибардин?

20 мая стало известно об увольнении Кибардина с должности заместителя председателя краевого правительства

20 мая 2024, 13:07, ИА Амител

Иван Кибардин / Фото: Екатерина Смолихина
Иван Кибардин / Фото: Екатерина Смолихина

Задержание заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина уже стало одним из главных событий месяца. 17 мая его арестовали в Москве, до 15 июля Кибардин точно пробудет в СИЗО. С должности чиновника уволили, об этом стало известно 20 мая. Amic.ru напоминает, кто такой Иван Кибардин и чем он занимался в Алтайском крае.

Учеба в Красноярске и Москве

Иван Кибардин – уроженец Красноярского края. Родился 17 апреля 1981 года, окончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота. Затем учился в столице в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности "Юриспруденция". В 2009-2019 годах повышал квалификацию в Сибирском федеральном университете.

Красноярский чиновник

После учебы Кибардин работал в Красноярске чиновником на разных должностях: был ведущим специалистом краевого комитета по управлению госимуществом, главным специалистом отдела приватизации краевого Минимущества, главным специалистом финансово-экономического отдела управления имущественных отношений в администрации, консультантом управления приоритетных национальных и краевых проектов Совета администрации края, начальником экспертно-аналитического отдела правительства края и, наконец, заместителем руководителя аппарата правительства Красноярского края.

В 2012 году стал руководителем аппарата правительства Красноярского края и занимал эту должность до сентября 2018 года. Осенью того же года Кибардин переехал на работу в Алтайский край.

Иван Кибардин / Фото: Екатерина Смолихина

Работа в Алтайском крае

С октября 2018-го Кибардин работал заместителем председателя правительства Алтайского края. В 2023 году победивший на губернаторских выборах Виктор Томенко переназначил его на этот пост. В должности зампреда правительства Кибардин занимался организацией работы исполнительных органов власти в сфере туризма, имущественных отношений и охраны объектов культурного наследия. Кроме того, координировал соблюдение закона в сфере градостроительства.

Семейное положение

О семье и детях официально ничего неизвестно. В декларацию ни супругу, ни детей он не вносил. Кстати, в этом документе за 2021 год Кибардин указывал, что заработал 5,2 млн рублей, а также задекларировал квартиру площадью 77,8 квадратного метра.

Награды

У Кибардина есть почетная грамота губернатора Красноярского края за 2016 год, благодарность главы Красноярского края за 2010 год, памятный знак АКЗС "80 лет представительной власти Алтайского края" (2019 год), а также благодарственное письмо председателя Счетной палаты Алтайского края (2020 год).

Увлечения и хобби

В 2018 году журналисты писали, что он поклонник группы "Ленинград" и фильма "Калина Красная" Василия Шукшина. Больше информации об увлечениях и хобби Кибардина нет.

Иван Кибардин / Фото: amic.ru

За что Кибардина задержали?

О задержании Кибардина стало известно 17 мая. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что 16 мая в правительстве края были обыски. "Банкфакс"  также сообщал, что Кибардина могли задержать по подозрению в мошенничестве при получении 18 млн рублей от неизвестного. Якобы экс-чиновника задержали с поличным.

Затем Кибардина арестовал Лефортовский районный суд Москвы. По его решению он пробудет под стражей до 15 июля. Обвиняют экс-чиновника по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Кто заменил Кибардина на посту?

20 мая появилась информация о том, что Кибардин уволен с поста вице-губернатора Алтайского края. На его место с приставкой и.о. назначен руководитель инспекции финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края Дмитрий Малыхин. А курировать сферу туризма будет Евгений Дешевых, сообщил канал "Красное солнце Алтая".

чиновники громкое дело Мошенники отставки и назначения

Комментарии 18

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Гость

13:14:29 20-05-2024

Кибардин занимался организацией работы исполнительных органов власти в сфере туризма, имущественных отношений и охраны объектов культурного наследия. Кроме того, он координировал соблюдение закона в сфере градостроительства - вот тебе и стадион Лабирин, и Речной , и усадьба Михайлова...и т.д.

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Гость

15:03:00 20-05-2024

Гость (13:14:29 20-05-2024) Кибардин занимался организацией работы исполнительных органо... Каким образом он мог повлиять на частных хозяев речного, локомотива?

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Гость

15:05:43 20-05-2024

Гость (15:03:00 20-05-2024) Каким образом он мог повлиять на частных хозяев речного, лок... Да это не важно. Товарищу главное написать... А что он написал, ему не важно...

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Гость

21:19:13 20-05-2024

Гость (15:03:00 20-05-2024) Каким образом он мог повлиять на частных хозяев речного, лок... Сделал предложение от которого невозможно отказаться.

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Гость

22:43:18 20-05-2024

Гость (21:19:13 20-05-2024) Сделал предложение от которого невозможно отказаться.... Кому он сделал предложение?

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Гость

13:18:04 20-05-2024

После учебы Кибардин работал в Красноярске чиновником на разных должностях - какой хороший мальчик, ни чем ни интересовался, книжек не читал, интересов не было - одно сразу получилось в чиновниках работать.

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Гость

13:22:48 20-05-2024

Родился 17 апреля 1981 года --- способная молодежь

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Гость

14:40:05 20-05-2024

Гость (13:22:48 20-05-2024) Родился 17 апреля 1981 года --- способная молодежь... Какая молодёжь? Ему 43 года.

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Гость

15:25:18 20-05-2024

Гость (14:40:05 20-05-2024) Какая молодёжь? Ему 43 года.... Да, 43. И что это дает? Опыт?, знания? Очень сомневаюсь!

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Гость

16:30:58 20-05-2024

Гость (15:25:18 20-05-2024) Да, 43. И что это дает? Опыт?, знания? Очень сомневаюсь!... Путину в 1999 было 47. Знаний и опыта хватило на президента.

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Гость

13:29:04 20-05-2024

Кто двигал малого? Чей выводок?

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Жора

13:57:00 20-05-2024

Чемоданом денег при задержании. Больше ничем не запомнился.

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Гость

16:58:03 20-05-2024

Сколько выводов сразу у людей. А вообще показатель что мы в числе последних еще оаз даказывает что до нас никому нет дела. Скоро будем на 85 месте.

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Гость

18:49:43 20-05-2024

Гость (16:58:03 20-05-2024) Сколько выводов сразу у людей. А вообще показатель что мы в ... Зачем на 85-ом? Замкнем сразу 100-ку. И до нас попробуют добраться.

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Гость

11:57:00 21-05-2024

Гость (18:49:43 20-05-2024) Зачем на 85-ом? Замкнем сразу 100-ку. И до нас попробуют доб... Нет ,нет нас не догониш ,только ,,вперёд ,,

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Гость

18:40:02 23-05-2024

Награжден "благодарственным письмом председателя Счетной палаты Алтайского края". Он, что в счетной палате то делал имея должность зампреда правительства АК? Руководил проверками? Так это в чистом виде коррупция. Вроде как счетная палата АК подотчетна Заксобранию АК, а не Губернатору АК.

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Гость

19:01:39 23-05-2024

Гость (18:40:02 23-05-2024) Награжден "благодарственным письмом председателя Счетной пал... А где написано, что он входил в счетную палату? Благодарственное письмо могло быть за помощь или содействие и тд и тп, изобличитель.

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Гость

20:54:55 24-05-2024

Помощь от взяточника??? ОГО!

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