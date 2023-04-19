"Чересчур эмоциональны". Депутат АКЗС прокомментировал "прессинг" в алтайском селе

Вице-спикер алтайского парламента Денис Голобородько подключится к истории в Краснощёковском районе

19 апреля 2023, 12:30, Александра Черданцева

Спор. Конфликт / Фото: rawpixel.com on Freepik

История с жалобами жительницы Краснощёковского района на дамбу и якобы последовавшем за это прессинге её семьи дошла до Алтайского краевого Заксобрания. Ещё в марте женщина пожаловалась на подтопление строящейся дамбы талыми водами. После этого её, по словам сельчанки, власти пытались лишить земельного участка, а правоохранители – потенциально привлечь к ответственности за возможные экстремистские высказывания. На вопрос о том, как власти оценивают ситуацию, в рамках онлайн-конференции ответил зампред АКЗС, единоросс Денис Голобородько.

Что говорят в АКЗС?

"О подтоплении талыми водами в Краснощёковском районе, естественно, знаю из СМИ, детальной информации о развитии конфликтной ситуации между жителями и властью не обладаю <...>. Мы, как профильный комитет (Голобородько – председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению, – прим. ред.), готовы включаться в урегулирование проблемных ситуаций в коммуникации между жителями, общественностью и органами местного самоуправления в пределах своей компетенции. В случае необходимости жители всегда могут обратиться ко мне или к другим депутатам АКЗС, попробуем разобраться в ситуации и найти решение", – сказал собственно о сути проблемы с дамбой Денис Голобородько.Также высказался он и в целом о том, как оценивает уже не первый случай открытого противостояния местной власти и жителей в регионе.

"Безусловно, органы местного самоуправления должны адекватно реагировать на обращения и критику жителей, тем более когда речь идёт об угрозе их жизни и здоровью или сохранности имущества. В такие моменты граждане могут быть, естественно, чересчур эмоциональны", – сказал вице-спикер.

Но добавил, что и жители, давая оценку действиям властей, должны стараться не допускать высказываний, которые могут привести к негативным правовым последствиям.

"Начиная от призывов к изменению конституционного строя и заканчивая элементарными оскорблениями, которые задевают честь и достоинство должностных лиц. Все должны осознавать, что и жители, и представители органов местного самоуправления обладают правом на судебную защиту, которое никто ограничивать не вправе", – подчеркнул Денис Голобородько.

Что это вообще за история?

Ранее эту историю в Краснощёково описывал "Банкфакс". Там в прошлом году начали строить долгожданную дамбу для защиты от паводка на Чарыше. Весной 2023 года участки рядом с ней стало топить. Как полагают местные жители, в конструкции изначально была заложена слишком узкая для прохождения талых и дождевых вод труба. Рядом с этим местом семья Мантусовой арендует участок для хозяйственных нужд. И там в начале марта затопило тюки с сеном (их, кстати, потом пришлось выкинуть). Женщина уверена: дело не в таявшем снеге, того на тот момент в поле уже не было, а в дожде. Сельчанка пошла в районную администрацию, где возникла перепалка с начальником райотдела по ЖКХ и оперативным вопросам Владимиром Григоренко.

"Мы были на эмоциях. Я подошла к нему, спросила, где обещанные насосы. Они же обещали, что когда вода прибудет, её будут откачивать насосами. Он ответил, что это будет только в июне, и собрался уходить. Я ему вдогонку и крикнула, что такую трубу могли спроектировать только двоечники, купившие дипломы", – цитирует сельчанку агентство.

После этого, добавила женщина, к ней приходили полицейские якобы по поводу её заявления о покупке дипломов. Опрашивали сотрудники, опять же со слов жительницы, и её соседей, узнавали, не было ли с её стороны каких-то экстремистских высказываний. Также семья получила уведомление от администрации о расторжении договора аренды на участок.

В дискуссию вступил и глава района Александр Бобрышев. В своём телеграм-канале 14 марта он написал, что специалисты проверят проект на предмет пропуска талых вод. Все изменения в проект, если они будут, примут только совместно с правительством региона. Но краевые власти, до которых эта история тоже уже дошла, не высказали районной администрации каких-либо претензий. А арендатор участка сам не выполнил условия договора, где было указано: территорию подтапливает, арендатор сам несёт ответственность за своё имущество, которые он там хранит.

"В социальных сетях был опубликован ряд аудио- и видеосообщений, в которых звучали оскорбления в сторону специалистов администрации Краснощёковского района. Данные материалы в полном объёме собраны МО МВД Краснощёковским и переданы в Следственный комитет для соответствующей проверки. Звуковые материалы переданы в компетентные органы, так как в них звучали призывы к экстремистской деятельности", – написал глава района.

Не первый и не последний

Добавим, что это действительно не первый подобный конфликт. В начале марта жительница Залесовского муниципального округа возмутилась благоустройством парка, восстановлением памятников и реконструкции вечного огня, при этом назвала главу района Александра Пластеева "козлом". Тот сказал, что собирается написать заявление в полицию за оскорбления. Но до разбирательства дело не дошло: женщина принесла извинения, Пластеев их принял.