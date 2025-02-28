Черный ящик и ручка Романенко. Депутаты АКЗС поспорили о дистанционном голосовании

В КПРФ уверены, что очередная норма убьет демократию в России

28 февраля 2025, 14:14, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Госдума рассматривает поправки в федеральный закон о выборах, в том числе и по электронному голосованию. Депутатам парламента Алтайского края предложили высказать свою позицию по этому поводу. И они высказали: договорились до того, что обновленные правила уничтожат чистоту выборов в стране. Впрочем, это была позиция лишь одной фракции – КПРФ. Остальные уверены, что ничего плохого не случится, а коммунисты то ли поняли неправильно, то ли просто пиарятся. Из-за чего весь сыр-бор, читайте в материале amic.ru.

Что за поправки?

В законопроекте есть несколько ключевых моментов:

Дополнительные выборы депутатов Госдумы не будут проводиться, если через год состоятся основные выборы. Поясним: следующий созыв ГД россияне будут выбирать в 2026 году. Если поправки примут, то в 2025-м не будет довыборов. А выбирать есть кого. В июне 2024 года депутат Госдумы от Алтайского края (Бийский округ) Александр Прокопьев был назначен заместителем главы Республики Алтай. Его мандат пока так и остается вакантным, занять это депутатское кресло может только избранный на выборах человек. А выборов до 2026 года, судя по всему, уже не будет.



Аналогичное правило будет действовать и для выборов депутатов законодательных органов регионов и представительных органов муниципальных образований.

В законе будут урегулированы правила проведения электронного голосования на избирательных участках. Это форма участия в выборах, когда человек приходит на УИК, но получает не бумажный бюллетень, а электронный на специальном терминале.

Что не так с электронным голосованием?

Повторимся, вопросы к электронному голосованию высказала фракция КПРФ. Глава депутатского объединения в АКЗС Андрей Кривов уверен: поправка полностью переформатирует законодательство о выборах.

"Эти инновации окончательно выводят из поля общественного контроля процессы как самого голосования, так и установления их результатов. Принятие данного проекта похоронит легитимность выборов, лишит избирателей возможности избирать того, кого они хотят избрать", – заявил Кривов.

У партии вопросы как к дистанционному электронному голосованию, так и к электронному голосованию на самих участках.

"Не факт, что граждане смогут проголосовать привычным для себя способом – бумажным бюллетенем. Ведь определять, использовать ли такой формат, будет либо Центризбирком, либо избирательная комиссия субъекта в зависимости от уровня выборов", – добавил Кривов.

По его словам, не существует норм, которые бы позволили избирателям убедиться в правильности учета их голосов и точности подсчета при электронном (как удаленном, так и на участках) голосовании.

Еще один коммунист – Антон Арцибашев – называет электронное голосование непрозрачным.

"ДЭГ – это черный ящик, и мы не знаем, кто там сидит и как рисует результаты. Обычная урна для голосования прозрачная, мы видим, как там лежат бюллетени, и во время голосования он уже никуда не денется", – говорит депутат.

О том же говорит и глава крайкома КПРФ, депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова – партии лишаются механизма контроля голосования.

"В регионах есть примеры, когда люди заходят на страницу голосовать, а за кандидата от КПРФ галочка не ставится либо система зависает. Самое надежное, самое верное – бюллетень. А электронное голосование лишает главного – тайны волеизъявления. Исторический опыт нашей страны показывает, что если пар не спускать централизованно и легальным способом, то может крышечку сорвать, так что вы закладываете мину под собственную власть", – отметила Прусакова.

В партии уверены: если сегодня принять закон в таком виде, то завтра власти придумают способ, как заставить людей голосовать электронно.

Да все с ним так!

Заявления коммунистов раскритиковали коллеги из "Единой России" и "Справедливой России – За правду".

"Ну читайте внимательно закон, ведь там четко сказано, что может применяться, и никто Романенко не поведет за ручку и не заставит именно жать кнопку электронного голосования. Пожалуйста, берите бюллетени таким же образом. Сегодня гражданам Российской Федерации предоставляются равные права. Если КПРФ не желает голосовать электронно, вас же никто не заставляет. Ну и голосуйте бюллетенями и своих избирателей ведите к урнам. Вы все как всегда перевернули", – заявил спикер АКЗС, единоросс Александр Романенко.

Глава фракции СРЗП Александр Молотов тоже считает это "очередной попыткой натянуть сову на глобус".

"Норма конкретизирует и унифицирует правила проведения электронного голосования. Оно уже существует: и ДЭГ, и голосование при помощи терминалов электронного голосования, например, в Москве и других регионах. Мы (имеет в виду Алтайский край. – Прим. ред.) не используем это, потому что финансово затратно. <…> Все эти ваши заявления про "последний гвоздь в крышку гроба демократии" – неуемный пафос", – уверен Молотов.

Коммунисты выступают с такими заявлениями, чтобы назвать себя потом единственными поборниками демократии, добавил депутат. При этом сам считает, что должны быть разные форматы. И многие действительно хотели бы голосовать электронно.

Единоросс, вице-спикер АКЗС Денис Голобородько заявил, что не надо стоять на пути прогресса.

"Мне кажется, кто-то не до конца разбирается или вообще не хочет разбираться, в том числе в элементах контроля. Есть специалисты, которые четко могут все эти алгоритмы отследить. И наши айти-специалисты говорят о том, что эта процедура прозрачна", – подчеркнул он.

В дискуссию вступила даже председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова. Она пояснила, что закон лишь дает разные возможности для голосования. И даже в Москве, где уже много голосующих дистанционно, всегда есть возможности прийти на участок и получить бумажный бюллетень.

В итоге за проект поправок (там были предложения не только по выборам, но и по другим федеральным законам) проголосовал 41 депутат. Семеро были против, столько же воздержались, а пятеро не голосовали вообще. Впрочем, решение все равно принимают депутаты Госдумы.