Продавать, пока в цене. ЛДПР возмутилась дешевизной регионального имущества на Алтае

Одни депутаты уверены, что региону надо зарабатывать на этом больше, другие просят отказаться от передачи госимущества в частные руки

27 февраля 2025, 15:32, ИА Амител

Координатор АРО ЛДПР, депутат АКЗС Сергей Булаев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

5,6 млн рублей – столько Алтайский край заработал на приватизации регионального имущества в 2024 году. И это в четыре раза меньше, чем планировали власти (21,3 млн). Об этом на сессии регионального парламента 27 февраля депутатам АКЗС рассказал заместитель начальника управления имущественных отношений региона Алексей Аленников. А народные избранники поспорили: необходима ли региону приватизация и когда вообще нужно продавать госимущество.

Почему не продали?

В 2024 году в плане приватизации не было крупных и привлекательных объектов, лишь небольшие помещения и здания в районах. Изначально в него собирались включить и несколько ГУП, в том числе и дорожные (и выручить за это 120 млн), но потом власти отказались от идеи продажи. Десять предприятий лишь перевели из статуса государственных унитарных (как того требовал федеральный закон) в акционерные общества, но при этом 100% акций сохранили за Алтайским краем. Речь о шести дорожно-строительных управлениях (Центральное, Северо-Западное, Юго-Западное, Северо-Восточное, Юго-Восточное, Южное), двух гостиницах ("Колос" и "Славгород"), Колыванском камнерезном заводе и "Алтайских инженерных системах".

Алексей Аленников не стал уходить в разъяснение привлекательности (а точнее, непривлекательности) объектов. Сказал лишь, что в 2024 году было объявлено 11 торгов, из них три аукциона, две продажи имущества посредством публичного предложения и шесть продаж государственного имущества без объявления цены. Но большинство из них просто не состоялись из-за отсутствия покупателей.

"Планируемая сумма поступлений в краевой бюджет от реализации недвижимого имущества была в размере 21,3 млн рублей, фактическое поступление составило 5,6 млн", – констатировал чиновник.

Надо было раньше продавать

А вот координатор алтайского реготделения ЛДПР, депутат Сергей Булаев указал на причины столь низкого спроса на госимущество: оно попросту потеряло привлекательность для потенциальных покупателей.

"Хотелось бы, чтобы непрофильные активы попадали в план приватизации в тот момент, когда они имеют свою пиковую стоимость или, по крайней мере, рыночную. То, что было реализовано всего на 5 млн рублей, говорит о том, что эти активы перестали иметь хоть какую-то стоимость. И теперь их невозможно реализовать ни за какие деньги", – уверен либерал-демократ.

Не надо ничего продавать

Противоположную точку зрения высказал глава реготделения партии "Коммунисты России" Сергей Матасов.

"Мы считаем, что приватизация нанесла колоссальный ущерб интересам простых граждан, экономическому развитию Алтайского края. Предлагаем альтернативный путь развития: государство должно играть ключевую роль в экономике региона, поддерживая стратегически важные предприятия и создавая новые рабочие места", – заявил Матасов.По мнению младокоммунистов, необходимо разработать программу развития государственных предприятий, чтобы остановить "распродажу народного имущества".

Большинство депутатов АКЗС этот альтернативный путь не поддержали и проголосовали за принятие отчета о приватизации. Впрочем, вопрос продавать имущество или нет, на сессии вообще не обсуждали.