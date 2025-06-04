Четверо барнаульцев судятся из-за недоплат и переработок на объекте "Росатома" в Египте

Рабочие говорят, что каждому из них недоплатили от двух до пяти миллионов рублей

04 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Строительная площадка в Египте / Фото предоставлено Сергеем Гореловым

Машинист башенного крана из Барнаула Сергей Горелов вместе с еще тремя барнаульцами и рабочими из других регионов России судится со строительной компанией "Концерн Титан-2". По договору с "Росатомом" она строила АЭС в Египте и привезла для этого российских специалистов. Однако специалисты остались недовольны тем, что концерн не доплатил им за труд. Аргументировали это тем, что россияне якобы работали не по Трудовому кодексу РФ, а по законам Египта. Сейчас коллективный иск рабочих рассматривает Пресненский суд Москвы. О ситуации Сергей Горелов рассказал amic.ru.

"Пытались объяснить, что мы в Египте как арабы"

По словам барнаульца Сергея, в 2022 году он решил поехать на строительство атомной электростанции в Египет. Заказчиком работ было АО "Атомстройэкспорт" – управляющая компания инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". А одним из подрядчиков выступило АО "Концерн Титан-2", которое часто работает на объектах "Росатома". С "Концерном Титан-2" мужчина заключил контракт – ради солидных денег он был готов отправиться в далекую африканскую страну. В Египте Сергей провел почти два года: с ноября 2022-го по июль 2024-го. Своей командировкой он остался, мягко говоря, недоволен.

"Я ранее оставлял резюме, а потом мне позвонили и сказали, что срочно нужен крановщик в Египет. Все обговорили по телефону, я приехал. Нам пояснили, что мы можем работать три месяца и на месяц уезжать домой. Но первая вахта была четыре с половиной месяца, домой меня отпустили на две или на три недели. При этом нам оформили не рабочие визы, а туристические, так что пришлось даже выезжать в Турцию на 13 часов, чтобы потом заехать обратно. Рабочую визу оформили примерно через год – я мог находиться в Египте, пока действует трудовой договор", – отметил он.

Сергей Горелов / Фото: предоставлено Сергеем Гореловым

Поначалу в финансовом плане все было более или менее нормально – разница зарплат по сравнению с Россией достигала порядка 70–100 тысяч рублей. Однако за два года, которые Сергей проработал на объекте, зарплата не росла, не происходила ее индексация, начались проблемы с переработками. Сначала они работали по графику "четыре на два", но потом пришлось трудиться шесть дней с одним выходным. А в один из месяцев Сергей отработал 13 ночей подряд с одним выходным, ведь на объекте был "дикий недобор крановщиков", отметил он.

На вопросы, почему так происходит, рабочим отвечали, что у них есть оклад (167 тысяч рублей), количество отработанных часов при этом значения не имеет – да и вообще работают они по трудовому законодательству Египта. Последнее рабочих особенно удивило, ведь на собеседованиях им никто не говорил об этом, а в описании вакансии на портале hh.ru было указано: "Оформление в соответствии с ТК РФ", отметил Сергей Горелов.

"Приказ оформлен по стилистике РФ, все соответствует российскому ТК, но почему-то законодательство египетское и нам пытались объяснить, что мы в Египте как арабы. Якобы филиал – отдельное юрлицо и при трудовых спорах мы должны обращаться в египетский суд. При этом их юридический адрес – в РФ. Но льготы для местных жителей на нас не распространялись, мы были иностранцами. На наши претензии и вопросы не отвечали, расчетных листов нам не выдавали и мы не знали, из чего формируется наша зарплата, а она была у всех разная. Мы могли отработать одинаково по графикам, но на разных кранах, и полученная сумма уже отличалась. Кому-то праздничный день могли зачесть, кому-то нет, ночные тоже могли не оплатить", – пояснил мужчина.

Строительная площадка в Египте / Фото: предоставлено Сергеем Гореловым

"Не досчитали"

В итоге крановщики решили запросить у начальства документы, которые обязаны выдавать при трудоустройстве. Среди них – расчетные листы, коллективный трудовой договор и так далее. Рабочие составили письмо руководству и собрали под ним 45 подписей крановщиков.

Однако работникам так и не показали никаких бумаг. Напротив, им сказали, что если рабочие не откажутся от подписей, то трудовой договор с ними не продлят. В итоге осталось только десять человек, которые не отказались от своих подписей, отметил Сергей. Среди них – четверо барнаульцев, один житель Воронежа и еще пять человек из Санкт-Петербурга.

По словам Сергея, им удалось выяснить, что наниматель подавал не те рапорты, которые подписывали рабочие. В официальной отчетности было указано, что крановщики работали по восемь часов в день по графику "шесть на один", тогда как они трудились по 12 часов по графику "четыре на два", а то и хуже, отмечает Сергей.

Считали крановщики не только отработанные дни, но и деньги. По мнению рабочих, они недополучили от компании от двух до пяти миллионов рублей. У каждого выходит "своя сумма", так как некоторые из "десятки" отработали разное время, пояснил Сергей. По словам мужчины, в Барнауле сейчас он получает "так же, а то и больше", чем в Египте. И все из-за того, что зарплату в Египте "не досчитали", убежден он.

Строительная площадка в Египте / Фото: предоставлено Сергеем Гореловым

"Думали, что работаем по российскому законодательству"

Сейчас десять рабочих буквально ведут войну с работодателем. Они написали в трудовую инспекцию и в прокуратуру, однако там нарушений не нашли. Тогда рабочие решили обратиться в суд, который еще не закончился.

"Находясь там, мы думали, что работаем по российскому законодательству, а оказалось – по египетскому. Мы же хотим доказать обратное, поэтому обратились в суд по месту регистрации работодателя, то есть в Москву. Сейчас даже графики нашей работы в суде не признают, потому что на них нет печатей, подписей, а значит, фактически мы работали сами по себе. Работодатель утверждает, что все переработки в обед и ночные смены были по нашей инициативе, он ссылается на статьи то ТК РФ, то Египта. Постепенно они начинают признавать свою неправоту в плане неоплаты переработок", – рассказал Сергей.

По его словам, суд идет около полугода. За это время по делу состоялось четыре заседания, каждое продолжалось примерно по десять минут. И сейчас работодатель пытается затянуть процесс, считает он.

"На судах мы что-то предоставляем, а они на это отвечают. Между заседаниями проходит полтора-два месяца. Суды часто переносят. И это их стратегия – затянуть процесс, чтобы мы спустили все на тормозах. Но прецеденты есть, поэтому мы не опускаем руки. Надеемся, они пойдут на мировую и выплатят нам деньги в полном объеме", – сказал Сергей.

Отзыв компании на исковое заявление в суд/ Фото: предоставлено Сергеем Гореловым

Воронежский крановщик

В СМИ обращался и тот самый крановщик из Воронежа Владимир Маняшин. Изданию moe-online.ru он рассказывал, что в Египте пришлось работать по местному трудовому кодексу, где оплачиваемый отпуск составляет не 28 (как в России), а 21 день, нет двойных выплат за работу в выходные, за ночные смены выплаты также не предусмотрены.

При этом адвокат истцов Никита Кумпанич рассказывал, что в случае рабочих должно было применяться законодательство РФ, так как трудоустройство происходило в России, там же был согласован договор. Он подчеркнул, что компания в данном случае – тоже российская, все записи в трудовой книжке оформлены по Трудовому кодексу РФ, также людей не уведомили о том, что они будут работать по трудовому кодексу Египта.

По словам юриста, в России выплаты (в том числе и за переработки) выше, чем в Египте, и трудовой день в РФ короче. Поэтому если планировать бюджет на оплату труда по российскому законодательству, а исполнять его по египетскому, то разница выходит в пользу работодателя, отметил адвокат.