"Где эти люди?" Алтайские строители пожаловались на кадровый голод и самозанятых

На портале "Работа России" число вакансий в алтайской строительной сфере почти в пять раз больше количества тех, кто эту работу ищет

20 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Круглый стол, посвященный проблемам с кадрами в строительной отрасли / Фото: amic.ru

Строительной отрасли в России не хватает около 800 тысяч специалистов. Это при том, что каждый год профильные учреждения выпускают 35 тысяч человек. Причем около половины из них – только по официальной статистике – в отрасль попросту не идут, находя иную работу. Такие данные прозвучали на заседании Союза строителей Алтайского края, которое 15 мая провела радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Нехватка кадров

Даже в условиях охлаждения рынка недвижимости рабочих рук нет, уверен председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин. По его словам, инфляция, падение рубля, был отток из наших ближайших стран содружества – узбеки, таджики и прочее, на стройках этот вопрос тоже возникал остро.

Председатель правления Союза строителей Алтайского края / Фото: amic.ru

"Почти тысяча выпускников строительных специальностей только в нашем архитектурно-строительном колледже в этом году. В то же время говорим, что нехватка! Где эти люди? Ну вот здесь мы всегда говорили, что необходимо работать непосредственно нашим застройщикам, предприятиям стройиндустрии, генподрядчикам, но, к сожалению, этот вопрос не особо налажен. Да, есть отдельные предприятия, на которые этот вопрос поставили во главу угла, и начинают взаимодействовать со студентами чуть ли не с первого курса, отбирать себе уже потенциальных работников. Но, к сожалению, на руке пять пальцев хватит пересчитать такие организации, это "Жилищная инициатива", "Союз", ЖБИ-1, и можно на этом черту подвести", – пояснил Александр Мишустин.

Строительные отряды помогут

В настоящее время на портале "Работа России" число вакансий в алтайской строительной сфере почти в пять раз больше количества тех, кто эту работу ищет. На такой мощный дефицит кадров отрасль реагирует повышением зарплат, заявила в ходе круглого стола начальник краевого управления по труду и занятости Надежда Капура.

По данным за январь-февраль, средняя зарплата строителей по краю – почти 59 тысяч рублей, а темпы ее роста – 123%. Но расти бесконечно зарплаты не могут. По мнению чиновницы, найти рабочие руки в этом случае поможет социальное партнерство между работодателями, кадровым центром и колледжами, а также ряд мер поддержки от государства.

"Это и субсидирование найма, и трудоустройство отдельных категорий, это молодежь, это инвалиды. Сейчас мы очень активно работаем с такой категорией, как участники СВО, и здесь есть меры не только субсидирования найма, возмещения затрат работодателю, но и по оборудованию рабочих мест для инвалидов там, где это возможно, и государство сегодня готово помочь работодателю компенсировать эти затраты. Приходите в наши центры занятости – мы готовы вместе с системой образования Алтайского края под ваши потребности обучать граждан. Мы готовы проводить индивидуально под запросы работодателей мероприятия по подбору кадров. И здесь нам в помощь и Всероссийская ярмарка трудоустройства – для вас этот формат стал привычен", – заявила Надежда Капура.

Представители строительных организаций отметили, что готовы создавать условия для молодых специалистов, чтобы они не уходили в другие сферы. В частности, горячие обеды с доставкой до стройплощадки и хорошая униформа дают больше, чем формальные рассылки пустующих вакансий.

Надежда Капура / Фото: amic.ru

Эксперты уверены, что нужно пересмотреть подход к целевому обучению строителей в вузах и допустить к этому не только бюджетные организации, но и частных застройщиков и производителей стройматериалов. Еще один доступный ресурс – стройотряды. Сегодня алтайские студенты работают во многих регионах страны, но необходимо, чтобы "строители" активнее осваивали местные объекты.

По итогам встречи Союз строителей Алтайского края договорился с краевыми студотрядами о том, что в ближайшее время строительные компании региона получат официальные предложения о сотрудничестве и список условий для приема молодых кадров на работу.

Трудности с самозанятыми

Еще одна важная проблема – большое количество самозанятых сотрудников в отрасли. Это позволило работодателям использовать лазейки в законе для уклонения от уплаты налогов.

По мнению председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, сегодня самозанятость – узаконенный шабаш. Трудоустраивая самозанятых, работодатель не только облегчает налоговую нагрузку, но и снимает с себя ответственность за безопасность сотрудников.

"Закон позволяет сегодня нанимать индивидуальных предпринимателей, самозанятых, и они пошли по этой схеме. Есть налогообложение, где они снижают себе ставку по социальным налогам. Но, наверное, надо НДС снижать и таким образом завлекать строителей. И по технике безопасности, если брать стройку, не все благополучно. Когда вскрывается дело, а рабочий самозанятый, и за него никто не отвечает. Все вопросы по технике безопасности он берет на себя, он подписал бумагу. И сегодня наши руководители говорят: а он не мой", – поясняет Александр Мишустин.

Эксперты уверены, что нужно поднимать привлекательность ручного труда. Отказываясь от штатных сотрудников в пользу самозанятых, работодатель разрушает институт наставничества, когда более опытные кадры передают опыт новичкам, уходит и корпоративная культура. Самозанятые не привязаны к организации и легко меняют место работы. Организации, нанимающие самозанятых, сегодня стали злоупотреблять законом.

"Сегодня ужесточился закон о неформальной занятости. Ведь очень легко определить, как у вас работает человек: 8 часов, 12. И есть ли у него договор на оказание услуг или это фактически трудовые отношения, которые должны быть оформлены по-другому. Так вот, с 1 января ведется реестр недобросовестных работодателей. На уровне России он уже исчисляется тысячами. Слава Богу, алтайских организаций там нет. Но это говорит о том, что нам надо над этой темой задуматься", – подвела итоги проблемы Надежда Капура.