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"Где эти люди?" Алтайские строители пожаловались на кадровый голод и самозанятых

На портале "Работа России" число вакансий в алтайской строительной сфере почти в пять раз больше количества тех, кто эту работу ищет

20 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Круглый стол, посвященный проблемам с кадрами в строительной отрасли / Фото: amic.ru
Круглый стол, посвященный проблемам с кадрами в строительной отрасли / Фото: amic.ru

Строительной отрасли в России не хватает около 800 тысяч специалистов. Это при том, что каждый год профильные учреждения выпускают 35 тысяч человек. Причем около половины из них – только по официальной статистике – в отрасль попросту не идут, находя иную работу. Такие данные прозвучали на заседании Союза строителей Алтайского края, которое 15 мая провела радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Нехватка кадров

Даже в условиях охлаждения рынка недвижимости рабочих рук нет, уверен председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин. По его словам, инфляция, падение рубля, был отток из наших ближайших стран содружества – узбеки, таджики и прочее, на стройках этот вопрос тоже возникал остро.

Председатель правления Союза строителей Алтайского края / Фото: amic.ru

"Почти тысяча выпускников строительных специальностей только в нашем архитектурно-строительном колледже в этом году. В то же время говорим, что нехватка! Где эти люди? Ну вот здесь мы всегда говорили, что необходимо работать непосредственно нашим застройщикам, предприятиям стройиндустрии, генподрядчикам, но, к сожалению, этот вопрос не особо налажен. Да, есть отдельные предприятия, на которые этот вопрос поставили во главу угла, и начинают взаимодействовать со студентами чуть ли не с первого курса, отбирать себе уже потенциальных работников. Но, к сожалению, на руке пять пальцев хватит пересчитать такие организации, это "Жилищная инициатива", "Союз", ЖБИ-1, и можно на этом черту подвести", – пояснил Александр Мишустин.

Строительные отряды помогут

В настоящее время на портале "Работа России" число вакансий в алтайской строительной сфере почти в пять раз больше количества тех, кто эту работу ищет. На такой мощный дефицит кадров отрасль реагирует повышением зарплат, заявила в ходе круглого стола начальник краевого управления по труду и занятости Надежда Капура.

По данным за январь-февраль, средняя зарплата строителей по краю – почти 59 тысяч рублей, а темпы ее роста – 123%. Но расти бесконечно зарплаты не могут. По мнению чиновницы, найти рабочие руки в этом случае поможет социальное партнерство между работодателями, кадровым центром и колледжами, а также ряд мер поддержки от государства.

"Это и субсидирование найма, и трудоустройство отдельных категорий, это молодежь, это инвалиды. Сейчас мы очень активно работаем с такой категорией, как участники СВО, и здесь есть меры не только субсидирования найма, возмещения затрат работодателю, но и по оборудованию рабочих мест для инвалидов там, где это возможно, и государство сегодня готово помочь работодателю компенсировать эти затраты. Приходите в наши центры занятости – мы готовы вместе с системой образования Алтайского края под ваши потребности обучать граждан. Мы готовы проводить индивидуально под запросы работодателей мероприятия по подбору кадров. И здесь нам в помощь и Всероссийская ярмарка трудоустройства – для вас этот формат стал привычен", – заявила Надежда Капура.

Представители строительных организаций отметили, что готовы создавать условия для молодых специалистов, чтобы они не уходили в другие сферы. В частности, горячие обеды с доставкой до стройплощадки и хорошая униформа дают больше, чем формальные рассылки пустующих вакансий.

Надежда Капура / Фото: amic.ru

Эксперты уверены, что нужно пересмотреть подход к целевому обучению строителей в вузах и допустить к этому не только бюджетные организации, но и частных застройщиков и производителей стройматериалов. Еще один доступный ресурс – стройотряды. Сегодня алтайские студенты работают во многих регионах страны, но необходимо, чтобы "строители" активнее осваивали местные объекты.

По итогам встречи Союз строителей Алтайского края договорился с краевыми студотрядами о том, что в ближайшее время строительные компании региона получат официальные предложения о сотрудничестве и список условий для приема молодых кадров на работу.

Трудности с самозанятыми

Еще одна важная проблема – большое количество самозанятых сотрудников в отрасли. Это позволило работодателям использовать лазейки в законе для уклонения от уплаты налогов.

По мнению председателя правления Союза строителей Алтайского края Александра Мишустина, сегодня самозанятость – узаконенный шабаш. Трудоустраивая самозанятых, работодатель не только облегчает налоговую нагрузку, но и снимает с себя ответственность за безопасность сотрудников.

"Закон позволяет сегодня нанимать индивидуальных предпринимателей, самозанятых, и они пошли по этой схеме. Есть налогообложение, где они снижают себе ставку по социальным налогам. Но, наверное, надо НДС снижать и таким образом завлекать строителей. И по технике безопасности, если брать стройку, не все благополучно. Когда вскрывается дело, а рабочий самозанятый, и за него никто не отвечает. Все вопросы по технике безопасности он берет на себя, он подписал бумагу. И сегодня наши руководители говорят: а он не мой", – поясняет Александр Мишустин.

Эксперты уверены, что нужно поднимать привлекательность ручного труда. Отказываясь от штатных сотрудников в пользу самозанятых, работодатель разрушает институт наставничества, когда более опытные кадры передают опыт новичкам, уходит и корпоративная культура. Самозанятые не привязаны к организации и легко меняют место работы. Организации, нанимающие самозанятых, сегодня стали злоупотреблять законом.

"Сегодня ужесточился закон о неформальной занятости. Ведь очень легко определить, как у вас работает человек: 8 часов, 12. И есть ли у него договор на оказание услуг или это фактически трудовые отношения, которые должны быть оформлены по-другому. Так вот, с 1 января ведется реестр недобросовестных работодателей. На уровне России он уже исчисляется тысячами. Слава Богу, алтайских организаций там нет. Но это говорит о том, что нам надо над этой темой задуматься", – подвела итоги проблемы Надежда Капура.

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Барнаул строительство недвижимость кадровый дефицит

Комментарии 36

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Гость

07:00:09 20-05-2025

Нафиг надо на стройке работать. Весь день на ногах, грязный, пыльный как чорт, холод или жара, рожа обветрена... Лучше сисадмином сидеть за 60 тыс.

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Гость

12:09:19 20-05-2025

Гость (07:00:09 20-05-2025) Нафиг надо на стройке работать. Весь день на ногах, грязный,...
Смотря где. Сисадмину тоже иногда приходится и со стремянкой побегать, и в пыли/на жаре/на морозе поработать, и тяжести потаскать.

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Гость

12:17:36 20-05-2025

Гость (12:09:19 20-05-2025) Смотря где. Сисадмину тоже иногда приходится и со стремя... Ну это эпизодически, даже интересно. Тем более в большой конторе можно кому-нибудь поручить прокладку.

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Гость

14:14:37 20-05-2025

Гость (12:09:19 20-05-2025) Смотря где. Сисадмину тоже иногда приходится и со стремя... Ой, да ну, сравнил с работой на стройке :-) Не смеши

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Кхм...

07:05:36 20-05-2025

"Рабы кончились. Дайте нам новых рабов!"

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Гость

07:19:44 20-05-2025

Еще одна важная проблема – большое количество самозанятых сотрудников в отрасли. Это позволило работодателям использовать лазейки в законе для уклонения от уплаты налогов./////////////// Застройщики не хотят официально устраивать работников и нести за них ответственность, платить налоги, заставляют их оформляться самозанятыми, а потом жалуются, на дефицит кадров! Александр Мишустин при этом сочувствует бедным застройщикам, предлагает уменьшить налоги для них. Кто же должен пополнять казну?

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Гость

07:23:58 20-05-2025

По данным за январь-февраль, средняя зарплата строителей по краю – почти 59 тысяч рублей, а темпы ее роста – 123%. Но расти бесконечно зарплаты не могут. По мнению чиновницы, найти рабочие руки в этом случае поможет социальное партнерство между работодателями, кадровым центром и колледжами, а также ряд мер поддержки от государства.////////////////// Меньше 60тр зарплата строителей - предел! Повышаться не может. Вот мнение Капуры Это что такое? Сама чиновница сколько получает?

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гость

07:32:20 20-05-2025

это результат политики работодателей "не нравится что то ,уходи ,за воротами сотни таких как ты, оглянулись, а сотен то и нет

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Гость

10:10:54 20-05-2025

гость (07:32:20 20-05-2025) это результат политики работодателей "не нравится что то ,ух... За воротами давно кончилась очередь
в 90-хначало 2000-хтак буржуи пугали теперь поняли

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Гость

12:10:43 20-05-2025

Гость (10:10:54 20-05-2025) За воротами давно кончилась очередь в 90-хначало 2000-хт...
Пугали ещё в 2010е

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Свирепый Чарли

17:56:09 20-05-2025

гость (07:32:20 20-05-2025) это результат политики работодателей "не нравится что то ,ух... Фраза "Не нравится что то ,уходи ,за воротами сотни таких как ты, превратилась в "Приведи с собой друга". Какая неожиданность!!!!!!!!!!

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Гость

07:44:09 20-05-2025

То есть стройотрасль берет на работу только самозанятых, не платит в пенсионный фонд, лишает работников пенсии и жалуется, что люди не идут работать!!! Наглости застройщиков нет предела!!!

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Гость

07:59:59 20-05-2025

Где эти люди?
Скорее всего,уехали в другие регионы,где зарплата выше,где условия лучше.
Вчера читала, что средняя зарплата в России достигла нового рекорда, превысив отметку в 91 тысячу рублей.

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Гость

08:02:52 20-05-2025

Где-где? - в риелторах. Вот их как .... много в общем.

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Гость

08:14:32 20-05-2025

Смеяться или плакать, не знаю.

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Russkiy

08:27:46 20-05-2025

Не надо делать вид, что непонятно где?
В Новосибирске, Кемерове, Москвабаде...
Там платят больше за эту же работу, вот молодежь и стремится туда.
Даже мой пожилой сосед-строитель в Кемерово ездит на вахту.

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Гость

08:30:02 20-05-2025

Средняя зарплата строителей по краю – почти 59 тысяч рублей
Работа за еду - вот и весь ответ.
Стройка тяжелая работа, тратить жизнь в свете здоровья нет желания, только отчаянная ситуация безысходности приведет на неё

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Гость

08:30:27 20-05-2025

Что-то начали регулярно поднывать

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Гость

08:46:59 20-05-2025

Думаю здесь задачка для битвы экстрасенсов. Других ответов не найти

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Musik

09:13:18 20-05-2025

Гость (08:46:59 20-05-2025) Думаю здесь задачка для битвы экстрасенсов. Других ответов н... пусть ИИ строит

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Гость

08:58:55 20-05-2025

Странно что не хотят работать на стройке за "почти 59тр"? Тяжелый физический труд за копейки.

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6565

09:11:09 20-05-2025

Предположим, хата стоит 8 лямов. На хату нужно заработать за год. Плюс пожрать и то сё. Значит в месяц надо зарабатывать минимум тысяч восемьсот. Поэтому места работы с зарплатной менее 800 тысяч рассматривать не нужно от слова совсем. Заводы, стройка, торговля - сразу минус. Остаётся онлифанс, госуха и аналогичные мутные мутки по краю ножа.

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Musik

09:57:54 20-05-2025

6565 (09:11:09 20-05-2025) Предположим, хата стоит 8 лямов. На хату нужно заработать за... с таким подходом госслужбу в минус по вариантам. а то будете потом как Антон Андреевич...

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Гость

09:24:49 20-05-2025

Зять работал на стройках в Новосибирске каменщиком 5 разряда. Официально их старались не трудоустраивать. Один раз с зарплатой кинули, это было в 2017 году, когда несколько человек забрались на высотный кран и пообещали, что в случае невыплаты зарплаты, скинутся с крана вниз. Куча чиновников понаехала, милиция, прокуратура, телевидение. Зять после этого ушел из строительства, устроился в группу компаний KDV. Получает более сотни, бесплатное питание. Сказал, в строительство больше ни ногой.

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Гость

09:36:50 20-05-2025

Капура: "Сейчас мы очень активно работаем с такой категорией, как участники СВО, и здесь есть меры не только субсидирования найма, возмещения затрат работодателю, но и по оборудованию рабочих мест для инвалидов там, где это возможно, и государство сегодня готово помочь работодателю компенсировать эти затраты".

Как нужно оборудовать рабочее место строителя, чтобы на нем работал инвалид-ВСО-шник?

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Гость

10:00:22 20-05-2025

Да бедненькие, собрались, пожаловались. Одни жертвы кругом))) Вместо того чтобы молча сасучив рукова решать вопросы они вслух пожаловались и разошлись)))) Ржу не могу. Чиновники это особая порода людей.

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Витя

11:45:24 20-05-2025

59 тыс , так себе зарплата на свежем воздухе ,интересно дети этих спикеров круглого стола пошли бы после вуза на такую зп в строители?

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Гость

13:15:28 20-05-2025

Витя (11:45:24 20-05-2025) 59 тыс , так себе зарплата на свежем воздухе ,интересно дети... А пошли бы туда за 59 работать те, кто здесь о 25-30 ноет постоянно?

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Гость

14:15:40 20-05-2025

Гость (13:15:28 20-05-2025) А пошли бы туда за 59 работать те, кто здесь о 25-30 ноет по... так 25-30 их, а из 59 уже существенная часть будет отдаваться врачам и аптекам из-за тяжелых условий труда.

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Гость

12:00:48 20-05-2025

Привыкли получать сверхприбыли, а теперь репу чешут. Снижайте стоимость квадратного жилья, а зарплату повышайте и у вас будут покупать и люди будут работать. А Мишустин такое ощущение что в доле сидит, все мафию эту собирает и собирает, то давайте напишем туда то давайте попросим то...

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Гость

15:46:36 20-05-2025

Гость (12:00:48 20-05-2025) Привыкли получать сверхприбыли, а теперь репу чешут. Снижайт... мне вообще он не нравится

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Гость1

12:13:17 20-05-2025

Где врачи, учителя, воспитатели, водители,.....,?

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Гость

12:13:54 20-05-2025

Я считаю, надо провести молебен на увеличение количества работников!

Плюс надо для каждой более-менее крупной стройки выделять по вертолёту, чтобы производить над стройками ежедневные облёты с иконами!

Это обязательно должно помочь!

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Гость

12:24:27 20-05-2025

У нас теперь свободная страна. Статьи за тунеядство больша нету! Поскольку нет больше ничего. Кроме святых обязанностей кормить ворье.

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Гость

12:41:48 20-05-2025

Большинство комментатор не знает, что такое средняя з/п в отрасли. Строительные организации всячески занижают налоговую базу (наем мигрантов и самозанятых). Союз строителей Алтайского края - вражеская организация (хочет снижения налогов в отрасли и бесплатную рабочую силу) А при этом из новых домов кирпичи ветром выдувает.

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Мимопроходящий

13:47:51 20-05-2025

За 60 тыр ломаться на стройке?? Фактически за еду? Не, поищите других дураков..

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