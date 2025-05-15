На Алтае сотрудникам предприятия вернули более 19 млн задержанной зарплаты

Рабочим не платили с июля 2024 года по март 2025-го

15 мая 2025, 21:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После вмешательства краевой прокуратуры перед работниками Белоярского мачтопропиточного завода Новоалтайска погасили задолженность по зарплате в размере свыше 19 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что 68 работникам акционерного общества "Белоярский мачтопропиточный завод" с июля 2024 года по март 2025-го не платили заработную плату. Долг превысил 19 млн рублей", – говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представление руководителю организации, возбудила дело об административном правонарушении – "Нарушение трудового законодательства", а также инициировала уголовное преследование за задержку зарплаты и иных выплат.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность погасили в полном объеме, а также работникам выплатили компенсацию.

Ранее депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев помог двум сотрудницам Белоярского мачтопропиточного завода Новоалтайска получить почти 700 рублей тысяч долга по зарплате.