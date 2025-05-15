На Алтае сотрудникам предприятия вернули более 19 млн задержанной зарплаты
Рабочим не платили с июля 2024 года по март 2025-го
15 мая 2025, 21:45, ИА Амител
После вмешательства краевой прокуратуры перед работниками Белоярского мачтопропиточного завода Новоалтайска погасили задолженность по зарплате в размере свыше 19 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Установлено, что 68 работникам акционерного общества "Белоярский мачтопропиточный завод" с июля 2024 года по март 2025-го не платили заработную плату. Долг превысил 19 млн рублей", – говорится в сообщении.
Прокуратура внесла представление руководителю организации, возбудила дело об административном правонарушении – "Нарушение трудового законодательства", а также инициировала уголовное преследование за задержку зарплаты и иных выплат.
После вмешательства надзорного ведомства задолженность погасили в полном объеме, а также работникам выплатили компенсацию.
Ранее депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев помог двум сотрудницам Белоярского мачтопропиточного завода Новоалтайска получить почти 700 рублей тысяч долга по зарплате.
05:38:50 16-05-2025
Последний рабочий уйдёт.
08:41:56 16-05-2025
а вот когда мы писали везде, в т.ч. прокуратура РФ, след ком, Президенту, ходили к депутатам, никто нем не помог, и зп не выплатили. ГИПРОДОРНИИ
11:43:22 16-05-2025
Гость (08:41:56 16-05-2025) а вот когда мы писали везде, в т.ч. прокуратура РФ, след ком... Аналогично - никто не помог.
12:22:27 16-05-2025
Меня одного удивляет, почему люди 9 месяцев продолжали работать бесплатно? Для меня было бы достаточно задержки на пару недель. И больше бы меня там не увидели.