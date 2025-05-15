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На Алтае сотрудникам предприятия вернули более 19 млн задержанной зарплаты

Рабочим не платили с июля 2024 года по март 2025-го

15 мая 2025, 21:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

После вмешательства краевой прокуратуры перед работниками Белоярского мачтопропиточного завода Новоалтайска погасили задолженность по зарплате в размере свыше 19 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что 68 работникам акционерного общества "Белоярский мачтопропиточный завод" с июля 2024 года по март 2025-го не платили заработную плату. Долг превысил 19 млн рублей", – говорится в сообщении.

Прокуратура внесла представление руководителю организации, возбудила дело об административном правонарушении – "Нарушение трудового законодательства", а также инициировала уголовное преследование за задержку зарплаты и иных выплат.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность погасили в полном объеме, а также работникам выплатили компенсацию.

Ранее депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев помог двум сотрудницам Белоярского мачтопропиточного завода Новоалтайска получить почти 700 рублей тысяч долга по зарплате.

Алтайский край зарплаты Прокуратура

Комментарии 4

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Гость

05:38:50 16-05-2025

Последний рабочий уйдёт.

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Гость

08:41:56 16-05-2025

а вот когда мы писали везде, в т.ч. прокуратура РФ, след ком, Президенту, ходили к депутатам, никто нем не помог, и зп не выплатили. ГИПРОДОРНИИ

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Аналогично - никто не помог.

11:43:22 16-05-2025

Гость (08:41:56 16-05-2025) а вот когда мы писали везде, в т.ч. прокуратура РФ, след ком... Аналогично - никто не помог.

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Виктор

12:22:27 16-05-2025

Меня одного удивляет, почему люди 9 месяцев продолжали работать бесплатно? Для меня было бы достаточно задержки на пару недель. И больше бы меня там не увидели.

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