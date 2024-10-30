Четверть века онлайн. Amic.ru отмечает 25-летие!
Наше время – ваши истории!
30 октября 2024, 10:15, ИА Амител
25 лет назад, 30 октября 1999 года, на странице amic.ru была опубликована первая новостная заметка. Мы родились!
Самый главный итог четверти века: вы нас читаете. Результат этого 25-летия – доверие каждого пользователя, который приходит к нам на сайт. Вы (наши читатели) и мы (amic.ru) много работали все эти 25 лет. И все вместе в чем-то становились лучше. Мы каждый день стараемся решить общественные проблемы, вы же помогаете нам их увидеть.
Команда информационного агентства в разные годы в разном составе в разные политические и экономические времена всегда решала одну важную задачу – достоверно и качественно создавать летопись Барнаула и Алтайского края. И мы тоже часть этой летописи.
За нашими плечами 25-летняя история, наполненная яркими и запоминающимися событиями. В агентстве всегда работали талантливые люди, настоящие профессионалы, преданные своему делу и гражданскому долгу.
Несколькими поколениями сотрудников ИА "Амител" накоплен огромный и во многом уникальный опыт, богатые архивы, фото- и видеоматериалы, ставшие живой иллюстрацией истории Алтайского края.
Сегодня amic.ru – один из лидеров регионального информационного пространства, надежный источник оперативной и разносторонней информации о событиях в России и за рубежом. И нам очень важно не останавливаться на достигнутом, внедрять новые технологии, предлагать современные информационные услуги и участвовать в значимых всероссийских проектах. И мы стараемся это делать на высоте!
Читайте нас и дальше. Хвалите нас или ругайте. А мы – команда amic.ru – очень вас любим и каждый день пишем для вас!
P.S. И, конечно же, мы принимаем поздравления! Ура!
10:23:19 30-10-2024
Примите поздравление, 25 лет, это уже зрелый возраст
10:41:48 30-10-2024
Поздравляю!
10:53:48 30-10-2024
Поздравлять с возрастом? Ну как бы да, у людей так принято. Бизнес-проекты тоже оценивают по их долговечности, это синоним окупаемости и прибыльности. А если судить по достижениям, то лично меня не устраивает текущая редакционная политика согласно которой громкость выкручена в сторону негатива. Более того, агрессивным и неаргументированным комментариям тут дают ход, а их оппонентам нет.
11:50:37 30-10-2024
Гость (10:53:48 30-10-2024) Поздравлять с возрастом? Ну как бы да, у людей так принято. ... "громкость выкручена в сторону негатива."....хорошо сказано, поддержу, желтизной иногда сильно отдает.
12:02:13 30-10-2024
ППШариков (11:50:37 30-10-2024) "громкость выкручена в сторону негатива."....хорошо сказано,... https://www.amic.ru/news/zhitel-tehasa-iznasiloval-loshad-v-nadezhde-chto-ta-rodit-emu-kentavra-207827?ysclid=m2veppiyae841980699
А это были актуальные новости в то время? От них желтизной не отдавало? Какие же вы двуличные...
12:15:09 30-10-2024
Гость (12:02:13 30-10-2024) https://www.amic.ru/news/zhitel-tehasa-iznasiloval-loshad-v-... В те времена желтизны было еще больше.
10:55:51 30-10-2024
Поздравляю стоявших у истока АТН-шиков Светлану Шаповалову, Юрия Гусева и других причастных. Я и сам, можно сказать, рядом постоял!
13:19:59 30-10-2024
Гость (10:55:51 30-10-2024) Поздравляю стоявших у истока АТН-шиков Светлану Шаповалову, ... Михаила Гусева.
14:15:55 30-10-2024
Гость (13:19:59 30-10-2024) Михаила Гусева.... Да, сорян, Михаила Гуева и Юрия Чуклина. Они вместе трудились, вот в голове и случился коллаж )))
11:38:45 30-10-2024
А помните раньше тут были либеральные комментаторы, почти каждый день писали, мы ники их уже знали. А после 2020 они куда то делись, может ковид? Может за границу уехали. Ну не арестовали же их. Писали чаще хрень, но с ними было интересней. Сейчас есть отдельные, но без ников или ники другие, и по постам понятно, что не они. Уже не так интересно. Никто не душит либеральную оппозицию? Если пост не нарушает закон, его же можно здесь публиковать. А то интерес теряется
12:09:39 30-10-2024
Гость (11:38:45 30-10-2024) А помните раньше тут были либеральные комментаторы, почти ка... Все проще: текущая судебная практика. Вот они и умолкли. При этом, замечал что даже уехав отсюда, пускай и в бездоннейшее дно типа Армении, они все равно не переставали транслировать свое мнение.
12:17:18 30-10-2024
Гость (11:38:45 30-10-2024) А помните раньше тут были либеральные комментаторы, почти каждый день писали, мы ники их уже знали. А после 2020 они куда то делись, может ковид? Может за границу уехали.... Да, где Лорисо, где Казимир?
12:41:37 30-10-2024
Гость (12:17:18 30-10-2024) Да, где Лорисо, где Казимир?... Лорисо теперь в Телеге комментирует, не так ярко как раньше здесь - ну так и годы с килограммами берут свое. А Кази не видно.
12:49:37 30-10-2024
Гость (12:17:18 30-10-2024) Да, где Лорисо, где Казимир?... да тут под гостями пишут, скучно стало не то что лет 5 назад
12:26:19 30-10-2024
И еще один момент: все равно, на сегодняшний день, наибольшее количество граждан с антироссийской коннотацией отирается здесь. Зачастую их не модерируют, пропускают откровенную враждебную пропаганду. Новостная лента формируется либо из желтизны, либо из хайпа, но ВСЕГДА в противовластную сторону: а будет ли мобилизация? а давайте выясним почему заговорили про мобилизацию? ыксперд Пупкин - мобилизация неизбежна! матери мобилизованных против мобилизации! мобилизация - за и против… И вот таким давлением достигается желаемое - читающее ресурс общество распаляется, тут же не академики заседают, им зачастую даже содержания сабжа не надо - они видят заголовок и начинают строчить гневный коммент. И тут бесполезно выдвигать контраргументы: их оппоненты просто не воспринимают, а модерация зачастую чистит в одностороннем порядке. Это все говорит о незрелости, несолидности. Ребят, если вам 25, и вы себя считаете хэдлайнерами местной журналистики, то пора уже от этих привычек избавляться. А, забыл еще один весомый момент: вы прямо синхронизируетесь с Толком? Ну один в один темы и статьи, инфа одна и та же, только там комментов ноль, так как нет аудитории. Ну даже если у вас корпоративное содружество - ну нельзя так откровенно перепощивать друг друга.
13:37:17 30-10-2024
скучаю по KAлмазову