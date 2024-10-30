Четверть века онлайн. Amic.ru отмечает 25-летие!

Наше время – ваши истории!

30 октября 2024, 10:15, ИА Амител

25 лет назад, 30 октября 1999 года, на странице amic.ru была опубликована первая новостная заметка. Мы родились!

Самый главный итог четверти века: вы нас читаете. Результат этого 25-летия – доверие каждого пользователя, который приходит к нам на сайт. Вы (наши читатели) и мы (amic.ru) много работали все эти 25 лет. И все вместе в чем-то становились лучше. Мы каждый день стараемся решить общественные проблемы, вы же помогаете нам их увидеть.

Команда информационного агентства в разные годы в разном составе в разные политические и экономические времена всегда решала одну важную задачу – достоверно и качественно создавать летопись Барнаула и Алтайского края. И мы тоже часть этой летописи.

За нашими плечами 25-летняя история, наполненная яркими и запоминающимися событиями. В агентстве всегда работали талантливые люди, настоящие профессионалы, преданные своему делу и гражданскому долгу.

Несколькими поколениями сотрудников ИА "Амител" накоплен огромный и во многом уникальный опыт, богатые архивы, фото- и видеоматериалы, ставшие живой иллюстрацией истории Алтайского края.

Сегодня amic.ru – один из лидеров регионального информационного пространства, надежный источник оперативной и разносторонней информации о событиях в России и за рубежом. И нам очень важно не останавливаться на достигнутом, внедрять новые технологии, предлагать современные информационные услуги и участвовать в значимых всероссийских проектах. И мы стараемся это делать на высоте!

Читайте нас и дальше. Хвалите нас или ругайте. А мы – команда amic.ru – очень вас любим и каждый день пишем для вас!

P.S. И, конечно же, мы принимаем поздравления! Ура!