Прокуратура проводит проверку после столкновения автобуса и легковушки в Бийске
В результате ДТП пострадали шесть человек
14 мая 2025, 10:30, ИА Амител
Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту столкновения автобуса и легкового автомобиля в Бийске, сообщили в ведомстве.
ДТП случилось 14 мая в 05:15 у дома № 51 по улице Трофимова. Как ранее рассказали в ГАИ, пьяный водитель Mitsubishi Lancer при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ, который перевозил работников одного из предприятий.
В результате пострадали шесть человек, один раненый – в тяжелом состоянии. Зачинщика аварии тем временем направили на медосвидетельствование.
"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – отметили в региональной прокуратуре.
12:04:02 14-05-2025
А кого прокурорские проверять будут?
Магазины по продаже алкоголя?
ДПС разогнали всю пехоту, оставив офисный планктон, да декретный целлюлит. За них теперь камеры трудятся.
Ни одна камера ещё не умеет определять пьяного. Поэтому всех пьяных водителей ловят только при ДТП. А в реальности пьни и наркоманов., на дороге в разы больше.