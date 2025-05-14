Прокуратура проводит проверку после столкновения автобуса и легковушки в Бийске

В результате ДТП пострадали шесть человек

14 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту столкновения автобуса и легкового автомобиля в Бийске, сообщили в ведомстве.

ДТП случилось 14 мая в 05:15 у дома № 51 по улице Трофимова. Как ранее рассказали в ГАИ, пьяный водитель Mitsubishi Lancer при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным автобусом ПАЗ, который перевозил работников одного из предприятий.

В результате пострадали шесть человек, один раненый – в тяжелом состоянии. Зачинщика аварии тем временем направили на медосвидетельствование.

"По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке граждан, причин и условий, способствовавших происшествию. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – отметили в региональной прокуратуре.