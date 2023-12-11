Четыре человека погибли в страшном ДТП на российской трассе

Столкнулись "буханка" и Kia Rio

11 декабря 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция Югры

Четыре человека погибли, двое пострадали при столкновении двух автомобилей в Нижневартовском районе ХМАО, сообщает Госавтоинспекция Югры.

ДТП случилось 10 декабря около 04:20 на 43-м километре трассы Нижневартовск – Радужный: водитель УАЗа выехал на встречку и столкнулся с Kia Rio.

"В результате ДТП 24-летний водитель Kia и три его пассажира – 20, 31 и 44-летние мужчины – погибли, а водитель УАЗа и 28-летний пассажир получили травмы", – рассказали в ведомстве, добавив, что в момент аварии водитель и пассажиры иномарки не были пристегнуты.

Ночью 11 декабря в Алтайском крае два человека погибли и двое пострадали на железнодорожном переезде.