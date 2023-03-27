Четыре человека погибли в ужасном ДТП с Toyota Land Cruiser

Четыре человека погибли, ещё двое пострадали в ДТП в Пензенской области, сообщили в телеграм-канале местного управления ГИБДД.

Авария случилась в Сердобском районе 26 марта в 18:10 на 46-м километре трассы Тамбов – Пенза – Беково.

"Произошло столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1976 года рождения и Lada под управлением мужчины 2002 года рождения. В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля Lada – мужчины 1995 и 2004 годов рождения и женщина 1999 года рождения – от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель и пассажир Toyota, женщина 1975 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.