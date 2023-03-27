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Четыре человека погибли в ужасном ДТП с Toyota Land Cruiser

Авария случилась в Пензенской области

27 марта 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: t.me/UGIBDD58
Фото: t.me/UGIBDD58

Четыре человека погибли, ещё двое пострадали в ДТП в Пензенской области, сообщили в телеграм-канале местного управления ГИБДД. 

Авария случилась в Сердобском районе 26 марта в 18:10 на 46-м километре трассы Тамбов – Пенза – Беково. 

"Произошло столкновение автомобилей Toyota Land Cruiser под управлением мужчины 1976 года рождения и Lada под управлением мужчины 2002 года рождения. В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля Lada – мужчины 1995 и 2004 годов рождения и женщина 1999 года рождения – от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель и пассажир Toyota, женщина 1975 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Фото: t.me/UGIBDD58

Ранее в Алтайском крае столкнулись грузовой поезд и легковой автомобиль.

Комментарии 7

  • С почти 100% вероятностью вангую - крузак выскочил на встречку и пер, они так постоянно и у нас ездят.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Было парураз на трассе... плотный поток в обе стороны, темно, в небольшой промежуток, видимо решив, что уже можно, вываливает чудо на встречку для обгона. едет прямо в лоб, тк вклиниться обратно в полосу сложно, может и не хочет. Приходилось уходить на обочину.
    27 марта, Гость   Ответить
  • "C почти 100% вероятностью..." бабки на базаре
    27 марта, Гость   Ответить
  • Нужно в случае аварии со смертельным исходом водителей азиатских больших машин судить по статье преднамеренное убийство!
    27 марта, Гость   Ответить
  • бабки на базаре ---- не обижайся на правду
    27 марта, Гость   Ответить
  • машина белого цвета - хорошо заметная значит скорость была либо внезапность перестроения либо гололед, либо техника подвела либо еще что угодно вплоть до уехавшего еще одного участника аварии
    27 марта, Гость   Ответить
  • "не обижайся на правду" фантазеры выдают свои узкие домыслы за истину
    27 марта, Гость   Ответить
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