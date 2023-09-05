Четыре дня дворового футбола открыли на Алтае губернатор Томенко, Роднина и Смертин

Они поприветствовали участников фестиваля – девчонок и мальчишек, которые приехали из 32 российских регионов

05 сентября 2023, 16:05, ИА Амител













































Фото: Антон Червяков

В Барнауле во вторник, 5 сентября прошло открытие Всероссийского фестиваля дворового футбола 6×6. Соревнования с участием команд мальчиков и девочек 2009−2010 годов рождения из 32 российских регионов пройдут на футбольных полях СШОР Алексея Смертина в Парке спорта на протяжении четырех дней. Открыли мероприятие знаменитые спортсмены Ирина Роднина и Алексей Смертин вместе с губернатором Виктором Томенко. Они поприветствовали участников турнира – девчонок и мальчишек, которые приехали из десятков российских регионов.

460 юных спортсмена

На мероприятие прибыли футболисты из 32 российских регионов – всего в фестивале принимают участие 460 юных спортсменов. Томенко на открытии выразил надежду, что знакомство с Алтайским краем станет для участников поводом вновь сюда вернуться. Губернатор напомнил, что стадион Смертина, на котором проходит фестиваль, был построен благодаря поддержке краевых властей. Он добавил, что Алтайский край меняется очень сильно. Спортивные объекты появляются не только в крупных городах, но и в сельских территориях.

"Я думаю, эти четыре дня большого футбола – для того чтобы время, проведенное в Барнауле и Алтайском крае, запомнилось вам на многие-многие годы и появилось желание сюда возвращаться. Я очень рад, что все мы вместе, что есть возможность передавать российские спортивные традиции от поколения к поколению", – заявил Виктор Томенко.

Ирина Роднина и Алексей Смертин поблагодарили организаторов и отметили развитие спорта в крае.

Президент Всероссийской федерации школьного спорта, знаменитая фигуристка, многократная чемпионка Олимпийских игр Ирина Роднина отметила, что проведение фестиваля стало доброй традицией, которая привлекает все больше спортсменов. Участие в таких турнирах способствует популяризации спорта среди подростков.

"Главное наше достижение – это не только футбол. Главное, что вы вместе, главное то, что вы растете здоровыми, амбициозными. Ваши результаты – это не только ваши личные победы, это победы нашей страны!" – заявила легенда советского спорта Ирина Роднина.

Легенда "Локомотива" и лондонского "Челси"

Председатель краевой федерации футбола, известный экс-футболист Алексей Смертин подчеркнул, что в Алтайском крае поддерживаются сильные футбольные традиции. Он регулярно сам проводит различные футбольные мероприятия в Барнауле. Среди них турнир в честь отца футболиста. Алексей Смертин — настоящая легенда не только российского, но и мирового футбола. Свою карьеру он начинал в барнаульском "Динамо". Далее полузащитник выступал за элистинский "Уралан", московский "Локомотив", французский "Бордо", лондонский "Челси", а также английские клубы "Портсмут", "Чарльтон", а также "Фулхем". В последние годы бывший капитан сборной России работает в Российском футбольном союзе.

А вот стадион имени Алексея Смертина, на котором проходит фестиваль, был построен благодаря поддержке краевых властей. Спортсмен добавил, что регион очень сильно меняется и спортивные объекты появляются не только в крупных городах, но и на сельских территориях.

"Для нас это очень важно – собрать со всей страны ребят, девчонок, которые здесь будут участвовать. Действительно, это футбольный край", – подчеркнул Смертин.

Что известно о турнире?

В чемпионате сыграют команды Краснодара, Иркутска, Москвы, Новосибирска, Ленинградской области, Красноярского края, Республики Алтай и других российских территорий. Организаторами события выступают министерство спорта Российской Федерации, Алтайское региональное отделение "Всероссийской федерации школьного спорта" и министерство спорта Алтайского края.

Алтайский край представляют: среди мальчиков - команда "Факел" из Заринска, среди девочек - бийская "Юность". Бийчанки уже в первый день обеспечили себе место в ¼ финала, выиграв оба матча в группе. А вот мальчишкам предстоит борьба, поскольку они выиграли только один матч из двух.