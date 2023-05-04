Четыре министра возглавили медиарейтинг крупных чиновников Алтайского края

В апреле СМИ чаще всего вспоминали министра соцзащиты

04 мая 2023, 12:31, ИА Амител

Правительство Алтайского края / Фото: amic.ru

В Алтайском крае представили очередной рейтинг упоминаемости членов правительства региона и руководителей органов исполнительной власти. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

В апреле 2023 года рейтинг возглавили:

министр социальной защиты Наталья Оськина (35 упоминаний);

министр культуры Елена Безрукова (26 упоминаний);

министр природных ресурсов и экологии Андрей Стрелковский и министр спорта Максим Рябцев (по 19 упоминаний).





Медиарейтинг / asfera.info

Как уточняет издание, лидер рейтинга Наталья Оськина в апреле упоминалась в СМИ чаще всего в связи со спорами вокруг выплат мобилизованным и членам их семей из краевого бюджета.

Напомним, мартовский медиарейтинг возглавили министр транспорта Антон Воронов и министр здравоохранения Дмитрий Попов. В апрельском рейтинге Попов спустился на шестое место, а Воронов – на десятое.