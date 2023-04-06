Франк возглавил первый медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края
В марте глава Барнаула отчитался о работе за 2022 год и контролировал уборку снега
06 апреля 2023, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае представили первый рейтинг упоминаемости глав муниципальных образований. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
"Мэр Барнаула Вячеслав Франк в прошедшем месяце отправлял в Донбасс гуманитарную помощь, отчитывался о работе за 2022 год, контролировал в городе уборку снега и наледи, посыпку тротуаров песком и подготовку к паводкам. Также мэр назначил премии для победителей городских конкурсов, обсудил с экспертами формирование бренда Барнаула", – говорится в исследовании.
В марте 2023 года медиарейтинг возглавили:
- мэр Барнаула Вячеслав Франк (1-е место, 116 упоминаний);
- мэр Бийска Виктор Щигрев (2-е место, 53 упоминания);
- глава Павловского района Оксана Бронза (3-е место, 21 упоминание);
- глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев (4-е место, 19 упоминаний);
- глава Алтайского района Виктор Тырышкин (5-е место, 14 упоминаний).
Ранее "Атмосфера" представила первый медиарейтинг крупных чиновников Алтайского края, который возглавили два министра.
Рейтинг составляется на основе количества упоминаний информационными агентствами, порталами, сайтами газет и телеканалов: "Атмосфера", "Толк", "Амител", "Аргументы и факты Алтай", "Алтапресс", "Банкфакс", "Вечерний Барнаул", "Вести Алтай", "Катунь-24", "Комсомольская правда в Барнауле", "Алтайская правда", "Regnum Алтай", "Московский комсомолец на Алтае", "ТАСС-Сибирь" и "Интерфакс-Сибирь".
12:09:25 06-04-2023
смешно. могло бы быть, если бы не было так грустно. такого срача в Барнауле, как при победителе медиарейтинга, я никогда не видела! еще несколько лет таких побед и восстановить былой порядок будет невозможно , да и люди поубиваются на льду... а кто хитрый лед обойдет, тому кирпич в голову прилетит.
12:35:20 06-04-2023
Лучше бы победитель посмотрел во что превратились исторические здания на Ленинском, это ужас! Не только штукатурка, и лепнина уже летит вниз. Аплодирую стоя!
14:23:05 06-04-2023
Гость (12:35:20 06-04-2023) Лучше бы победитель посмотрел во что превратились историческ... Ремонт любого здания происходит за счет собственников жилья. Таков закон. Если этим собственникам жилья отремонтируют за счет мэрии, я первым буду вопить, чем они лучше меня и пусть мне тоже ремонтируют за счет мэрии. Если вы такой добрый, возьмите и сами за свой счет им ремонтируйте. А то они живут в приличном месте, квартиры у них стоят как самолет, а еще и ремонтировать за общий счет выходит. За что?