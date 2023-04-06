Франк возглавил первый медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края

В марте глава Барнаула отчитался о работе за 2022 год и контролировал уборку снега

06 апреля 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае представили первый рейтинг упоминаемости глав муниципальных образований. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

"Мэр Барнаула Вячеслав Франк в прошедшем месяце отправлял в Донбасс гуманитарную помощь, отчитывался о работе за 2022 год, контролировал в городе уборку снега и наледи, посыпку тротуаров песком и подготовку к паводкам. Также мэр назначил премии для победителей городских конкурсов, обсудил с экспертами формирование бренда Барнаула", – говорится в исследовании.





Медиарейтинг / asfera.info

В марте 2023 года медиарейтинг возглавили:

мэр Барнаула Вячеслав Франк (1-е место, 116 упоминаний);

мэр Бийска Виктор Щигрев (2-е место, 53 упоминания);

глава Павловского района Оксана Бронза (3-е место, 21 упоминание);

глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев (4-е место, 19 упоминаний);

глава Алтайского района Виктор Тырышкин (5-е место, 14 упоминаний).

Ранее "Атмосфера" представила первый медиарейтинг крупных чиновников Алтайского края, который возглавили два министра.

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний информационными агентствами, порталами, сайтами газет и телеканалов: "Атмосфера", "Толк", "Амител", "Аргументы и факты Алтай", "Алтапресс", "Банкфакс", "Вечерний Барнаул", "Вести Алтай", "Катунь-24", "Комсомольская правда в Барнауле", "Алтайская правда", "Regnum Алтай", "Московский комсомолец на Алтае", "ТАСС-Сибирь" и "Интерфакс-Сибирь".