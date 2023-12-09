С 1 по 7 декабря в больницы попали более ста жителей Алтайского края

09 декабря 2023, 07:05, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае за первую неделю зимы от гололеда пострадали 1116 человек. Госпитализирован 121 человек, что почти вдвое больше, чем за прошлую неделю. Такие данные amic.ru предоставили в региональном Минздраве.

Всего с начала ноября жертвами гололеда стали 3616 жителей региона, в больницы попали 344 человека. Большая часть из них получили травмы во дворах (1470 случаев), на дорогах и тротуарах покалечился 1151 человек, в междворовых проездах – 958, на пешеходных переходах – 37.

В Барнауле с начала ноября в травмпункты из-за гололеда обратились 2358 человек, из них 683 – за прошлую неделю. Госпитализировано 296 человек.

Ранее о том, что в начале декабря на дорогах может образоваться гололедица, amic.ru предупреждала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых. Ситуация усугубилась в последние дни, когда из-за резкого перепада температур (от +7 до -40 градусов) дороги покрылись ледяной коркой. И пешеходам, и автомобилистам следует соблюдать осторожность.