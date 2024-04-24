Число кандидатов в ректоры АлтГУ может сократиться до двух

Конкуренцию действующему главе вуза составит только директор колледжа

24 апреля 2024, 17:24, ИА Амител

Корпус Алтайского госуниверситета / Фото: amic.ru

Министерство образования РФ по итогам аттестации кандидатов в ректоры АлтГУ, которая прошла 23 апреля, максимально сократило число претендентов, пишет "Атмосфера" со ссылкой на источники.

"Результаты уже известны и во многом оказались неожиданными как для самих участников выборный гонки, так и для сторонних наблюдателей", – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что кандидатов – пять: действующий руководитель вуза Сергей Бочаров, завкафедрой финансов и кредита МИЭМИС Степан Межов, директор Института гуманитарных наук Лариса Нехвядович, директор колледжа АлтГУ Роман Ракитин, директор Бийского филиала АлтГУ Сергей Малюков.

Источники издания предполагают, что, по итогам аттестации из числа претендентов вычеркнут Степана Межова и Сергея Малюкова, также с большой долей вероятности не будет допущена Лариса Нехвядович.

Планируется, что выборы ректора АлтГУ должны пройти в первой половине июня.