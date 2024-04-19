Минобразования может отклонить одного из кандидатов в ректоры АлтГУ

На данный момент на должность главы университета претендуют пять человек

19 апреля 2024, 10:00, ИА Амител

Корпус Алтайского госуниверситета / Фото: amic.ru

23 апреля состоится аттестация кандидатов в ректоры АлтГУ, по итогам которой в Минобразования РФ примут решение, кого именно допустить до выборов руководителя вуза, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на источники.

На данный момент на должность главы университета претендуют действующий руководитель вуза Сергей Бочаров, завкафедрой финансов и кредита МИЭМИС Степан Межов, директор Института гуманитарных наук Лариса Нехвядович, директор колледжа АлтГУ Роман Ракитин и директор Бийского филиала АлтГУ Сергей Малюков.

"По данным инсайдеров, велика вероятность, что часть соискателей "срежется" на испытании в Минобрнауки. Как утверждают источники издания, одним из явных кандидатов на вылет является Сергей Малюков", – отмечает издание.

Собеседование с кандидатами пройдет не в Москве, как это было все последние выборные кампании, а в Барнауле. Соискатели будут общаться с комиссией дистанционно. Каждый из претендентов будет выходить в эфир по очереди.

Итоги аттестации, скорее всего, станут известны уже на следующий день – 24 апреля. Предварительно, голосование за ректора университета пройдет в первой половине июня.