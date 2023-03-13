Число погибших при разрушительных землетрясениях в Турции превысило 48 тысяч

115 тысяч человек пострадали

13 марта 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Число жертв землетрясений в Турции превысило 48 тысяч человек, свыше 115 тысяч пострадали. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт ТАСС.

Также в результате катаклизма разрушены оказались 50 тысяч зданий. При этом глава государства подчеркнул, что "нет другой такой страны, которая бы могла настолько же быстро среагировать на такое масштабное бедствие".

Напомним, 6 февраля в Турции зафиксировали землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Они стали самыми сильными с 1939 года. 20-го числа на юго-востоке Турции произошли ещё два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.