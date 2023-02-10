Число погибших в результате обрушения дома в Новосибирске увеличилось до 14
Ночью спасатели нашли под завалами ещё несколько тел
10 февраля 2023, 09:05, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Число погибших в результате обрушения дома на улице Линейной в Новосибирске увеличилось до 14. Об этом сообщает Mash Siberia.
Ночью во время разбора завалов спасатели обнаружили ещё несколько тел. Работы продолжаются.
Напомним, что утром 9 февраля в пятиэтажке произошёл взрыв газа, что привело к обрушению подъезда.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже сообщил о том, что восстанавливать дом не будут. Жильцов расселят, деньги на это выделят из резервного фонда.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мошенников, которые под видом газовиков ходили по квартирам в доме на Линейной.
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