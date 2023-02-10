Число погибших в результате обрушения дома в Новосибирске увеличилось до 14

Ночью спасатели нашли под завалами ещё несколько тел

10 февраля 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Число погибших в результате обрушения дома на улице Линейной в Новосибирске увеличилось до 14. Об этом сообщает Mash Siberia.

Ночью во время разбора завалов спасатели обнаружили ещё несколько тел. Работы продолжаются.

Напомним, что утром 9 февраля в пятиэтажке произошёл взрыв газа, что привело к обрушению подъезда.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже сообщил о том, что восстанавливать дом не будут. Жильцов расселят, деньги на это выделят из резервного фонда.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мошенников, которые под видом газовиков ходили по квартирам в доме на Линейной.