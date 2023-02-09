Число погибших в результате обрушения жилого дома в Новосибирске возросло до семи

Из-под завалов спасатели извлекли тело 40-летней женщины

09 февраля 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске продолжается разбор завалов рухнувшего дома на улице Линейной. Спасатели извлекли тело седьмого погибшего.

По предварительным данным, это 40-летняя женщина. Как сообщает Mash Siberia, двоих пострадавших выписали из больницы. Семь человек остаются в стационарах. Двое – в тяжёлом состоянии.

Напомним, что утром 9 февраля в пятиэтажке произошёл взрыв газа, что привело к обрушению подъезда.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже сообщил о том, что восстанавливать дом не будут. Жильцов расселят, деньги на это выделят из резервного фонда. Пока для людей оборудовали пункт временного пребывания.

Ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тела женщины и двухлетнего ребёнка.