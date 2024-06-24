Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20

46 человек получили ранения

24 июня 2024, 20:25, ИА Амител

Сотрудники МЧС России около поврежденной пожаром синагоги в Дербенте / Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Число погибших в результате терактов 23 июня в Дагестане выросло до 20. Как сообщает пресс-служба Минздрава республики, об этом заявила глава ведомства Татьяна Беляева.

По словам Беляевой, пострадали 46 человек – как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов. Вся необходимая помощь оказывается в республиканских медучреждениях и ЦГБ Дербента. Семь раненых находятся в тяжелом состоянии.

Вечером 23 июня боевики подожгли синагогу и совершили вооруженные нападения на две церкви и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Террористов ликвидировали.