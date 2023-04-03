Ранее сообщалось о 30 пострадавших

03 апреля 2023, 11:45, Анастасия Бичакова

Фото: ТАСС

Число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга возросло до 32 человек, рассказали в Минздраве. Об этом пишет РИА Новости.

Десять человек находятся в тяжёлом состоянии. Ранее сообщалось о 30 пострадавших, 24 из которых госпитализировали с места ЧП.

Напомним, взрыв произошёл накануне, 2 апреля, в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга.

В результате происшествия погиб блогер, военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Возбуждено уголовное дело. Подробнее о взрыве и его возможных причинах читайте в материале amic.ru.