Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выросло до 32
Ранее сообщалось о 30 пострадавших
03 апреля 2023, 11:45, Анастасия Бичакова
Фото: ТАСС
Число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга возросло до 32 человек, рассказали в Минздраве. Об этом пишет РИА Новости.
Десять человек находятся в тяжёлом состоянии. Ранее сообщалось о 30 пострадавших, 24 из которых госпитализировали с места ЧП.
Напомним, взрыв произошёл накануне, 2 апреля, в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга.
В результате происшествия погиб блогер, военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Возбуждено уголовное дело. Подробнее о взрыве и его возможных причинах читайте в материале amic.ru.
Читайте также в сюжете: Гибель военкора Владлена Татарского
Комментарии 0