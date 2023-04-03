Владлен Татарский (Максим Фомин) – военный корреспондент и блогер. Он родился в Макеевке (ДНР) в 1982 году. После школы пошёл работать в шахту, как его дед и отец, пишет "Фонтанка".

Позже Владлен занялся бизнесом, но через несколько лет оказался в тюрьме по обвинению в вооружённом ограблении. Это совпало с событиями в Донбассе в 2014 году.

После выхода на свободу мужчина примкнул к вооружённым формированиям, отстаивавшим независимость Донбасса. Потом перешёл на службу в подразделения ЛНР. По одной из версий, в Донецке ему мешала воевать судимость.

До 2017-го служил в разведке, затем решил попробовать себя в журналистике в созданной им группе "Терриконы Донбасса".

В феврале 2022 года вернулся на передовую как независимый военкор.