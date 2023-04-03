Что известно о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Татарский?
От взрыва в Санкт-Петербурге погиб блогер, военный корреспондент Владлен Татарский
03 апреля 2023, 10:15, Анастасия Бичакова
В Санкт-Петербурге взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной накануне, 2 апреля.
Кого обвиняют во взрыве и сколько человек ранены – подробнее читайте на amic.ru.
Как и почему произошёл взрыв в Санкт-Петербурге?
По словам очевидцев, взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел из-за взрывного устройства, принесённого одной из посетительниц.
Источник "Интерфакса" заявил, что подозреваемая пронесла взрывчатку в коробке с бюстом блогера, военного корреспондента Владлена Татарского.
Татарский погиб при взрыве. Кроме того, в заведении находились десятки человек – подписчики, с которыми встречался мужчина.
По словам организатора мероприятия, он принимал меры безопасности. Но этого оказалось недостаточно, пишет РИА Новости.
Кто такой Владлен Татарский и что о нём известно?
Владлен Татарский (Максим Фомин) – военный корреспондент и блогер. Он родился в Макеевке (ДНР) в 1982 году. После школы пошёл работать в шахту, как его дед и отец, пишет "Фонтанка".
Позже Владлен занялся бизнесом, но через несколько лет оказался в тюрьме по обвинению в вооружённом ограблении. Это совпало с событиями в Донбассе в 2014 году.
После выхода на свободу мужчина примкнул к вооружённым формированиям, отстаивавшим независимость Донбасса. Потом перешёл на службу в подразделения ЛНР. По одной из версий, в Донецке ему мешала воевать судимость.
До 2017-го служил в разведке, затем решил попробовать себя в журналистике в созданной им группе "Терриконы Донбасса".
В феврале 2022 года вернулся на передовую как независимый военкор.
Сколько человек ранены при взрыве в Санкт-Петербурге?
Число раненых при взрыве в кафе Санкт-Петербурга достигло 30, ранее сообщал amic.ru.
В Минздраве уточнили, что 24 пострадавших госпитализировали с места происшествия. Ещё шесть обратились за медицинской помощью сами через некоторое время после взрыва.
Среди раненых есть подросток. Состояние шести пострадавших оценивают как тяжёлое. Остальные 24 человека – в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.
Обновлено в 12:39
Число пострадавших при взрыве достигло 32. Десять человек находятся в тяжёлом состоянии.
Кому ранее принадлежало кафе в Санкт-Петербурге, где произошёл взрыв?
Ранее кафе в Санкт-Петербурге, где прогремел взрыв, принадлежало предпринимателю, основателю частной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгению Пригожину. Его слова приводит Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина".
"Действительно, кафе я передал патриотическому движению "Кибер фронт Z", и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла", – отметил Пригожин.
Возбудили ли уголовное дело?
Да. В Следственном комитете России заявили, что по факту взрыва, в котором погиб Владлен Татарский, возбудили уголовное дело. Об этом пишут в Telegram-канале ведомства.
"По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства и детали совершённого преступления устанавливаются", – подчёркивают в сообщении.
11:15:33 03-04-2023
Парень был разносторонний и банки грабил и книжки писал...
Жаль.
11:47:25 03-04-2023
Донбасс его родина
13:16:51 03-04-2023
Шарий тоже разнообразный.Википедия говорит,что он и педофил и из травмата стрелял по людям и деньги отмывал,боролся с торговцами наркотиков,убийство Олеся Бузины зачем-то расследовал,сейчас он обвиняется во многих преступлениях,главное из которых-измена родины украины.
13:37:01 03-04-2023
Донбасс его родина --- он в Макеевке родился