НОВОСТИПроисшествия

Что известно о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, при котором погиб военкор Татарский?

От взрыва в Санкт-Петербурге погиб блогер, военный корреспондент Владлен Татарский

03 апреля 2023, 10:15, Анастасия Бичакова

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В Санкт-Петербурге взрыв прогремел в кафе на Университетской набережной накануне, 2 апреля.

Кого обвиняют во взрыве и сколько человек ранены – подробнее читайте на amic.ru.

1

Как и почему произошёл взрыв в Санкт-Петербурге?

 

По словам очевидцев, взрыв в кафе на Университетской набережной прогремел из-за взрывного устройства, принесённого одной из посетительниц.

Источник "Интерфакса" заявил, что подозреваемая пронесла взрывчатку в коробке с бюстом блогера, военного корреспондента Владлена Татарского.

Татарский погиб при взрыве. Кроме того, в заведении находились десятки человек – подписчики, с которыми встречался мужчина.

По словам организатора мероприятия, он принимал меры безопасности. Но этого оказалось недостаточно, пишет РИА Новости.

2

Кто такой Владлен Татарский и что о нём известно?

Владлен Татарский (Максим Фомин) – военный корреспондент и блогер. Он родился в Макеевке (ДНР) в 1982 году. После школы пошёл работать в шахту, как его дед и отец, пишет "Фонтанка".

Позже Владлен занялся бизнесом, но через несколько лет оказался в тюрьме по обвинению в вооружённом ограблении. Это совпало с событиями в Донбассе в 2014 году.

После выхода на свободу мужчина примкнул к вооружённым формированиям, отстаивавшим независимость Донбасса. Потом перешёл на службу в подразделения ЛНР. По одной из версий, в Донецке ему мешала воевать судимость.

До 2017-го служил в разведке, затем решил попробовать себя в журналистике в созданной им группе "Терриконы Донбасса".

В феврале 2022 года вернулся на передовую как независимый военкор.

3

Сколько человек ранены при взрыве в Санкт-Петербурге?

Число раненых при взрыве в кафе Санкт-Петербурга достигло 30, ранее сообщал amic.ru.

В Минздраве уточнили, что 24 пострадавших госпитализировали с места происшествия. Ещё шесть обратились за медицинской помощью сами через некоторое время после взрыва.

Среди раненых есть подросток. Состояние шести пострадавших оценивают как тяжёлое. Остальные 24 человека – в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.

Обновлено в 12:39

Число пострадавших при взрыве достигло 32. Десять человек находятся в тяжёлом состоянии.

4

Кому ранее принадлежало кафе в Санкт-Петербурге, где произошёл взрыв?

Ранее кафе в Санкт-Петербурге, где прогремел взрыв, принадлежало предпринимателю, основателю частной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгению Пригожину. Его слова приводит Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина".

"Действительно, кафе я передал патриотическому движению "Кибер фронт Z", и они проводили там различные семинары. Вероятнее всего, эта трагедия на семинаре и произошла", – отметил Пригожин.

5

Возбудили ли уголовное дело?

Да. В Следственном комитете России заявили, что по факту взрыва, в котором погиб Владлен Татарский, возбудили уголовное дело. Об этом пишут в Telegram-канале ведомства.

"По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства и детали совершённого преступления устанавливаются", – подчёркивают в сообщении.

Фото: Владлен Татарский /

Что известно о взрыве в питерском кафе, где проходила встреча с военкором Татарским

По предварительным данным, бомбу в заведение принесла девушка, которую сейчас ищут
НОВОСТИПроисшествия

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Комментарии 4

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Гость

11:15:33 03-04-2023

Парень был разносторонний и банки грабил и книжки писал...
Жаль.

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Гость

11:47:25 03-04-2023

Донбасс его родина

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Гость

13:16:51 03-04-2023

Шарий тоже разнообразный.Википедия говорит,что он и педофил и из травмата стрелял по людям и деньги отмывал,боролся с торговцами наркотиков,убийство Олеся Бузины зачем-то расследовал,сейчас он обвиняется во многих преступлениях,главное из которых-измена родины украины.

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Гость

13:37:01 03-04-2023

Донбасс его родина --- он в Макеевке родился

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