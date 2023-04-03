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Фото с места взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский

Происшествие случилось вечером 2 апреля

03 апреля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: ТАСС

Вечером 2 апреля в кафе на улице Университетской в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В тот момент в заведении находился военкор Владлен Татарский, где он встречался с подписчиками. Как рассказали очевидцы, взрывчатку принесла девушка в статуэтке – это был подарок журналисту. В результате произошедшего Татарский погиб. Ещё 30 человек пострадали, шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии. 

Что происходило на месте ЧП после взрыва – в фоторепортаже ТАСС.

Читайте также в сюжете: Гибель военкора Владлена Татарского

Комментарии 1

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Гость

08:39:28 03-04-2023

Есть подробное видео с пострадавшим в кадре.
До приезда спецслужб

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