Фото с места взрыва в кафе в Петербурге, где погиб военкор Татарский
Происшествие случилось вечером 2 апреля
03 апреля 2023, 08:15, ИА Амител
Фото: ТАСС
Вечером 2 апреля в кафе на улице Университетской в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В тот момент в заведении находился военкор Владлен Татарский, где он встречался с подписчиками. Как рассказали очевидцы, взрывчатку принесла девушка в статуэтке – это был подарок журналисту. В результате произошедшего Татарский погиб. Ещё 30 человек пострадали, шестеро из них находятся в тяжёлом состоянии.
Что происходило на месте ЧП после взрыва – в фоторепортаже ТАСС.
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08:39:28 03-04-2023
Есть подробное видео с пострадавшим в кадре.
До приезда спецслужб