Число жертв землетрясения в Непале возросло до 128

Связь с некоторыми населенными пунктами оказалась потеряна

04 ноября 2023, 16:15, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал NBC News

128 человек погибли, еще десятки пострадали при землетрясении в Непале, пишет Associated Press. Ранее сообщалось о 69 погибших.

По данным издания, связь со многими населенными пунктами прервана, власти ожидают, что число жертв еще увеличится.

Вертолеты и наземные войска тем временем помогают пострадавшим. Силовики расчищают дороги и горные тропы, заблокированные оползнями.

Землетрясение случилось в ночь на 4 ноября на границе Индии и Непала. Магнитуда, по разным данным, составляла от 5,6 до 6,4.