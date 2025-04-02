Чистые "двоечники". Эксперт раскритиковал идею привязать пенсии к потребительской корзине
Экономист заявил amic.ru, что предложение дискриминирует пенсионеров и не решает проблемы их уровня жизни
02 апреля 2025, 13:25, ИА Амител
Предложение привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пожилого человека не решает проблему нехватки денег у пенсионеров, а в каком-то отношении даже является дискриминацией, заявил amic.ru экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.
Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил ТАСС, что пенсия должна рассчитываться не только исходя из уровня инфляции, но и с учетом затрат пожилого человека, поэтому ее размер должен быть привязан к потребительской корзине пенсионера. Он подчеркнул, что речь идет не о "россиянине с ипотекой, айфоном и семейными поездками", а о "пожилом человеке, у которого бюджет состоит из лекарств, коммунальных платежей и простых продуктов".Никита Масленников отметил, что в позиции депутата ощущается некая дискриминация.
"Что значит "у пенсионеров не должно быть айфонов"? Что значит "простые продукты"? Люди в пожилом возрасте должны, во-первых, качественно питаться. Во-вторых, иметь средства для лечения, поскольку так называемая официальная медицина зачастую не может поддерживать удовлетворительное состояние здоровья. В противном случае пенсионер гарантированно отправляется в зону прозябания", – подчеркнул собеседник.
Он указал, что для улучшения ситуации с пенсиями необходимо приблизить ее размер к мировым стандартам:
"Вместо того чтобы предлагать различные механизмы индексации, наподобие названного выше, лучше сделать более приемлемым коэффициент замещения, то есть размер средней пенсии по отношению к средней заработной плате: по данным за прошлый год он составил около 20%. По международным нормам страна, где этот показатель составляет 40%, считается "троечницей", а мы в этом плане чистой воды "двоечники". Поэтому, наверное, речь идет не об индексации, а о том, чтобы поставить целью вернуть коэффициент замещения к 40%".
Кроме того, для улучшения положения пенсионеров необходимо вести работу по повышению ключевых экономических показателей, добавляет Масленников.
"Индексация все равно не решает проблемы, поскольку она все равно отстает от уровня инфляции. Будем надеяться, что этот показатель будет меньше нынешнего – возможно, в 2027 году мы выйдем на показатели инфляционного таргета. В общем, сначала нужно добиваться снижения инфляции, тогда индексировать нужно будет меньше, потому что такие меры нельзя назвать хорошим знаком для экономики", – заключил ведущий эксперт Центра политических технологий.
14:21:30 02-04-2025
Ё-маё! да привяжите уже пенсии к деньгам!!!
и не изобретайте велосипед!
15:54:43 02-04-2025
а в СССР пенсия составляла 110-120 р и ее хватало на все, да еще и детям помогать деньгами хватало, а в РФ уже не знают как эти пенсионные гроши посчитать, можно подумать, что пенсионеры в магазины и аптеки ходят с этими коэффициентами и процентами, а не живыми деньгами.
17:04:09 02-04-2025
Гость (15:54:43 02-04-2025) а в СССР пенсия составляла 110-120 р и ее хватало на все, да... 120 была зарплата инженера, после института. А пенсия 70-76 р, не надо врать!
"Минимальная выплата советского пенсионера была 35 рублей в месяц для тех кто не работал, например, домохозяек (такие были в СССР, хотя и мало), а также для тех кто работал, но имел трудовой стаж менее 20 лет. При этом, минимальная выплата пенсионерам-сельчанам была 34 рубля, так как им платили пенсии на 15% меньше чем горожанам. На втором году перестройки минимальную пенсию подняли до 76 рублей. В середине 1980-х годов минимальные пенсии получала четверть всех советских пенсионеров."
17:40:38 02-04-2025
Гость (17:04:09 02-04-2025) 120 была зарплата инженера, после института. А пенсия 70-76 ... Мой отец в СССР получал 140 р. пенсии, работал на заводе токарем. Так что вранья у предыдущего отзыва нет. Да, сельчане меньше получали.
17:07:30 02-04-2025
Гость (15:54:43 02-04-2025) а в СССР пенсия составляла 110-120 р и ее хватало на все, да... И да, еще про доллар по 60 копеек задвинь. ПО такой цене только командировочным доллары в банке продавались из расчета 3 бакса вдень. А все остальные с риском по уголовной статье минимум по три рубля приобретали. Так что пенсия была 25 уе = 2000 р на нынешние деньги. Кушайте, не обляпайтесь. А джинсы по 100 р не помните? В драку! За полторы пенсии пара штанов.
17:43:42 02-04-2025
Моя мама ушла на пенсию в 1981г, проработав учительницей начальных классов 40 лет. Размер ее пенсии был 120р. Так и мой отец, отработал на заводе более 40 лет. Размер и его пенсии был 120р.
20:01:01 02-04-2025
вот слушаю эти правительственные размышлизмы, а перед мысленным взором универовский препод с "Капиталом" Маркса в деснице и вещает нам препод о том, что капиталистический запад никогда не выйдет на нормальный уровень жизни ибо инфляции, деноминации и прочие .ации приводят к стагнации, о чем, собственно и говорит автор "Капитала" И вот теперь все пророчества классика марксизма мы переживаем сами, пересчитывая пенсионные рублики и раскладывая их на равные кучки, чтоб хватило на месяц... ну, а ежели не хватит- просто не пойдем в продуктовую лавку, уверив себя, что вкушать пищу каждый день- это не наш метод выживания, проще говоря: много жрать вредно....
12:21:09 03-04-2025
Пока воровство и вранье не закончится, ничего не изменится. Очень хорошо по этому поводу сказал Серебряков.