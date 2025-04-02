Чистые "двоечники". Эксперт раскритиковал идею привязать пенсии к потребительской корзине

Экономист заявил amic.ru, что предложение дискриминирует пенсионеров и не решает проблемы их уровня жизни

02 апреля 2025, 13:25, ИА Амител

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Предложение привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пожилого человека не решает проблему нехватки денег у пенсионеров, а в каком-то отношении даже является дискриминацией, заявил amic.ru экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил ТАСС, что пенсия должна рассчитываться не только исходя из уровня инфляции, но и с учетом затрат пожилого человека, поэтому ее размер должен быть привязан к потребительской корзине пенсионера. Он подчеркнул, что речь идет не о "россиянине с ипотекой, айфоном и семейными поездками", а о "пожилом человеке, у которого бюджет состоит из лекарств, коммунальных платежей и простых продуктов".Никита Масленников отметил, что в позиции депутата ощущается некая дискриминация.

"Что значит "у пенсионеров не должно быть айфонов"? Что значит "простые продукты"? Люди в пожилом возрасте должны, во-первых, качественно питаться. Во-вторых, иметь средства для лечения, поскольку так называемая официальная медицина зачастую не может поддерживать удовлетворительное состояние здоровья. В противном случае пенсионер гарантированно отправляется в зону прозябания", – подчеркнул собеседник.

Он указал, что для улучшения ситуации с пенсиями необходимо приблизить ее размер к мировым стандартам:

"Вместо того чтобы предлагать различные механизмы индексации, наподобие названного выше, лучше сделать более приемлемым коэффициент замещения, то есть размер средней пенсии по отношению к средней заработной плате: по данным за прошлый год он составил около 20%. По международным нормам страна, где этот показатель составляет 40%, считается "троечницей", а мы в этом плане чистой воды "двоечники". Поэтому, наверное, речь идет не об индексации, а о том, чтобы поставить целью вернуть коэффициент замещения к 40%".

Кроме того, для улучшения положения пенсионеров необходимо вести работу по повышению ключевых экономических показателей, добавляет Масленников.