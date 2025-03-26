"До безобразия доходит". Эксперт оценил идею сократить социальную потребительскую корзину

Экономист заявил amic.ru, что регулирование цен на товары нужно сочетать с поддержкой производителей, чтобы, например, огурцы не стоили бешеных денег

26 марта 2025, 12:15, ИА Амител

Корзина с продуктами / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Планы законодателей изменить список социально значимых товаров должны сопровождаться мерами поддержки производителей и контролем за политикой торговых сетей, заявил в беседе с amic.ru экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.

О возможном пересмотре перечня социально значимых товаров рассказал депутат Госдумы Сергей Лисовский. По его словам, вопрос об исключении из списка некоторых товаров, ставших премиальными, обсуждался на совещании с чиновниками из Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В настоящее время список насчитывает наименования 24 базовых продуктов: некоторые виды мяса, хлеб, молоко, овощи, фрукты и другие. Власти могут регулировать цены на эти продукты директивными методами. Премиальными, по словам депутата, стали, в частности, свиные ребрышки, которые могут обойтись в несколько тысяч рублей за килограмм, некоторые виды хлебобулочных изделий, фруктов, рыбной продукции и не только. Лисовский уверен, что если исключить из списка социально значимых товаров продукты, ставшие "премиальными", это поможет стабилизировать цены на действительно базовые товары.Андрей Бунич отметил, что, прежде всего, нужно разобраться, какие продукты важны для малообеспеченных слоев населения.

"Это нужно сделать, чтобы сконцентрироваться на контроле за ними, поэтому перечень следует ограничить. Тогда ценовая политика контролирующих структур будет понятной и ее легче будет выстроить", – пояснил собеседник.

В то же время для грамотного контроля и возможности снижения стоимости ряда продуктов питания следует ориентироваться, прежде всего, на товары отечественного производства, продолжает экономист:

"Мы вполне в состоянии обеспечить наполнение товарами, скажем, для борщевого набора, картошкой, морковью, яйцами, макаронами и другими. Следует совместить меры контроля с поддержкой производителей сельхозпродукции, чтобы они были заинтересованы в наполнении товарами и поддержании на них невысоких цен. Ведь цены растут еще и потому, что у людей становится больше денег, но товарная масса не увеличивается. Значит, надо увеличить предложение".

Андрей Бунич уверен, что для наполнения рынка товарами не требуются большие вливания:

"Нужны скромные кредиты, все возвратные, на производство необходимой продукции, чтобы она точно производилась в большем количестве именно с расчетом на внутренний рынок. А то до безобразия доходит: огурцы какие-то стоят бешеных денег. Нужно развивать конкуренцию производителей, чтобы все не зависело от двух-трех холдингов".

Таким образом, контроль над ценами должен сочетаться с мерами поддержки их производства.