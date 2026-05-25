Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Алтайском крае

В регионе действует штормпрогноз по горимости

25 мая 2026, 15:15, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По данным синоптиков, в Алтайском крае 26–29 мая сохранится чрезвычайная (5-й класс), а местами — высокая пожароопасность (4-й класс), сообщает МЧС по региону.

Именно 26 мая 4-й класс горимости ожидается в Кулундинском районе, 5-й класс — в Славгороде.

МЧС России напоминает о правилах в пожароопасный период:

не разводить костры;

не сжигать сухую траву и мусор;

не бросать непотушенные сигареты;

не использовать открытый огонь вблизи растительности;

следить за детьми;

не допускать игры с огнем.

Ранее за сутки в Алтайском крае произошло 98 ландшафтных пожаров. Огонь вплотную начал подходить к жилым территориям.