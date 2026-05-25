Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Алтайском крае
В регионе действует штормпрогноз по горимости
25 мая 2026, 15:15, ИА Амител
Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
По данным синоптиков, в Алтайском крае 26–29 мая сохранится чрезвычайная (5-й класс), а местами — высокая пожароопасность (4-й класс), сообщает МЧС по региону.
Именно 26 мая 4-й класс горимости ожидается в Кулундинском районе, 5-й класс — в Славгороде.
МЧС России напоминает о правилах в пожароопасный период:
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не разводить костры;
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не сжигать сухую траву и мусор;
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не бросать непотушенные сигареты;
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не использовать открытый огонь вблизи растительности;
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следить за детьми;
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не допускать игры с огнем.
Ранее за сутки в Алтайском крае произошло 98 ландшафтных пожаров. Огонь вплотную начал подходить к жилым территориям.
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