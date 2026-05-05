На Алтае локализовали лесной пожар на площади 35 га

К тушению пожара привлекли более 40 человек

05 мая 2026, 19:34, ИА Амител

Локализованный пожар / Фото из канала Андрея Турчака в МАХ

В Усть-Коксинском район 5 мая удалось локализовать лесной пожар площадью 35 гектаров, однако работы по его полной ликвидации продолжаются. О ситуации сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак, отметив, что возгорание бушевало несколько дней.

По его словам, к тушению привлекли более 40 человек, включая специалистов Авиалесоохраны и Центра БПЛА. Ранее в региональном МЧС сообщали, что на месте также работали три вертолета, задействованные в борьбе с огнем.

«Благодаря беспилотникам удалось отследить направление огня и не допустить дальнейшего распространения», — рассказал Андрей Турчак.

При этом глава региона признал, что на начальном этапе принятые меры оказались недостаточными, чтобы остановить распространение огня в первые сутки. Он подчеркнул, что в предстоящий летний период все силы должны быть приведены в полную готовность.