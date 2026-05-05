На Алтае локализовали лесной пожар на площади 35 га
К тушению пожара привлекли более 40 человек
05 мая 2026, 19:34, ИА Амител
В Усть-Коксинском район 5 мая удалось локализовать лесной пожар площадью 35 гектаров, однако работы по его полной ликвидации продолжаются. О ситуации сообщил глава Республики Алтай Андрей Турчак, отметив, что возгорание бушевало несколько дней.
По его словам, к тушению привлекли более 40 человек, включая специалистов Авиалесоохраны и Центра БПЛА. Ранее в региональном МЧС сообщали, что на месте также работали три вертолета, задействованные в борьбе с огнем.
«Благодаря беспилотникам удалось отследить направление огня и не допустить дальнейшего распространения», — рассказал Андрей Турчак.
При этом глава региона признал, что на начальном этапе принятые меры оказались недостаточными, чтобы остановить распространение огня в первые сутки. Он подчеркнул, что в предстоящий летний период все силы должны быть приведены в полную готовность.
«Впереди — "горячий" сезон, и все силы и средства должны быть готовы к любому развитию ситуации. Это персональная ответственность руководства Минприроды республики», — заключил глава региона.
23:26:30 05-05-2026
Опять сама загорелась? Неужели так бывает каждый год в одно и то же время? А сколько несознательных личностей привлекли к наказанию? Тут можно страшные суммы насчитать ущерба виновным.
09:51:07 06-05-2026
Гость (23:26:30 05-05-2026) Опять сама загорелась? Неужели так бывает каждый год в одно ... Не зря шашлычников нагибают. Любителей мяско в лесу пожарить.
23:36:38 05-05-2026
в городе полдня гарью воняет нечем дышать