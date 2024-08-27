Казахстан, куда Алтайский край продавал излишки своего зерна, до конца года полностью закрыт для ввоза пшеницы

27 августа 2024, 08:50, ИА Амител

Форум "Зерно Сибири" / Фото: amic.ru

Возвратные заморозки и засуха в 2024 году стали причиной недосева и снижения урожайности в центральной части России, в Южном и Северо-Кавказском округах. Сокращение площадей произошло практически по всем культурам за исключением озимой пшеницы и зернобобовых. В этом году о рекордах говорить не приходится, и тем не менее Омская область и Алтайский край покажут хорошие результаты. Об этом на форуме "Зерно Сибири" рассказал гендиректор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

"Если смотреть в разрезе федеральных округов, то картина совершенно перевернутая. Все привыкли, что в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах шикарная урожайность и хорошие намолоты. Но в этом сезоне из-за заморозков и засухи они провалились. В центре картина средняя: заморозки затронули Воронеж и Тамбов, на юге России до сих пор засуха. А вот в Сибири урожайность выше всяких похвал", – отметил Петриченко.

Владимир Петриченко / Фото: пресс-служба форума "Зерно Сибири"

Эксперт напомнил, что последние два года Россия получала великолепные урожаи: в 2022-м намолотили 157 млн тонн, 145 млн тонн собрали в 2023-м. По его прогнозам, урожай 2024 года в РФ без учета четырех новых регионов составит 128 млн тонн. Из них 83 млн тонн придется на пшеницу, вклад Алтайского края составит порядка 5,4 млн тонн, еще около 4 млн тонн соберет Омская область.

"По посевам у нас есть небольшой плюс по озимой пшенице. И, несмотря на заморозки, она сохранилась лучше, чем в прошлом сезоне. Прирост также по зернобобовым. Если в прошлом году ими было засеяно около 3 млн га, то в этом – почти 4 млн га. Маржинальность гороха высокая, поэтому посевной клин увеличили почти на 33%. Все остальные сельхозкультуры в минусе", – рассказал Петриченко.

В результате производство яровой пшеницы в РФ, по прогнозу эксперта, по итогам уборочной кампании сократится на 8,4%. Существенное снижение посевных площадей произошло по ячменю: его урожай в сравнении с 2023 годом могут получить меньше на 17,7%. На 17,6% ожидается беднее урожай ржи, на 17,1% – гречихи.

"Очень плохо с ячменем: посевные площади существенно упали. В этом году эта культура даст порядка 17,5 тыс. тонн, в прошлом году было более 21 тыс. тонн. Абсолютный провал по кукурузе, которая на юге показывает невероятно низкую урожайность. По гречихе тоже есть снижение посевных площадей. Она даст порядка 1,3 млн тонн. Это выше среднего, но есть снижение по просу, скромные взгляды на рис. Поэтому в целом крупяные культуры будут в минусе", – рассказал Петриченко.

Какие итоги будут в 2024 году у Алтайского края?

Алтайский край до рекорда 2022 года не дотянет, но у региона есть все шансы вплотную к нему приблизиться. Напомним, два года назад аграрии намолотили 5,648 млн тонн зерна, в 2023-м – 4,5 млн тонн. В 2024 году его производство эксперт оценивает в 5,375 млн тонн.

Пшеницы, по мнению Петриченко, Алтайский край произведет порядка 2,8 млн тонн (на 12,3% больше, чем в 2023 году, ячменя – 517 тыс. тонн (+ 37,4%), овса – 435, 5 тыс. тонн (+58,1%), зернобобовых – 640,7 (+86,3%). И только по гречихе производство снизится в сравнении с прошлым годом: ожидается 774 тыс. тонн против 835,4 в 2023-м (падение на 7,3%).

Мария Шостак / Фото: пресс-служба форума "Зерно Сибири"

Директор алтайского филиала федерального Центра оценки качества зерна Мария Шостак отметила, что качество пшеницы 2024 года в регионе на высоте – из обследованного урожая 81% озимой и 70% яровой относятся к третьему классу. При этом докладчик подчеркнула, что яровую пшеницу только начали сдавать на анализ, поэтому данные по ней будут корректироваться.

Урожай подсолнечника в России в 2024 году приблизится к 17,25 млн тонн с учетом новых регионов. В прошлом году без них РФ удалось собрать 17,253 млн тонн.

"Подсолнечник – один из ключевых продуктов для Алтайского края. Он даст хороший урожай. Масличные растут и в объемах, и в долях, опережая в росте зерновые", – сказал эксперт.

Слайд из презентации Владимира Петриченко / Фото: amic.ru

По словам Петриченко, экспорт российского подсолнечного масла в уходящем сезоне составит 4,8 млн тонн, еще 4,2 млн тонн – в новом. При этом он подчеркнул, что в настоящее время на рынке подсолнечного масла наблюдается позитивная динамика, поскольку ранее накопленные запасы этого продукта из-за начала СВО были очень высокими, но сейчас уже пришли к нормальному уровню.

Хорошим будет урожай и по льну. Результат Алтайского края, который является его главным поставщиком, Владимир Петриченко оценил в 250 тысяч тонн.

А что будет с ценами на сельхозкультуры?

Учитывая предварительные итоги уборочной кампании, которая на большей части России уже перешла через экватор, большинство сельхозкультур будет произведено с избытком. Излишки из богатых на урожай регионов будут поставлять в субъекты, которым с погодой повезло меньше. При этом эксперты отмечают, что цены на многие позиции на внутреннем рынке сейчас ниже, чем были в прошлом году.

Нет пока и ясности с экспортом пшеницы, подчеркнул Владимир Петриченко. Он напомнил, что главная для Алтайского края площадка – Казахстан – полностью закрыта для ввоза зерна как минимум до 31 декабря 2024 года.

"Такие объемы нужно будет или экспортировать, или перерабатывать. Но и с тем и с другим будут проблемы. Казахстан до 1 января закрыт для вывоза", – сказал Петриченко.

Богатый урожай зернобобовых культур, который по России оценивается в 6 млн тонн, тоже будет сложно продать. Сегодня оснований для роста цены на зернобобовые пока нет.

"Экспорт в Европейский Союз закрыт импортными пошлинами. Если сейчас вырастет курс доллара и, соответственно, снизится курс рубля, появится так называемая курсовая пошлина. Сейчас она составляет 4,5%. Но мы можем увидеть 5,5 и, не дай Бог, 7%.

Поэтому цена на горох может оказаться даже несколько ниже, чем в прошлом сезоне. Сейчас в европейской части России она находится на уровне 20 тысяч рублей за тонну. В азиатской части его стоимость еще меньше", – отметил Петриченко.

Сергей Плужников / Фото: пресс-служба форума "Зерно Сибири"

Руководитель аналитической компании Russian Pulses Analytics Сергей Плужников отметил, что Россия держит лидерство в мире по производству гороха. В 2023 году на фоне неурожая бобовых в Канаде Россия показала рекордный объем продаж. Основные поставки пришлись на Индию и Китай.

"Мы стали номер один по производству гороха в мире. Эти объемы нужно припарковать. В разрезе культур рынок гороха в 2023 году показал рекордный объем торговли. За последние десять лет доля поставок РФ выросла, и в 2023 году просто выстрелили. При этом рынок бобовых очень волатильный, поэтому динамика трейда может откорректироваться, но мы оптимистично смотрим в будущее", – сказал Сергей Плужников.

Что касается гречихи, по ней, как отмечает Владимир Петриченко, падения цены не будет. Учитывая снижение урожая по крупяным, они в первую очередь пойдут для внутреннего потребления.

"Запрет на экспорт в Казахстан действует только по пшенице. Но сейчас говорить об экспортных и вывозных перспективах по странам таможенного союза очень сложно. Ясно одно: падения цены на гречиху не будет", – заключил Петриченко.