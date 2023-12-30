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Что делать, если Новый год на носу, а праздничного настроения нет?

Amic.ru собрал пять способов получить новогоднее настроение прямо перед Новым годом

30 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Новогодняя елка / Фото: amic.ru
Новогодняя елка / Фото: amic.ru

До Нового года осталось всего два дня. У многих уже появилось новогоднее настроение и они с нетерпением ждут праздника. Однако у других людей никакого настроения нет и они очень хотят его получить. Специально для них amic.ru собрал пять способов, как получить новогоднее настроение прямо перед Новым годом.

1) Украсьте дом:

  • попробуйте украсить дом новыми или старыми украшениями;

  • создайте праздничную атмосферу с помощью гирлянд, елочных игрушек и мишуры;

  • зажгите свечи или огоньки, чтобы создать уют и тепло;

  • положите подарки под елку, чтобы появилось настроение дарить и получать их;

  • делайте все это под новогоднюю музыку и песни, чтобы создать праздничное сопровождение.

2) Приготовьте вкусные блюда:

  • запланируйте новогодний ужин и приготовьте блюда, которые вас радуют;

  • попробуйте приготовить традиционные новогодние угощения – например, салат оливье;

  • экспериментируйте с новыми рецептами и создайте свой новогодний кулинарный шедевр;

  • готовка, запахи салатов и мандаринов, наполняющие дом, помогут создать атмосферу праздника;

  • подумайте о декоре стола, чтобы он был ярким и праздничным.

3) Посмотрите новогодние фильмы и мультфильмы:

  • соберитесь с семьей или друзьями и посмотрите новогодние фильмы и мультфильмы, которые наполняют дом атмосферой праздника и вдохновляют на волшебство;

  • это может быть классика жанра, такая как "Ирония Судьбы, или С легким паром" или "Один дома", и менее известные фильмы;

  • создайте атмосферу кинотеатра: подготовьте попкорн, горячий шоколад или глинтвейн;

  • расслабьтесь и наслаждайтесь фильмами, улучшая свое настроение.

4) Проведите время на свежем воздухе:

  • вне зависимости от погоды, прогулки на свежем воздухе способствуют поднятию настроения;

  • идите на прогулку в парк, где можно увидеть рождественские елки и украшения;

  • попробуйте слепить снеговика или подурачиться – например, поиграть с друзьями в снежки;

  • помните, что даже короткая прогулка может помочь создать новогоднее настроение.

5) Займитесь благотворительностью:

  • подумайте о тех, кто может находиться в более сложных условиях во время праздников. Пожертвуйте вещи, еду или средства нуждающимся;

  • участвуйте в благотворительных акциях или помогайте волонтерским организациям;

  • делая добрые дела, вы создаете новогоднее настроение себе и приносите радость другим;

  • не забудьте поздравить близких и друзей с Новым годом и поделиться с ними теплыми словами.

Возможно, эти способы помогут вам и вашей семье ощутить настоящее новогоднее волшебство и создать теплую и радостную атмосферу в день перед Новым годом. Не забудьте поделиться своим настроением с близкими, ведь веселье и радость в этот праздничный момент – это самое ценное.

праздники Новый год

Комментарии 5

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Гость

10:28:27 30-12-2023

А просто накатить 200гр не пробовал писатель ?

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Элен без ребят

12:27:44 30-12-2023

Гость (10:28:27 30-12-2023) А просто накатить 200гр не пробовал писатель ? ... а ты без бухлишка веселится не умеешь?

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Гость

16:14:26 30-12-2023

Элен без ребят (12:27:44 30-12-2023) а ты без бухлишка веселится не умеешь? ... Если человек не пьет, и не курит, поневоле задумываешься, уж не сволочь ли он?' (с) Антон Павлович Чехов

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Гость

16:50:30 30-12-2023

Элен без ребят (12:27:44 30-12-2023) а ты без бухлишка веселится не умеешь? ... Кто я такой чтобы не пить? (М.Жванецкий)

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Гость

18:57:14 30-12-2023

Праздничного настроения у них нет... ну идите на работу тогда и работайте!

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