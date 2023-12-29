"Пока мы вместе, мы преодолеем любые трудности". Говорим спасибо уходящему 2023 году
Главный редактор amic.ru Елена Пацар нашла, за что сказать спасибо этому помотавшему нервы году
29 декабря 2023, 10:10, ИА Амител
Нервы трепались, люди удивляли необязательностью, жизнь поворачивала не туда, куда хочу. Иногда и вовсе казалось, что меня бесконечно крутит и полощет в барабане стиральной машинки. Только все равно к концу года я пришла туда, где должна была оказаться, с теми, с кем должна быть. И мне тут, знаете, так хорошо…
Спасибо этому году за то, что мои родители со мной, живы и здоровы. Целых 365 дней (и это только за 2023-й) их любви и поддержки, понимания и принятия. Только с их помощью (где-то моральной, где-то даже материальной) я смогла реализовать большой и важный проект – ремонт в новой квартире. Говорят, его невозможно закончить, но к 31 декабря я все же повешу новые шторы в новых светлых комнатах. И буду в них счастлива. Хотя, почему буду? Я уже счастлива. (Мам, пап, скрипите и ворчите так долго, как сможете...)
Ремонт, в котором я раньше ничего не понимала (да что уж, и сейчас не понимаю), познакомил меня с умными, увлеченными своим делом людьми. И профессионалами с большой буквы. А что еще очень важно – терпеливыми (ахаха). Они смогли вытерпеть мои дотошность, капризы, иногда даже панику и бесконечное количество поздних сообщений с глупыми (как сейчас уже понимаю), душными вопросами. Ремонт пусть и помотал нервы, но все же сделал меня сильнее. И теперь я и этого не боюсь. Алексей Вацин и Михаил Шмагельский - не устану говорить вам спасибо. С вами я прожила замечательный год и в следующий раз ночами писать не буду. (Если что, контакты ребят у меня, очень рекомендую!).
И снова, и снова буду говорить – спасибо этому году за людей amic.ru. Бесконечно ценные, важные, любимые. По-моему, мы стали еще ближе и роднее. Еще терпимее и добрее друг к другу. Мы вместе делаем нашу команду родной и теплой, не просто дружной, а даже "семейной". И мне так хочется, чтобы и в уходящем году (а я знаю, что для всех ребят он стал испытанием), и в новом, 2024-м, мы были рядом. Несмотря ни на что.
"Пока мы вместе, мы преодолеем любые трудности", – так сказал мне папа где-то осенью после очередных проблем с ремонтом. И ведь правда, мудрый он человек, черт возьми.
Друзья, пока мы вместе, мы все преодолеем. И будем верить в то, что следующий год подарит нам больше радости, еще больше удивительных эмоций, историй и людей, которые и делают нашу жизнь жизнью. А пока есть время – давайте скажем этому году спасибо. Я вот говорю. Спасибо всем людям, кто был со мной в 2023-м.
И мы все говорим спасибо:
Елена Лепезина, заместитель главного редактора amic.ru: (Ей много за что надо благодарить этот год. Ей просто некогда, она меня спасает от ремонта. Лен, спасибо тебе).
Надежда Овиденко, административный директор amic.ru: "Спасибо 2023 году за открытия! Их было много! Они были яркие! Спасибо за открытия в себе – этот год дал возможность почувствовать свою силу, найти новые дороги, проявить творчество в самых необычных сферах".
Денис Хаджинов, руководитель службы новостей amic.ru: "Я благодарен этому году за то, что он был богат на хорошие и не очень события. Да, иногда этот год не позволял расслабиться даже в выходные и праздники, да, это был морально тяжелый год, наверное, для большинства. Но это держало всех нас в тонусе: все мы как волки были на ногах, как акулы постоянно двигались. И вот все мы, продравшись через массы негативного и позитивного, к концу года, наконец-то, и слава Богу, добрались до того самого незримого моста, по которому пройдем в 2024 год. И хочется сказать словами губернатора Виктора Томенко: "Огромное спасибо всем за терпение, всем строителям, мостовикам, дорожникам, проектировщикам, заказчикам, всем-всем-всем огромное спасибо". Всем-всем-всем, кто для нас построил этот мост в следующий год".
Вячеслав Кондаков, редактор-корреспондент amic.ru: "Спасибо этому году, что я выжил. Могло быть еще хуже".
Александр Соколов, редактор-корреспондент amic.ru: (На его месте я бы вообще ни за что не благодарила. А я его благодарю: Сашка, ты все-все выдержишь, ты крутой).
Ирина Киселева, редактор-корреспондент amic.ru: "Спасибо 2023 году за прекрасных людей, которых я встретила. За тех, кто стали не только экспертами моих материалов, но и добрыми друзьями, которые объясняли невероятно сложные (по крайней мере, для меня) вещи простыми словами и были на связи (даже ночью). Я благодарна за то, что мои близкие живы, здоровы и они рядом! Спасибо за опыт (хороший и не очень), выводы сделаны, а теперь можно двигаться дальше".
Антон Дегтярев, редактор-корреспондент amic.ru: (Он благодарен за звание "Пеппи", а еще за то, что остался в нашей семье, хотя его хантили. Не дождетесь!)
Анастасия Чебакова, редактор-корреспондент amic.ru: "Все 365 дней мне хватало времени только на работу. Спасибо году за тотальное отсутствие времени на грусть, обиды, скуку и пустое философствование".
Александра Казанцева, руководитель коммерческих проектов amic.ru: (А Саша благодарна за поездку на Манжерок. Да ведь, Сань?)
Дмитрий Негреев, обозреватель amic.ru: (За каждый день, что он проводит с нами).
Илья Звягинцев, старший редактор новостей amic.ru: (Ты благодарен за то, что я тебя не убила).
Никита Черников, старший редактор новостей amic.ru: (За то, что просто с нами).
Никита Бородкин, редактор новостей amic.ru: (Ну, друг мой, ты благодарен за то, что мы есть друг у друга).
Алена Жукова, редактор-корреспондент amic.ru: (Каждый свой день она благодарит вселенную за дочь).
Екатерина Смолихина, фотокорреспондент amic.ru: "За что благодарна: за возможность прожить этот год так, как я хочу".
Мария Власова, руководитель SMM-редакции amic.ru: "Я благодарю прошедший год за интересные и сложные вызовы, которые помогли мне стать креативнее, профессиональнее и умнее".
Мария Яцутко, специалист SMM-редакции amic.ru: "Я благодарна 2023 году за все трудности и ошибки, которые сделали меня сильнее".
Галина Юмашева, координатор проектов видеостудии amic.ru: "Благодарю 2023-й за личностное и профессиональное развитие, за возможность решать интересные задачи, за знакомства с классными людьми, за радость и счастье, за возможность улыбаться каждый день".
Ирина Королева, аналитик amic.ru: (Это мы все должны ее благодарить и руки ее золотые целовать).
Светлана Хуртина, корректор amic.ru: (Она благодарна за те эмоции, которые ей дарит внук. А посмотришь на Свету – и не скажешь, что у нее внук).
Константин Причиненко, технический директор amic.ru: (Он благодарен).
Сергей Бабенко, модератор amic.ru: (Ну мы оба знаем, кому и за что ты говоришь спасибо в этом году).
10:31:00 29-12-2023
Пока мы вместе --- с богатыми?
11:27:37 29-12-2023
Гость (10:31:00 29-12-2023) Пока мы вместе --- с богатыми?... богатый - бедный уже не актуально. Это категория советского прошлого. Сейчас актувльна связка: справедливо - несправедливо. Так, бедный может быть несправедлив, а богатый справедлив.
12:07:33 29-12-2023
Гость (11:27:37 29-12-2023) богатый - бедный уже не актуально. Это категория советского ... бедный может быть несправедлив, а богатый справедлив --- у богатого и бедного всегда были, есть и будут разные понятия о справедливости
12:51:34 29-12-2023
Гость (12:07:33 29-12-2023) бедный может быть несправедлив, а богатый справедлив --- у б... справедливость одна и для бедных, и для богатых - что заслужил, то и получишь
13:19:42 29-12-2023
Гость (12:51:34 29-12-2023) справедливость одна и для бедных, и для богатых - что заслуж... К сожалению получается не совсем справедливо - что заслужили родители то и получают их не в чем не повинные дети...! Это главное условие и проблема капитализма! А на самом деле мир разделен на эксплуататоров и эксплуатируемых, на угнетателей и угнетенных, на наемных работников и владельцев средств производства!.. как говорилось в одном фильме - есть только два класса: пролетариат и буржуазия! --- Все что нагорожено над этим, это лишь способ спрятать от масс, от таких как вы, поддающихся манипуляциям сознания, эту правду! Поместить вас в оправдательную иллюзию что все правильно как есть сейчас...! А кто не смог - сам виноват! Чубайс про таких говорил - ну что ж... не вписались в рынок...
05:32:07 30-12-2023
Гость (11:27:37 29-12-2023) богатый - бедный уже не актуально. Это категория советского ... капец, одни советские в комментах
12:14:07 29-12-2023
Кто бы сомневался, что всё будет как в известной песне: "Суровые годы уходят Борьбы за свободу страны За ними другие приходят Они будут тоже трудны".
13:10:50 29-12-2023
Спасибо вам конечно Амител за новости и др... Но к сожалению все интересное и сложное в нашей жизни, только начинается! В смысле мировых изменений... Как сказал один хороший человек - "Дайте мне новую теорию заговора!? Потому что те которые я знал раньше, уже все сбылись!" Вот вам немного официального от наших заклятых партнёров, в канун Нового Года --- Стратегия национальной безопасности США 2022 г. Документально, публично, разрабатывается при каждом новом президенте, и + раз в 5 лет официальный прогноз ЦРУ. 1. США глобальное государство. Нет деления на внутреннюю и внешнюю политику. Любой вопрос решаемый США это мировой т.е. глобальный вопрос. 2. Новое деление мира: США и их враги свободного мира, автократии: Иран, КНДР, Россия (раньше мы были - Проблема, теперь враг). Любая страна которую они определят как автократия. Автократии должны быть побеждены все сразу Г.Киссенжер. 3. Глобализация сделала своё дело, позволила США достигнуть высоты на которой она сейчас находится. Но Китай уходит вперёд, и поэтому в рамках новой стратегии мир будет разбит по секторам. ------ В документе много рассуждений о глобальных проблемах: климат, бесконтрольное распространение ядерного оружия, капиталистические кризисы, миграция... Вывод один: Глобальные проблемы может решить только Глобальное Государство!.. Срок реализации: 2030 г. * Глобальные тренды ЦРУ. Должны были выйти в 2022, но по не известной причине вышли в 2021 году (видимо предвидели СВО!). 5 сценариев: 1. Ренессанс демократии. Демократия лучше автократии. США несёт всем демократию, против этого может выступить Китай и Россия, но проиграют т.к., не эффективно считают. Демократия всегда побеждает. 2. Мир на дрейфе, заглохшие моторы. Постоянные волны кризисов, от чего мир будет рассыпаться. Обязательства можно не выполнять. Новое средневековье. 3. Конкурентное сосуществование Китая и США. Конкурировать но не воевать. 4. Башни или бункеры. Негативное описание. Мы это описываем как многополярный мир (мир цивилизаций). Мир разделен на бункеры или государства и конфликтен. 5. (Наиболее вероятный!) Раньше назывался "Слияние" и имелось указание на мировую проблему которая пойдет от летучих мышей, сейчас называется "Трагедия и мобилизация". Мир объединяется и решает мировые проблемы. Но вначале будет глобальная трагедия! т.к., мир не может осознать опасность национальных государств. Молодежь восстанет против мира стариков, которые привели к этой трагедии. Либо новая пандемия, либо даже ядерный конфликт. Мировая империя, мировое правительство. Действующее везде и постоянно, но не ООН. Рабочее Название "Совет безопасности человека". В него помимо отдельных государств войдут корпорации (в отличии от ООН). Главным противником этого плана считается не кто иной как Россия.
14:58:34 29-12-2023
Гость (13:10:50 29-12-2023) Спасибо вам конечно Амител за новости и др... Но к сожалению... заметили как периодически появляются новые термины и сочетания слов (обозначающие определённую новую терминологию) и вбрасываются в наше общество? как специально программируется наше сознание на появление и оправдание конкретных фактов!?
14:35:02 29-12-2023
А сколько комментарий моих не пропустили! Спасибо за фильтрацию, боюсь за длинный язык притянули бы давно. :)
15:27:46 29-12-2023
Хватит ныть в комментариях, начинайте радоваться праздникам. Амик, с новым годом
07:39:56 30-12-2023
США диктуют демократию по всему миру.А существующая демократия на самом деле представляет власть народа.Или она "так называема"?