Пакет, мыло, бальзам для губ: барнаульцы назвали самые неудачные подарки на Новый год
Редакция amic.ru спросила жителей города, какому подарку они бы точно не обрадовались
26 декабря 2023, 16:00, ИА Амител
На Новый год принято радовать коллег, близких людей и родственников подарками. Однако выбрать то, что принесет позитивные эмоции и придется по душе, та еще лотерея. Наверняка и в вашей жизни были неудачные презенты, которые приходилось получать. В преддверии самого долгожданного зимнего праздника СММ-редакция amic.ru спросила у барнаульцев, какому подарку они бы точно не обрадовались.
Пустой пакет, мыло, бальзам для губ: барнаульцы назвали самые неудачные подарки на Новый год.
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16:36:24 26-12-2023
Что значит не удачный подарок . В любом случае пусть это даже 2 конфетки, но человек очень рад ,это внимание пусть даже самое маленькое ,это приятно . Для своих друзей и близких выбираю то что им нравится и то что они любят . К примеру в этом году :фужеры, шампанское, чай и прочее. Для знакомых :брелки, бальзам для губ, маски и т.д. Мы перестали радоваться мелочам , а зря ))))) Цените это .
17:36:02 26-12-2023
Обрадует любой подарок. Приниму даже пустой пакет, мыло, бальзам для губ, в хозяйстве пригодится ! Дарите!