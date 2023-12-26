Пакет, мыло, бальзам для губ: барнаульцы назвали самые неудачные подарки на Новый год

Редакция amic.ru спросила жителей города, какому подарку они бы точно не обрадовались

26 декабря 2023, 16:00, ИА Амител

На Новый год принято радовать коллег, близких людей и родственников подарками. Однако выбрать то, что принесет позитивные эмоции и придется по душе, та еще лотерея. Наверняка и в вашей жизни были неудачные презенты, которые приходилось получать. В преддверии самого долгожданного зимнего праздника СММ-редакция amic.ru спросила у барнаульцев, какому подарку они бы точно не обрадовались.

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