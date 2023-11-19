Что делать, если перед вами оборвался провод
Нужно правильно выходить из зоны поражения, чтобы вас не ударило током
19 ноября 2023, 13:55, ИА Амител
Ураган бушует в Алтайском крае 19 ноября 2023 года. По данным МЧС, скорость ветра может достигать 35 метров в секунду. Жители региона сообщают об упавших деревьях и оборванных проводах. Рассказываем, что делать, если перед вами на улице оборвался электрический провод.
А если спрятаться от ветра и дождя за столбиком?
Смотря что это за столбик. От сильного ветра он может и упасть. Поэтому лучше не надо. Кроме того, запомните: ни в коем случае, никогда во время сильного ветра, снегопада или дождя не используйте опоры воздушных линий электропередачи и территории подстанций в качестве укрытия. Отойдите от проводов как можно дальше: стоять в непогоду под линией смертельно опасно.
Что делать, если передо мной оборвался провод?
Если вы увидели оборванный провод, отойдите как можно дальше – на расстояние не меньше чем на восемь метров. Иначе – грозит поражение током. Но и выходить из зоны поражения нужно правильно: ранее специалисты МРСК Сибири давали такой совет: выходить нужно "гусиным шагом". Это так:
пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.
Куда сообщить об оборванном проводе?
О месте обрыва необходимо сразу же сообщить специалистам:
Горячая линия МЧС8 (3852) 65-82-19.
Телефоны диспетчерских служб в Барнауле:
Железнодорожный район – 62-56-95;
Индустриальный район – 47-51-83;
Ленинский район – 54-44-49;
Октябрьский район – 24-74-98;
Центральный район – 63-08-25;
Единая дежурная диспетчерская служба города – 29-91-88.
По вопросам электроснабжения можно обращаться в контакт-центр "Россети Сибирь" по номеру: 8 800-220-02-20.
Что делать, если в доме погас свет?
Если во время урагана дом оказался обесточен, постарайтесь немедленно отключить от сети все электробытовые приборы, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар.
14:32:08 19-11-2023
когда на улице такое происходит вы ни одному диспетчеру не дозвонитесь, проверенно.
15:12:08 19-11-2023
Сухой палкой надо откинуть подальше, чтобы и другие не коснулись.
16:24:52 19-11-2023
Гость (15:12:08 19-11-2023) Сухой палкой надо откинуть подальше, чтобы и другие не косну... Гость, в непогоду сухой палкой? Это на диване может придти такая мыслишка.
18:17:48 19-11-2023
А никто не пробовал топором рубить этот упавший провод, а отрубленный кусок - в Цветмет, пока его другой не спёр? Или только на такое способны бомжи?
06:43:08 20-11-2023
Молиться! На все божья воля!
07:33:10 20-11-2023
Ни каких 33 м/ сек, было 53 порывы, МЧС вечно пургу несет, и до диспетчера вообще не дозвониться.