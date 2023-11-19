Что делать, если перед вами оборвался провод

Нужно правильно выходить из зоны поражения, чтобы вас не ударило током

19 ноября 2023, 13:55, ИА Амител

Иллюстративное фото: "Барнаул.орг"

Ураган бушует в Алтайском крае 19 ноября 2023 года. По данным МЧС, скорость ветра может достигать 35 метров в секунду. Жители региона сообщают об упавших деревьях и оборванных проводах. Рассказываем, что делать, если перед вами на улице оборвался электрический провод.

А если спрятаться от ветра и дождя за столбиком?

Смотря что это за столбик. От сильного ветра он может и упасть. Поэтому лучше не надо. Кроме того, запомните: ни в коем случае, никогда во время сильного ветра, снегопада или дождя не используйте опоры воздушных линий электропередачи и территории подстанций в качестве укрытия. Отойдите от проводов как можно дальше: стоять в непогоду под линией смертельно опасно.

Что делать, если передо мной оборвался провод?

Если вы увидели оборванный провод, отойдите как можно дальше – на расстояние не меньше чем на восемь метров. Иначе – грозит поражение током. Но и выходить из зоны поражения нужно правильно: ранее специалисты МРСК Сибири давали такой совет: выходить нужно "гусиным шагом". Это так:

пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

Куда сообщить об оборванном проводе?

О месте обрыва необходимо сразу же сообщить специалистам:

Горячая линия МЧС8 (3852) 65-82-19.

Телефоны диспетчерских служб в Барнауле:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25;

Единая дежурная диспетчерская служба города – 29-91-88.

По вопросам электроснабжения можно обращаться в контакт-центр "Россети Сибирь" по номеру: 8 800-220-02-20.

Что делать, если в доме погас свет?

Если во время урагана дом оказался обесточен, постарайтесь немедленно отключить от сети все электробытовые приборы, чтобы при внезапном включении электричества не произошел пожар.