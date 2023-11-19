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Шторм в Алтайском крае усилится в ближайшие часы

К ветру могут добавиться дождь, снег и гололед

19 ноября 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: "ЧП Бийск"
Фото: "ЧП Бийск"

В ближайшие часы непогода в Алтайском крае будет только усиливаться. Об этом предупредили в региональном МЧС.

По данным синоптиков, скорость порывов ветра может достигать 35 метров в секунду и более. Вдобавок к этому в регионе ожидается дождь, мокрый снег и гололед.

Спасатели отмечают, что в такую погоду существует опасность падения деревьев, рекламных конструкций, срыва кровли со зданий и происшествий на электросетях.

В случае возникновения опасности звоните по телефону 101. 

Алтайский край Погода
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Комментарии 1

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Гость

10:40:21 19-11-2023

Мдя.. у нас остановка железная валяется. Ку ещё устояться то

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