Шторм в Алтайском крае усилится в ближайшие часы
К ветру могут добавиться дождь, снег и гололед
19 ноября 2023, 10:32, ИА Амител
Фото: "ЧП Бийск"
В ближайшие часы непогода в Алтайском крае будет только усиливаться. Об этом предупредили в региональном МЧС.
По данным синоптиков, скорость порывов ветра может достигать 35 метров в секунду и более. Вдобавок к этому в регионе ожидается дождь, мокрый снег и гололед.
Спасатели отмечают, что в такую погоду существует опасность падения деревьев, рекламных конструкций, срыва кровли со зданий и происшествий на электросетях.
В случае возникновения опасности звоните по телефону 101.
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10:40:21 19-11-2023
Мдя.. у нас остановка железная валяется. Ку ещё устояться то