В Барнауле дорогу затопило из-за порыва на улице Попова

Горожане сообщают о потоках воды в районе городской детской поликлиники

15 мая 2023, 14:55, ИА Амител

Кадр из видео: Barnaul 22

В Барнауле днём 15 мая частично затопило улицу Попова, сообщают в соцсетях.

По словам горожан, около городской детской поликлиники прорвало трубопровод – вода стремительным потоком хлещет на проезжую часть. На месте работают специалисты компании "Росводоканал Барнаул".

Напомним, в Барнауле с 15 мая начали отключать горячую воду из-за проводимой ежегодно опрессовки. В первую очередь ограничение коснулось тех, кто проживает в части контура магистрали ТЭЦ-3.

В случае обнаружения порыва энергетики рекомендуют на безопасном расстоянии держаться от участка, а также докладывать об этом в диспетчерскую по телефону 599-715 или 599-711.