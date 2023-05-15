В Барнауле дорогу затопило из-за порыва на улице Попова
Горожане сообщают о потоках воды в районе городской детской поликлиники
15 мая 2023, 14:55, ИА Амител
В Барнауле днём 15 мая частично затопило улицу Попова, сообщают в соцсетях.
По словам горожан, около городской детской поликлиники прорвало трубопровод – вода стремительным потоком хлещет на проезжую часть. На месте работают специалисты компании "Росводоканал Барнаул".
Напомним, в Барнауле с 15 мая начали отключать горячую воду из-за проводимой ежегодно опрессовки. В первую очередь ограничение коснулось тех, кто проживает в части контура магистрали ТЭЦ-3.
В случае обнаружения порыва энергетики рекомендуют на безопасном расстоянии держаться от участка, а также докладывать об этом в диспетчерскую по телефону 599-715 или 599-711.
17:27:54 15-05-2023
Опрессовка прошла неудачно ?