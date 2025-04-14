"Динамика отсутствует". Что говорят врачи о состоянии Тиграна Кеосаяна
Сейчас режиссер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких
14 апреля 2025, 14:40, ИА Амител
В январе 2025 года стало известно, что российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян впал в кому после того, как пережил клиническую смерть. С тех пор врачи продолжают бороться за его жизнь, а россияне – следить за развитием ситуации.
Согласно свежим данным, на которые ссылается "Интересная Россия", изменений в состоянии Кеосаяна нет.
"Динамика отсутствует: нет ни ухудшений, ни явных признаков улучшения", – цитирует издание слова представителя одной из московских клиник, который решил остаться анонимным.
Сейчас режиссер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а его жизненные показатели поддерживаются с помощью медицинской аппаратуры. По словам врачей, случай Кеосаяна является крайне сложным – одним из сложнейших, с которыми они сталкивались за время своей работы.
Ранее сообщалось, что супруга режиссера Маргарита Симоньян регулярно навещает Кеосаяна в больнице, поддерживая его присутствием и словами. Медики и психологи единогласно утверждают: контакт с близкими играет важную роль в процессе выздоровления пациентов, находящихся в коме.
15:08:57 14-04-2025
Не сильно много грусти каждый день нам Марго нагонянт ?
15:22:04 14-04-2025
надоели, ну будет как Шумахер дежать лет 15, толку то. Зато живой
16:43:52 14-04-2025
Пора уже отпустить...А донорское сердце пусть получит тот , кто в нем действительно нуждается.
18:06:49 14-04-2025
Тигран живи! Отдохнул и хватит.
20:14:58 14-04-2025
Гость (16:43:52 14-04-2025) Пора уже отпустить...А донорское сердце пусть получит тот , ... Молодец Маргарита, нужно надеяться, детишкам нужен отец, они ещё малы...у меня у самой умер муж в 36 лет, я одна растилв троих детей, самой маленькой было 3 годика...очень тяжело и мне и деткам без отца ..Помоги Господь Тигран.