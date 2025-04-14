Сейчас режиссер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

14 апреля 2025, 14:40, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: кадр из видео в сообществе телеканала НТВ

В январе 2025 года стало известно, что российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян впал в кому после того, как пережил клиническую смерть. С тех пор врачи продолжают бороться за его жизнь, а россияне – следить за развитием ситуации.

Согласно свежим данным, на которые ссылается "Интересная Россия", изменений в состоянии Кеосаяна нет.

"Динамика отсутствует: нет ни ухудшений, ни явных признаков улучшения", – цитирует издание слова представителя одной из московских клиник, который решил остаться анонимным.

Сейчас режиссер подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а его жизненные показатели поддерживаются с помощью медицинской аппаратуры. По словам врачей, случай Кеосаяна является крайне сложным – одним из сложнейших, с которыми они сталкивались за время своей работы.

Ранее сообщалось, что супруга режиссера Маргарита Симоньян регулярно навещает Кеосаяна в больнице, поддерживая его присутствием и словами. Медики и психологи единогласно утверждают: контакт с близкими играет важную роль в процессе выздоровления пациентов, находящихся в коме.