По словам журналистки, это две наиболее страшные трагедии в ее жизни

20 марта 2025, 20:30, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: kremlin.ru

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, чем для нее стала кома ее мужа – режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна. Свои слова, сказанные в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", журналистка выделила в Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома".

"Трагедий страшнее Беслана и того, что сейчас происходит с Тиграном, в моей жизни не было", – заявила она.

В последний раз Симоньян комментировала состояние здоровья Тиграна Кеосаяна еще в январе. Тогда она написала, что улучшений нет.

В начале марта журналистка опубликовала трогательное совместное видео, посвященное годовщине семейной жизни супругов.

"Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса. Спасибо большое", – писала она в соцсетях.

Напомним, российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, о чем стало известно 9 января 2025 года. В больницу он попал еще в декабре 2024-го. Состояние телеведущего врачи оценили как крайне тяжелое, таким же оно остается и до сих пор.